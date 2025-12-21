El último episodio de Rixe Catch en 2025 se grabó el 1 de noviembre, desde la Salle Maryvonne Dupureur de Yffiniac (Francia), y emitido vía YouTube tres semanas atrás, donde está disponible para visualizarse gratuitamente.

Este capítulo 32 de la particular cronología de Rixe Catch presentó como estelar un encuentro por su máximo cetro, donde Skaar, tras coronarse en el Épisode 30, tuvo que defender su estatus de monarca ante la sensación actual de la escena, Kuro, quien llevaba casi un año sin competir para la promotora gala.

Además, se definió nuevo retador a dicho título mediante duelo entre Joseph Fenech Jr. y Jean-Michel, Ophelie puso sobre la mesa el Campeonato Femenil Rixe ante Calypso, Ravage hizo lo propio con el Campeonato Dur A Cuir frente a su otrora entrenador, Jack Sans-Nom, en un choque extremo.

Completando el cartel, el pique que mantienen Tom La Ruffa y Antoine Bernard, antiguos compañeros en Les Francs-Tireurs, se plasmó en forma de choque de duplas, completado por Heddi Karaoui y Lucas Menil, respectivamente. Menil, quien meses atrás rechazó unirse al equipo de La Ruffa, quiso ayudar a Bernard en el Épisode 31, cuando el ex-WWE, tras ser descalificado por un golpe bajo, buscaba lesionar a su antiguo amigo.

► «Mr. Hype» en Rixe

CAMPEONATO FEMENIL RIXE: Ophelie (c) derrotó a Calypso para retener el título . Ophelie, en su primera defensa, y teóricamente la técnica de la historia, ganó al modo rudo, con una rodada de espaldas luego de utilizar las cuerdas contra su rival, quien quiso presentarse a sí misma, despreciando el trabajo del anunciador. La anterior implicación de Calypso se dio en el Épisode 29, el pasado verano, e igualmente fue por el oro femenil de Rixe.

. Ophelie, en su primera defensa, y teóricamente la técnica de la historia, ganó al modo rudo, con una rodada de espaldas luego de utilizar las cuerdas contra su rival, quien quiso presentarse a sí misma, despreciando el trabajo del anunciador. La anterior implicación de Calypso se dio en el Épisode 29, el pasado verano, e igualmente fue por el oro femenil de Rixe. OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO RIXE: Joseph Fenech Jr. derrotó a Jean-Michel . El otrora Senza Volto no quiso entrar al ring hasta que el público, volcado con Jean-Michel, se callara. Muy divertido mano a mano, impulsado por las reacciones de la Salle Maryvonne Dupureur, pues aunque Jean-Michel es una comedia andante, sabe conjuntar buenos combates. Y aquí estuvo cerca de dar la campanada con La Zizou (su cabezazo volador), resistiendo casi todos los mejores movimientos de Fenech, hasta que este recurrió a un golpe bajo y lo remató mediante su Lethal Injection para ponerlo de espaldas planas. Importante apunte: Fenech y otros talentos de la escena francesa fueron acusados días atrás de ciertos actos (sin mayores detalles) y varias promotoras cortaron lazos con ellos. Por el momento, Rixe guarda silencio.

. El otrora Senza Volto no quiso entrar al ring hasta que el público, volcado con Jean-Michel, se callara. Muy divertido mano a mano, impulsado por las reacciones de la Salle Maryvonne Dupureur, pues aunque Jean-Michel es una comedia andante, sabe conjuntar buenos combates. Y aquí estuvo cerca de dar la campanada con La Zizou (su cabezazo volador), resistiendo casi todos los mejores movimientos de Fenech, hasta que este recurrió a un golpe bajo y lo remató mediante su Lethal Injection para ponerlo de espaldas planas. Importante apunte: Fenech y otros talentos de la escena francesa fueron acusados días atrás de ciertos actos (sin mayores detalles) y varias promotoras cortaron lazos con ellos. Por el momento, Rixe guarda silencio. Antoine Bernard y Lucas Menil derrotaron a Tom La Ruffa y Heddi Karaoiu por DQ . Sobre los 12 minutos de contienda (un tanto básica), La Ruffa y Karaoui endosaron sendos golpes bajos sobre Bernard y Menil y aunque en primera instancia el réferi no se dio cuenta, acabó descalificándolos. Esto enfureció a los rudos, que golpearon al árbitro y al staff hasta que Bernard y Menil los detuvieron, armándose una gresca que más miembros de seguridad refrenaron. Popoff apareció y puso a todos firmes, si bien La Ruffa le dijo que de no tener 82 años le habría pateado el trasero. Quiero llegar a los 80 la mitad de bien que Popoff. En backstage, los protagonistas siguieron pegándose y los técnicos acabaron por los suelos. Popoff los encontró ahí y les dijo que el 8 de enero (fecha del próximo Épisode de Rixe) podrían tener su vendetta. Eso sí, nos les echó ni una mano para levantarse.

