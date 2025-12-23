Resultados RIOT: TriRex 2025

Antes de concluir 2025, este pasado 20 de diciembre Resist Pro Wrestling, a través de su marca principal, RIOT Wrestling, celebró desde el Casinet d’Hostafrancs en Barcelona (Cataluña, España) segunda edición de TriRex, un torneo de tercias cuya primera celebró hace 10 años la extinta promotora Spanish Pro Wrestling.

Seis tríos fueron los participantes: Ley & Orden (Mortero, Mechero y Toro); Los Ninfómanos del Wrestling (Guillermo, Pol Badía y Eren); Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) y Pedrolo; Gin El Libertario, The Sem y Chicharito; Aula Oberta (Toni Toni, Alberto García y Víctor López); más Make RIOT Great Again (Ángel Reyes, Kaiden y Tony Aeri).

Fuera del TriRex, destacar el debut de Kanji con Resist, enfrentándose a IssI. También se estrenó el gladiador Franco Fate, rival aquí de César Bravo. Y como ajuste de cuentas, El Payaso Sullivan se unió a Rafael Flores para medirse a La Verdad (Marc Menino y Alexander Red).

RIOT: TriRex está disponible para visualizarse en el Patreon de Resist.

► La Ley del Trío

Barracuda, conductor del show, recordó que Jerarquía fueron los primeros ganadores del TriRex una década atrás y presentó a la mascota del torneo (un tiranosaurio; no de verdad, claro) y el trofeo, portado por Jocoso Jr., quien subió al ring . La final, apuntó Barracuda, sería una Triple Amenaza entre los tríos ganadores de las respectivas semifinales.

Seguidamente, y al son del tema principal de Jurassic Park en versión guitarrera, salieron a escena por turnos todos los equipos implicados. John Williams habría estado orgulloso. Como se anunció días antes, TJ Charles, quien iba a unir fuerzas con Gin El Libertario y The Sem, no pudo asistir por problemas personales. El Libertario lució disgustado por tener que competir junto a The Sem, propuesta personal de Charles.

SEMIFINAL DEL TRIREX: Ley & Orden (Mortero, Mechero y Toro) derrotaron a Los Ninfómanos del Wrestling (Guillermo, Pol Badía y Eren) (con Don Andrés) . Las interacciones más divertidas fueron las que mantuvieron Badía y Mechero, con el segundo confundiendo al primero con otro personaje televisivo. En los últimos compases, los ninfómanos endosaron un combo de sus remates sobre Mortero, pero Mechero y Toro lograron romper la aparente cuenta de tres. Guillermo y Mortero quedaron en el ring, el miembro de Ley & Orden tumbó a «el Humilde» y este acabó sucumbiendo al pin tras el remate combinado de los Campeones por Equipos de Resist. Una pena por los ninfómanos, porque habían diseñado jersey navideño para la ocasión. Al concluir, los equipos se dieron la mano.

. Las interacciones más divertidas fueron las que mantuvieron Badía y Mechero, con el segundo confundiendo al primero con otro personaje televisivo. En los últimos compases, los ninfómanos endosaron un combo de sus remates sobre Mortero, pero Mechero y Toro lograron romper la aparente cuenta de tres. Guillermo y Mortero quedaron en el ring, el miembro de Ley & Orden tumbó a «el Humilde» y este acabó sucumbiendo al pin tras el remate combinado de los Campeones por Equipos de Resist. Una pena por los ninfómanos, porque habían diseñado jersey navideño para la ocasión. Al concluir, los equipos se dieron la mano. SEMIFINAL DEL TRIREX: Make RIOT Great Again (Ángel Reyes, Kaiden y Tony Aeri) (con JB) derrotaron a Aula Oberta (Toni Toni, Alberto García y Víctor López). Los técnicos fueron atacados antes de que sonara la campana y dejaron fuera de acción a Víctor. JB anunció que ante tal baja, Make RIOT Great Again debían ser declarados ganadores, pero Carranza, en pique con la facción ruda durante los últimos meses, se unió a Aula Oberta. Tras una cuenta de 2.99 dudosa, los rudos endosaron golpes bajos por la espalda a Toni y García. Carranza quedó solo y cayó por cuenta de tres como consecuencia de la patada circular de Reyes. Lucha más breve que la primera.

