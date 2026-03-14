Como ya informamos, ROH también tuvo esta semana presencia en la noche del viernes, con un episodio extra vía YouTube en complemento a la habitual edición de cada jueves, que se grabó el 1 de marzo desde los WJCT Studios en Jacksonville (Florida, EEUU).

Además de la ya mencionada implicación competitiva de Persephone (sin rival definida) y de un duelo entre Wheeler Yuta y Serpentico, Shane Taylor Promotions defendieron el Campeonato Mundial de Tríos ROH ante TMDK, Rush reapareció midiéndose a BEEF, Ace Austin luchó contra KM, Marina Shafir enfrentó a Danielle Kamela y RPG Vice y MxM Collection unieron fuerzas para batirse el cobre con Eddie Kingston, Ortiz y Top Flight.

► Año nuevo, mismo ROH (VII)

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (c) derrotaron a TMDK (Mikey Nicholls, Shane Haste y Robbie Eagles) para retener el título . Ciertas tensiones desde que Lee Moriarty se enfrentara a Robbie Eagles el pasado febrero en Global Wars: Australia desembocaron aquí. Buena combinación de la técnica de TMDK con el «brawleo» de STP, aunque las mejores interacciones se dieron entre Eagles y Taylor en solitario. Dean y Bravo lograron emboscar a Nicholls tras evitar el remate conjunto de este y Haste y endosarle el doble pisotón. 1, 2 y 3. ♠♠♠ 1/2 STP quisieron ensañarse con los «aussies», pero QT Marshall y «Big Boom» AJ salieron al rescate. Dean y Bravo se medirán a Marshall y AJ en la «Zero Hour» de AEW Revolution 2026.

. Ciertas tensiones desde que Lee Moriarty se enfrentara a Robbie Eagles el pasado febrero en Global Wars: Australia desembocaron aquí. Buena combinación de la técnica de TMDK con el «brawleo» de STP, aunque las mejores interacciones se dieron entre Eagles y Taylor en solitario. Dean y Bravo lograron emboscar a Nicholls tras evitar el remate conjunto de este y Haste y endosarle el doble pisotón. 1, 2 y 3. ♠♠♠ STP quisieron ensañarse con los «aussies», pero QT Marshall y «Big Boom» AJ salieron al rescate. Dean y Bravo se medirán a Marshall y AJ en la «Zero Hour» de AEW Revolution 2026. Vídeo recordatorio de la victoria de Persephone sobre Mercedes Moné en la Arena México por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL.

Persephone derrotó a Gin Sevani . Lucha de realce para la texana —como si no supiéramos ya de lo que es capaz—, en la que Sevani, debutante con ROH, apenas pudo mostrar su repertorio y acabó de espaldas planas tras el Razor’s Edge. ♠♠

. Lucha de realce para la texana —como si no supiéramos ya de lo que es capaz—, en la que Sevani, debutante con ROH, apenas pudo mostrar su repertorio y acabó de espaldas planas tras el Razor’s Edge. ♠♠ QT Marshall y «Big Boom» AJ pusieron en aviso a Shane Taylor Promotions de cara a AEW Revolution 2026 y AJ anunció que llevaría con él a toda su familia.

Rush derrotó a BEEF . Lucha calcada a la de Persephone, aunque algo más larga, pues «el Toro Blanco» quiso jugar un poco con su víctima, hasta lanzar el Bull’s Horns y cubrirlo. Cinco minutos que evidenciaron la falta de planes para el mexicano. Su caída en desgracia sólo es comparable a la de Sammy Guevara, y curiosamente comparten facción. ♠♠

. Lucha calcada a la de Persephone, aunque algo más larga, pues «el Toro Blanco» quiso jugar un poco con su víctima, hasta lanzar el Bull’s Horns y cubrirlo. Cinco minutos que evidenciaron la falta de planes para el mexicano. Su caída en desgracia sólo es comparable a la de Sammy Guevara, y curiosamente comparten facción. ♠♠ Wheeler Yuta derrotó a Serpentico . Y este no fue un ejemplo de falta de planes para Yuta, pues el estadounidense es una presencia constante en AEW, pero sí ejemplo de relleno en toda regla, también en cinco minutos. La Busaiku Knee y el Seatbelt sellaron su trámite. ♠♠ 1/2

. Y este no fue un ejemplo de falta de planes para Yuta, pues el estadounidense es una presencia constante en AEW, pero sí ejemplo de relleno en toda regla, también en cinco minutos. La Busaiku Knee y el Seatbelt sellaron su trámite. ♠♠ Ace Austin derrotó a KM . El veterano KM tuvo alguna que otra ofensiva por su envergadura, pero pronto la velocidad y potencia de Austin se impusieron y vía The Fold y la cuenta de tres, saldó otro trámite en forma de combate. Me temo que el devenir de Austin estará ligado a ROH. ♠♠

. El veterano KM tuvo alguna que otra ofensiva por su envergadura, pero pronto la velocidad y potencia de Austin se impusieron y vía The Fold y la cuenta de tres, saldó otro trámite en forma de combate. Me temo que el devenir de Austin estará ligado a ROH. ♠♠ Marina Shafir derrotó a Danille Kamela . Y vamos con el quinto duelo de realce consecutivo. Kamela no luchaba en ROH desde 2023 y no tuvo su mejor noche aquí, amén de que la progresión de Shafir es nula, aunque le hayan dado hueco en el cartel de AEW Revolution 2026. Su Mother’s Milk hizo rendir a Kamella. ♠ 1/2

. Y vamos con el quinto duelo de realce consecutivo. Kamela no luchaba en ROH desde 2023 y no tuvo su mejor noche aquí, amén de que la progresión de Shafir es nula, aunque le hayan dado hueco en el cartel de AEW Revolution 2026. Su Mother’s Milk hizo rendir a Kamella. ♠ Eddie Kingston, Ortiz y Top Flight (Dante y Darius Martin) (con Christopher Daniels) derrotaron a RPG Vice (Rocky Romero y Trent Beretta) y MxM Collection (Mansoor y Mason Madden). Decente estelar, al menos no supuso la sexta lucha de realce consecutiva. Mansoor se comió un DDT de Kingston, luego una Plancha de Ortiz desde la tercera cuerda y sucumbió al pin. Una pena también que Kingston haya quedado para esto, ni siquiera anunciado para AEW Revolution 2026. ♠♠♠

⇒ Pensaba yo, iluso de mí, que por tener un cartel de siete combates iba a ver algo sustancioso, al menos como lo presentado este jueves vía HonorClub. Y ahí, sin vaselina, de pronto ROH me endiña cinco combates de realce cuya única utilidad fue confirmarme que Rush sigue en activo. El «opener» y el «main event» resultaron entretenidos, pero nada que justifique el visionado de este episodio extra. Tal vez los responsables de ROH creen que los seguidores pueden darse por contentados al ofrecerles gratis un capítulo, pero hoy día hay muy buena lucha libre en YouTube como para dedicarle una hora de tu tiempo a una ROH tan venida a menos.

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Top Flight, Eddie Kingston and @Ortiz_Powerful stand across the ring from MxM Collection & RPG Vice in a huge 8-man tag team war!



Watch this special YouTube episode of ROH TV

📺 https://t.co/IzPtlomJNx pic.twitter.com/V5Mto6MpwH — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) March 13, 2026