. Sobre los 12 minutos de contienda (un tanto básica), La Ruffa y Karaoui endosaron sendos golpes bajos sobre Bernard y Menil y aunque en primera instancia el réferi no se dio cuenta, acabó descalificándolos. Esto enfureció a los rudos, que golpearon al árbitro y al staff hasta que Bernard y Menil los detuvieron, armándose una gresca que más miembros de seguridad refrenaron. Popoff apareció y puso a todos firmes, si bien La Ruffa le dijo que de no tener 82 años le habría pateado el trasero. Quiero llegar a los 80 la mitad de bien que Popoff. En backstage, los protagonistas siguieron pegándose y los técnicos acabaron por los suelos. Popoff los encontró ahí y les dijo que el 8 de enero (fecha del próximo Épisode de Rixe) podrían tener su vendetta. Eso sí, nos les echó ni una mano para levantarse. CAMPEONATO DUR A CUIR RIXE: Ravage (c) derrotó a Jack Sans-Nom para retener el título . Como armas totémicas, Ravage tenía su tenedor y Sans-Nom su señal de advertencia. Pero claro, esto supo a poco, y Sans-Nom sacó su pequeño lanzallamas, provocando que Ravae lo amenazara con defenestrar a un niño del público si no dejaba el arma. Más que una lucha titular fue un pase de antorcha como nueva cara de lo extremo en rixe. Sans-Nom aceptó su destino y recibió un silletazo en la cabeza, que ya tenía abierta por el tenedor de Ravage, y dos Martinetes que le hicieron sucumbir al pin. En el poscombate, Ravage pidió respeto para Jack y volvió a golpearlo, hasta que Pol Bran hizo acto de presencia y le dio su merecido, provocando su huida y diciéndole que lo esperaba el 8 de enero por su oro.

. Como armas totémicas, Ravage tenía su tenedor y Sans-Nom su señal de advertencia. Pero claro, esto supo a poco, y Sans-Nom sacó su pequeño lanzallamas, provocando que Ravae lo amenazara con defenestrar a un niño del público si no dejaba el arma. Más que una lucha titular fue un pase de antorcha como nueva cara de lo extremo en rixe. Sans-Nom aceptó su destino y recibió un silletazo en la cabeza, que ya tenía abierta por el tenedor de Ravage, y dos Martinetes que le hicieron sucumbir al pin. En el poscombate, Ravage pidió respeto para Jack y volvió a golpearlo, hasta que Pol Bran hizo acto de presencia y le dio su merecido, provocando su huida y diciéndole que lo esperaba el 8 de enero por su oro. CAMPEONATO RIXE: Skaar (c) (con Felix Dol) derrotó a Kuro para retener el título . Igual que durante la práctica totalidad del show, su público, muy dividido, hizo grande este estelar, en el que los primeros minutos fueron básicamente Skaar y Kuro jugando con él. Pese a la mayor dinamicidad de Kuro, la fuerza bruta y resiliencia de Skaar le permitieron salir victorioso, no sucumbiendo a la cuenta de tres tras un Cutter, evitando un Rainmaker y tumbando a «Mr. Hype» con dos Lariats y una variación del Muscle Buster. 1, 2 y 3: el serbio continúa como monarca.

. Igual que durante la práctica totalidad del show, su público, muy dividido, hizo grande este estelar, en el que los primeros minutos fueron básicamente Skaar y Kuro jugando con él. Pese a la mayor dinamicidad de Kuro, la fuerza bruta y resiliencia de Skaar le permitieron salir victorioso, no sucumbiendo a la cuenta de tres tras un Cutter, evitando un Rainmaker y tumbando a «Mr. Hype» con dos Lariats y una variación del Muscle Buster. 1, 2 y 3: el serbio continúa como monarca. En el epílogo, Skaar reconoció el desempeño de Kuro y celebró su exitosa defensa.

⇒ Por desgracia, los hechos comentados sobre Joseph Fenech Jr. seguro harán que esta función vaya a recordarse como la última del gladiador con Rixe. Pero dejando de lado el morbo, un Épisode muy sólido, donde precisamente Fenech fue protagonista con Jean-Michel del principal «highlight», junto al estelar que refuerza el aura de campeón de Skaar, firme candidato a Luchador del 2025 en la escena gala, con apenas cuatro años de bagaje sobre los rings.

7/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Skaar | THE EASTERN FANG 🇽🇰🇷🇸 (@theskaar)