Los técnicos fueron atacados antes de que sonara la campana y dejaron fuera de acción a Víctor. JB anunció que ante tal baja, Make RIOT Great Again debían ser declarados ganadores, pero Carranza, en pique con la facción ruda durante los últimos meses, se unió a Aula Oberta. Tras una cuenta de 2.99 dudosa, los rudos endosaron golpes bajos por la espalda a Toni y García. Carranza quedó solo y cayó por cuenta de tres como consecuencia de la patada circular de Reyes. Lucha más breve que la primera. Franco Fate derrotó a César Bravo . Fate ejerció de rival de Bravo a propuesta de Sweet Flow, con quien el ex Campeón Condal detonó un pique tras perder su oro en el anterior show a manos de Pol Badía. Todo apuntaba que veríamos lucha de realce para Bravo, pero no. En los compases finales, Fate evitó el «sacacorchos» de Bravo y lo tumbó con un Running Powerslam luego de golpearlo contra un esquinero. 1, 2 y 3. Sweet Flow, vía vídeo, retó a Bravo de cara al siguiente show de Resist, Calle Victoria (10 de enero).

. Fate ejerció de rival de Bravo a propuesta de Sweet Flow, con quien el ex Campeón Condal detonó un pique tras perder su oro en el anterior show a manos de Pol Badía. Todo apuntaba que veríamos lucha de realce para Bravo, pero no. En los compases finales, Fate evitó el «sacacorchos» de Bravo y lo tumbó con un Running Powerslam luego de golpearlo contra un esquinero. 1, 2 y 3. Sweet Flow, vía vídeo, retó a Bravo de cara al siguiente show de Resist, Calle Victoria (10 de enero). Barracuda confirmó César Bravo vs. Sweet Flow para ese próximo evento.

SEMIFINAL DEL TRIREX: Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) y Pedrolo derrotaron a Gin El Libertario, The Sem y Chicharito . El tercer integrante del equipo fue Chicharito, ante el disgusto de Gin. The Sem acabó poniéndose de parte de los técnicos. La mascota del show evitó que Gin, desesperado por la inutilidad de sus socios (quienes incluso acabaron poniéndose de parte de los técnicos), hiciera un Con-Chair-To a Pedrolo, revelándose que Santiago Sangriento estaba bajo el disfraz. Pedrolo aprovechó entonces para endosar su Discus Lariat sobre Gin y la cuenta de tres.

. El tercer integrante del equipo fue Chicharito, ante el disgusto de Gin. The Sem acabó poniéndose de parte de los técnicos. La mascota del show evitó que Gin, desesperado por la inutilidad de sus socios (quienes incluso acabaron poniéndose de parte de los técnicos), hiciera un Con-Chair-To a Pedrolo, revelándose que Santiago Sangriento estaba bajo el disfraz. Pedrolo aprovechó entonces para endosar su Discus Lariat sobre Gin y la cuenta de tres. El Payaso Sullivan y Rafael Flores derrotaron a La Verdad (Marc Menino y Alexander Red) . Menino y Red salieron con el muñeco de trapo de Sullivan, que le robaron en el anterior show, con el consiguiente recochineo. Sin embargo, los sectarios pierden toda la fuerza por la boca, pues otra vez cayeron. Menino encajó el pin tras una Busaiku Knee de Flores y de Sullivan. Y sí, Sullivan recuperó su muñeco.

