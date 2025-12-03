► Un martes de jueves

The Beast Mortos derrotó a Gravity . Decepcionante la exposición concedida a Gravity en su regreso. Apenas cuatro minutos, donde apenas pudo dejar un par de buenas secuencias, como un Crucifix Bomb, hasta que el Discus Lariat de Mortos lo tumbó y sucumbió a la cuenta de tres.

. Aparentemente, ahora Grillo tenía la oportunidad de unirse a The Frat House si estos ganaban. Durante la entrada de los técnicos, Ian Riccaboni anunció que Castle será el rival de Ricochet por el Campeonato Nacional AEW en Final Battle. Genial oponente, aunque como de costumbre, sin justificación narrativa alguna. Y una vez más, el «hot tag» de Castle fue la gracia del encuentro, quien despachó a todo el que se le ponía por delante con su catálogo de súplex. Grillo, abandonado por sus compañeros, recibió el el Total Recall, el Bang-a-Rang y el pin. Komander tendrá una oportunidad de coronarse Campeón Puro ROH en la edición «boxing day» del programa, el próximo 26 de diciembre. Y si sale como Campeón Mundial ROH en Final Battle, ambos oros estarán sobre la mesa. Esto no ocurría desde aquel Bryan Danielson vs. Nigel McGuinness de ROH Unified, aunque entonces se hizo para unificarlos.

Leila Grey derrotó a Trish Adora . Merece más Adora, uno de los mejores talentos que tiene ROH y que apenas tiene margen para luchar y para mostrar su carisma. Por otra parte, me alegro por Grey, que si bien no estuvo a la altura de su rival entre las doce cuerdas, poco a poco mejora en tal sentido y podría ser una gladiadora importante en AEW. La victoria de Grey llegó súbitamente, luego de que intercambiara intentos de conteo con Adora, hasta situarla para un Double Underhook Facebuster y ponerla de espaldas planas.

The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds) derrotaron a Vin Parker, Jimmy House and Jay Alexander . Hasta en un episodio especial con cinco luchas tiene que haber relleno… Los talentos de realce (House hizo su debut aquí en ROH) intentaron trampear y durante un par de minutos dominaron la contienda, hasta que Reynolds logró hacer el relevo a Uno y este encarriló la victoria para los oscuros, que defenestraron a Parker con el Crucifix Slam asistido. Silver lo cubrió y caput.

Hubo repaso al cartel de Final Battle.

Persephone derrotó a Diamanté . Buen duelo para concluir el show, aunque de nuevo tuviera que apurarse por la brevedad de minutos disponibles. Diamanté estuvo cerca de vencer mediante un Code Red que luego quiso repetir, pero la mexicana lo evitó, respondió con una Lanza y remató con su Moonsault, poniendo seguidamente de espaldas planas a la boricua.

⇒ No, no repetí el epígrafe de «La espiral del honor». Cinco luchas ayudan a que mi creciente fatiga hacia los carteles amplios me nuble el juicio, aparte de la siempre bienvenida presencia de Dalton Castle, un interesante duelo de impulso para Leila Grey y la lucha estelar. El problema, que de nuevo ningún punto quedará en la memoria pese a la calidad de varios de los talentos implicados. Y yendo más allá, la razón de ser de esta edición especial resulta dudosa: ¿recordarnos antes de Final Battle que Castle y Persephone saben luchar?

5/10

