El paso de AEW por tierras británicas ha dado mucho de sí. Aparte de para celebrar las correspondientes ediciones de Dynamite y Collision, sirvió como escenario para recuperar por una noche AEW Dark y conjuntar una edición especial de ROH on HonorClub, titulada Global Wars United Kingdom.

Y al igual que AEW Dark, el episodio emitido ayer dio cabida a varios nombres notorios en la escena del archipiélago: Michael Oku se midió a Rocky Romero, Nina Samuels hizo lo propio con Alex Windsor y Session Moth Martina buscó una oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH ante la propia monarca, Red Velvet.

Además, Lio Rush (ya casi británico de adopción) fue contra Lee Johnson, Mark Davis enfrentó a Evil Uno y se anunció la implicación competitiva de Wheeler Yuta vía reto abierto, respondido por Nigel McGuinness, toda una leyenda «made in UK».

► El reino de McGuinness

Francesca Oliver, anunciadora de RevPro, ejerció de anunciadora especial en este episodio. No es precisamente lo mejor que tiene la promotora inglesa.

Michael Oku (con Amira) derrotó a Rocky Romero . Hablando de RevPro, Oku luchó aquí 24 horas antes de Uprising, y tuvo una buena ventana de exposición. Su primera victoria en ROH, vía Half Crab, con el que hizo rendir a un Romero muy rudo poco antes de los 10 minutos de duelo.

. Hablando de RevPro, Oku luchó aquí 24 horas antes de Uprising, y tuvo una buena ventana de exposición. Su primera victoria en ROH, vía Half Crab, con el que hizo rendir a un Romero muy rudo poco antes de los 10 minutos de duelo. Mark Davis derrotó a Evil Uno . Davis es australiano, pero por su bagaje en la escena británica (Aussie Open empezaron a despuntar allí), cuenta casi como talento local. No obstante, el público estuvo de parte de Uno, quien acabó sucumbiendo al poderío físico de Davis y concretamente, a uno de sus Lariats, por el que fue puesto de espaldas planas.

. Davis es australiano, pero por su bagaje en la escena británica (Aussie Open empezaron a despuntar allí), cuenta casi como talento local. No obstante, el público estuvo de parte de Uno, quien acabó sucumbiendo al poderío físico de Davis y concretamente, a uno de sus Lariats, por el que fue puesto de espaldas planas. ROH nos recordó las tensiones crecientes entre Athena y Billie Starkz, a raíz de que la segunda no pudiera coronarse primera Campeona Pura.

Ante el micrófono de Lexy Nair, Madison Rayne retó a Athena y Diamanté, luego de vencerlas (junto con Deonna Purrazzo) en el capítulo de la semana pasada.

Alex Windsor derrotó a Nina Samuels . Curiosamente, tras rivalizar en torno a Cut Throat Collective, ahora en RevPro estas gladiadoras son aliadas para hacer frente común contra dicha facción. Se conocen bien, y la lucha no podía salir mal. Muy disputada, Windsor logró que Samuels palmeara la lona mediante su Sharpshooter. Igualmente, plausible exposición para Samuels, quien pensaba dejaría pronto la independencia luego de perder un «Loser Leaves PROGRESS» (contra Kanji) tres meses atrás.

. Curiosamente, tras rivalizar en torno a Cut Throat Collective, ahora en RevPro estas gladiadoras son aliadas para hacer frente común contra dicha facción. Se conocen bien, y la lucha no podía salir mal. Muy disputada, Windsor logró que Samuels palmeara la lona mediante su Sharpshooter. Igualmente, plausible exposición para Samuels, quien pensaba dejaría pronto la independencia luego de perder un «Loser Leaves PROGRESS» (contra Kanji) tres meses atrás. Lee Johnson (con Blake Christian) derrotó a Lio Rush . Aunque algo breve (alrededor de seis minutos), el mano a mano contuvo secuencias de calidad, aunque se decidiera con una interferencia: Christian distrajo a Rush y este fue rodado de espaldas. Para más inri, Johnson se apoyó en las cuerdas.

. Aunque algo breve (alrededor de seis minutos), el mano a mano contuvo secuencias de calidad, aunque se decidiera con una interferencia: Christian distrajo a Rush y este fue rodado de espaldas. Para más inri, Johnson se apoyó en las cuerdas. Blake Christian tomó el micro y dijo que Bandido estaba desaparecido como consecuencia de que le defenestró un brazo en Final Battle 2025. Seguidamente, lanzó un reto abierto, respondido por Angelico.

Blake Christian (con Lee Johnson) derrotó a Angelico (con Serpentico) . Lucha de realce para Christian de cara, parece, a un combate titular, aunque Angelico gozara de bastante ofensiva. Un Spanish Fly, un 450 y su Lethal Injection le permitieron sumar su decimosegunda victoria individual este año en ROH. De hecho, está invicto en mano a mano desde agosto de 2024. Sí, diría que ya le toca una oportunidad. Como poscombate, Christian y Johnson apalizaron a Spanish Announce Project.

. Lucha de realce para Christian de cara, parece, a un combate titular, aunque Angelico gozara de bastante ofensiva. Un Spanish Fly, un 450 y su Lethal Injection le permitieron sumar su decimosegunda victoria individual este año en ROH. De hecho, está invicto en mano a mano desde agosto de 2024. Sí, diría que ya le toca una oportunidad. Como poscombate, Christian y Johnson apalizaron a Spanish Announce Project. PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Session Moth Martina . En apenas cuatro minutos, Velvet se deshizo de Martina con su Straight Out Your Mama’s Kitchen y el pin. La anterior implicación de Martina en ROH data de 2021. Muy aplaudida, poco pudo mostrar en este regreso.

. En apenas cuatro minutos, Velvet se deshizo de Martina con su Straight Out Your Mama’s Kitchen y el pin. La anterior implicación de Martina en ROH data de 2021. Muy aplaudida, poco pudo mostrar en este regreso. Wheeler Yuta entró al ring y no desaprovechó la ocasión para echar pestes sobre UK, así que Nigel McGuinness respondió a su reto, motivado, según sus palabras, por el hecho de que Yuta propiciara el retiro de Danielson, su «Batman» particular, contra el que le hubiera gustado luchar otra vez. Tremenda reacción del público presente.

Nigel McGuinness derrotó a Wheeler Yuta. La lucha más larga del especial y probablemente la mejor (obviando mi fanatismo hacia McGuinness, claro), con un inicio de llaveo exquisito. Yuta ejerció de rudísimo, pero McGuinness también tuvo algunos recursos villanescos, que encantaron al respetable, hasta poner de espaldas planas al Death Rider tras su Rebound Lariat marca de la casa, cuando parecía que el final llegaría mediante alguna maniobra de rendición; interesante punto narrativo del choque. Y todos contentos.

⇒ Menos mal, ROH conjuntó un buen show antes de despedir el año, gracias a los competidores locales que fueron aprovechados en emparejamientos certeros (todos en forma de 1 vs. 1, por cierto) y luchas de duración estimable. Muy especial esa de Nigel McGuinness ante su gente, reivindicando su condición de leyenda de la lucha libre británica. Ojalá todos los meses ROH recalara en el archipiélago y capítulos así se dieran más a menudo. Está visto que los especiales son los únicos que merecen la pena.

7/10

