ROH también es para «sickos». El 26 de diciembre suele ser feriado federal en EEUU, pero esto no impidió que la casa del honor lo tomara como un jueves cualquiera y ofreciera su contenido semanal vía HonorClub, con el título de «Boxing Day Brawl», en referencia al día igualmente festivo de Reino Unido. Un episodio grabado el pasado día 20 desde el Hammerstein Ballroom de la ciudad de New York (New York, EEUU).
Lee Moriarty y Komander tuvieron revancha, ahora por el Campeonato Puro, luego de que el mexicano lograra saldar un «proving ground» ante el estadounidense en la edición del 6 de noviembre.
Además, destacar entre lo anunciado un duelo entre Eddie Kingston y James Drake, otro entre Katsuyori Shibata y Lio Rush o el regreso de Bryce Donovan tras su etapa en WWE EVOLVE mediante choque contra Zack Gibson.
Resultados ROH: Global Wars United Kingdom | Nigel McGuinness vs. Wheeler Yuta
► Las puras navidades
- Grizzled Young Veterans abrieron el show y Zack Gibson poco tardó en criticar a los neoyorquinos, exponiendo que Eddie Kingston representaba lo peor de NYC.
- Eddie Kingston derrotó a James Drake. Tras la lucha, los ingleses atacaron a Kingston y lo dejaron maltrecho.
- The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) (con Mark Sterling) derrotaron a Ashley Vox, Jon Cruz y VSK.
- Mina Shirakawa derrotó a Rebecca Scott.
- Jay Lethal acordó con Bandido hacer equipo para darle su merecido a The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) la próxima semana.
- The Swirl derrotaron a Alec Price y Jordan Oliver.
- Zack Gibson (con James Drake) derrotó a Bryce Donovan. Antes del combate, Gibson dijo que el elenco de ROH aprendería a respetar a GYV.
- MxM TV (Mansoor, Mason Madden, Johnny TV y Taya Valkyrie) atacaron a Dalton Castle y The Outrunners cuando estos estaban siendo entrevistados por Lexy Nair y los retaron a una «Fight Without Honor».
- Boom And Doom (Big Boom AJ y QT Marshall) derrotaron a The Frat House (Cole Karter y Griff Garrison) (con Preston Vance y Jacked Jameson).
- Katsuyori Shibata derrotó a Lio Rush.
- CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) derrotó a Komander para retener el título.
- La próxima semana habrá doble ración de ROH, con un nuevo episodio el martes (vía YouTube) y otro el jueves (vía HonorClub).
IT’S MAIN EVENT TIME!— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 27, 2025
After surviving the Proving Ground test, @KomandercrMX steps up for gold against ROH Pure Champion @theleemoriarty of Shane Taylor Promotions!
📺 Watch Boxing Day Brawl on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/Ob3sJzG9vb