ROH presenta hoy edición especial de su show semanal en YouTube
► La espiral del honor (VII)
- AR Fox y The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) derrotaron a The Frat House (Preston Vance, Cole Karter y Griff Garrison) (con Jacked Jameson). Una pena que Fox haya quedado para estos menesteres, aunque al menos fue él quien puso de espaldas planas a Karter, tras un ataque conjunto de Taven y Bennett y su 450.
- Hubo promo grabada de Shane Taylor Promotions jactándose de su victoria en Death Before Dishonor. Recordemos, ganaron el Campeonato Mundial de Tercias ROH, porque probablemente la promotora no lo tenga muy en cuenta.
- The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) (con Mark Sterling) derrotaron a Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico). La historia aquí estuvo en el último compás del choque, cuando cierta fémina, más larga que los campos en Captain Tsubasa, endosó un Chokeslam sobre Serpentico (que por supuesto, el árbitro no vio, distraído con una protesta de Sterling) y Daivari sólo tuvo que cubrir al enmascarado.
- Momento de recapitular cómo se desarrolla el torneo por el Campeonato Femenil Puro ROH. Queen Aminata derrotó a Taya Valkyrie en Death Before Dishonor para avanzar a siguiente ronda. Deonna Purrazzo luchará contra Trish Adora como otro encuentro de primera ronda.
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Deonna Purrazzo derrotó a Rachael Ellering. Supongo que esto fue un calentamiento para Purrazzo, porque en apenas cinco minutos hizo rendir a Ellering vía Venus de Milo. Camino de vuelta a vestidores, Purrazzo se cruzó con Trish Adora.
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Trish Adora (con Lee Moriarty) derrotó a Ashley Vox. Y lo mismo puede decirse sobre este combate, más breve. En menos de tres minutos, Vox palmeó la lona por pura necesidad, inmovilizada con una dolorosa variante del Surfboard Stretch. Ojalá Adora gozara de exposición en los shows de AEW, pues no hay ninguna gladiadora allí con un estilo tan único.
- Promo pregrabada de Johnny TV y MxM Collection con un pulverizador o una cachimba, no sé muy bien, avisando de que esparcirían su «semilla» por ROH.
- Johnny TV (con Taya Valkyrie y MxM Collection) derrotó a Alex Zayne. Estos dos podrían dar un notable combate, pero apenas se batieron el cobre durante cinco minutos entre interferencias de Valkyrie y MxM Collection, y el final se dio cuando Mansoor le echó en la cara a Zayne dicha «semilla» y TV aprovechó para ponerlo de espaldas planas.
- Lexy Nair consiguió averiguar la identidad de la gigantona que ayudó a The Premier Athletes: Stori Denali. Este era el plan de contingencia, según Mark Sterling.
- The Beast Mortos derrotó a Jordan Oliver. No levanta cabeza Oliver, quien sigue sin ganar un combate en ROH. Y para más inri, esta semana fue martineteado por FTR en AEW Dynamite. Movimiento que precisamente empleó Mortos antes de cubrirlo antes de ofrecer cierta oposición, aunque nada demasiado serio.
- The Outrunners, en promo pregrabada, aseguraron, de la forma más ochentera posible, que volverían a dar guerra.
- Don Callis Family (Hechicero y Lance Archer) derrotaron a BEEF y LSG. ¿Era necesario demostrarnos que Hechicero y Archer están muy por encima de dos talentos de realce? Dos minutos de relleno.
- Hubo a continuación vídeo dando cuenta de los 1000 días de reinado de Athena como Campeona Mundial ROH. Me pregunto si de verdad ha alcanzado tal cifra porque la empresa la valora o porque no encuentran a nadie creíble para destronarla.
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Josh Woods derrotó a Matt Mako. Uno de los pocos puntos positivos de este especial, por ver de nuevo sobre un ring a Woods. Además, acabó teniendo un duelo competido con Mako, otro talento bastante infravalorado, quien sucumbió vía pin luego de un tremendo Suplex con giro sobre un esquinero. Woods se ganó luchar por el Campeonato Puro ROH en el evento DEAN~!!!3 de ACTION Wrestling, que tendrá lugar hoy, y que parece se emitirá parcialmente en HonorClub la próxima semana.
- Hologram derrotó a Aaron Solo. Y de pronto, casi ocho minutos de contienda para Solo, «jobber» que nunca ha tenido la mínima relevancia en ROH. No entiendo el reparto de tiempos. Aunque al menos, Solo se combinó bien con Hologram, vendiendo de gran manera el remate del enmascarado (Portal Bomb), por el que fue puesto de espaldas planas.
- En el mencionado DEAN~!!!3, además del Lee Moriarty (c) vs. Josh Woods por el Campeonato Puro ROH, Hechicero, Xelhua y Dr. Cerebro irán contra Blue Panther, Virus y El Pantera, Wheeler Yuta se medirá a Matt Mako y Billie Starkz hará lo propio con Nicole Matthews.
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) derrotó a Lee Johnson (con Blake Christian). Menos mal, nunca pensé que llegaría el «main event», despachado sin emoción alguna en cinco minutos tras la X-Knee de Bandido, pese a cierta oposición de Johnson.
- No sé si Tony Khan y Cía pretendían una contraprogramación en la noche del regreso de AJ Lee a WWE, pero fuese cual fuese el motivante de este episodio especial, un servidor tuvo que sufrirlo. Con la mitad de combates y una duración seria para cada uno, habría lucido muy distinto, pues hubo muy buenos talentos implicados. Parece mentira que teniendo a nombres como Bandido, Hechicero, Deonna Purrazzo, Hologram o The Beast Mortos, se pueda conjuntar un show tan prescindible. Menuda semanita de ROH. 3/10.
ROH World Championship Proving Ground:@bandidowrestler (c) vs @BigShottyLee— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) September 6, 2025
Swirl’s Lee Johnson steps up to ROH World Champion Bandido to earn a future title shot!
📺 Watch this special episode of ROH TV STREAMING NOW on ROH YouTube!https://t.co/BakB3KEERp pic.twitter.com/0l1dEp8PBX