. Menino y Red salieron con el muñeco de trapo de Sullivan, que le robaron en el anterior show, con el consiguiente recochineo. Sin embargo, los sectarios pierden toda la fuerza por la boca, pues otra vez cayeron. Menino encajó el pin tras una Busaiku Knee de Flores y de Sullivan. Y sí, Sullivan recuperó su muñeco. Kanji derrotó a IssI . Único mano a mano, y el mejor punto del show. Sin hacer mucho ruido (creo que merecía más promoción), Resist se sacó de la manga un emparejamiento muy atractivo que no decepcionó, lleno de llaveo y golpeo como pocas veces se ve dentro de la escena española. Sigo diciendo que IssI tiene nivel para luchar en promotoras europeas de primer alcance (estate al loro, Andy Quildan). Desesperado al ver que su remate (una variación de la Ripcord Knee) no le dio la victoria, IssI quiso recurrir a su cinturón y Guillermo se lo arrebató, Eren lo distrajo y el miembro del Sindicato de la Lucha se comió una Superkick y el Hidden Blade de la Campeona Resurgence. Guillermo, recordando su arruinada boda a manos de IssI, le dijo que se buscara un compañero para el 10 de enero.

. Único mano a mano, y el mejor punto del show. Sin hacer mucho ruido (creo que merecía más promoción), Resist se sacó de la manga un emparejamiento muy atractivo que no decepcionó, lleno de llaveo y golpeo como pocas veces se ve dentro de la escena española. Sigo diciendo que IssI tiene nivel para luchar en promotoras europeas de primer alcance (estate al loro, Andy Quildan). Desesperado al ver que su remate (una variación de la Ripcord Knee) no le dio la victoria, IssI quiso recurrir a su cinturón y Guillermo se lo arrebató, Eren lo distrajo y el miembro del Sindicato de la Lucha se comió una Superkick y el Hidden Blade de la Campeona Resurgence. Guillermo, recordando su arruinada boda a manos de IssI, le dijo que se buscara un compañero para el 10 de enero. FINAL DEL TRIREX: Ley & Orden (Mortero, Mechero y Toro) derrotaron a Make RIOT Great Again (Ángel Reyes, Kaiden y Tony Aeri) y Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) & Pedrolo. Especial inquina entre Mortero y Ángel Reyes, luego de que «el Diamante» canjeara su oportunidad titular para ganar el Campeonato de RAGE en Días Pasados. La lucha fue sin relevos, estilo Tornado. MRGA lograron dejar fuera de la contienda a Torres, Sánchez y Pedrolo tras evitar una presumible victoria de estos, pero en el último lance sobre el ring de la noche, acabaron perdiendo ante Ley & Orden. Con tres Spears al mismo tiempo, tumbaron a Reyes y Aeri, Kaiden quedó solo y recibió el remate conjunto de Mechero y Toro (una suerte de Zig Zag asistido) y la Spear de Mortero. Junto con el primero, el mejor encuentro del torneo.

Especial inquina entre Mortero y Ángel Reyes, luego de que «el Diamante» canjeara su oportunidad titular para ganar el Campeonato de RAGE en Días Pasados. La lucha fue sin relevos, estilo Tornado. MRGA lograron dejar fuera de la contienda a Torres, Sánchez y Pedrolo tras evitar una presumible victoria de estos, pero en el último lance sobre el ring de la noche, acabaron perdiendo ante Ley & Orden. Con tres Spears al mismo tiempo, tumbaron a Reyes y Aeri, Kaiden quedó solo y recibió el remate conjunto de Mechero y Toro (una suerte de Zig Zag asistido) y la Spear de Mortero. Junto con el primero, el mejor encuentro del torneo. Barracuda y Jocoso Jr. entregaron el trofeo y las medallas acreditativas a los ganadores, que agradecieron el apoyo del público.

⇒ Asalto Al Trono no me entusiasmó, pero antes de concluir el año Resist recordó con TriRex por qué es la promotora española número uno. Un concepto inusual en la escena, lleno de decisiones creativas nada complacientes ni predecibles (por ejemplo, la derrota de Pedrolo cuando este es el aspirante al Campeonato Absoluto de RIOT, la de César Bravo antes de medirse a Sweet Flow o la de Guillermo previa a su revancha con IssI), muestra de que pueden conjuntarse combates de tercias «made in Spain» a un nivel muy notable. Aunque personalmente, me quedo con ese Kanji vs. IssI, categórico «show stealer», ya en mi Top de lo mejor de la lucha española en 2025.

8/10