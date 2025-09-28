La novena temporada de Resist Pro Wrestling arrancó este pasado día 19 desde el habitual fortín de la promotora, el Casinet d’Hostafrancs en Barcelona (Cataluña, España), con RIOT: Pacto de Sangre.

Como ya informamos, el principal punto del show fue la implicación competitiva de los Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen), Campeones Indiscutibles de Parejas RevPro, en choque contra TJ Charles, Campeón Absoluto de RIOT, y Gin El Libertario, Campeón Absoluto de Triple W.

Dos encuentros titulares también tuvieron cabida en el cartel: César Bravo (c) vs.Alexa Jade por el Campeonato Condal de RIOT y Ley & Orden (Mechero y Toro) (c) vs. Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) por los Campeonatos por Equipos de Resist.

Completando el menú, IssI se midió a Eren, Iker Navarro (en sustitución del lesionado Tony Aeri) hizo lo propio con Carlos Vega, Pedrolo se probó contra El Payaso Sullivan y como extra, la boda de Guillermo y Don Andrés.

RIOT: Pacto de Sangre puede verse íntegro en el Patreon de Resist.

► La boda basada

CAMPEONATO CONDAL DE RIOT: César Bravo (c) derrotó a Alexa Jade para retener el título . De inicio, Bravo no quiso tomar muy en serio a su rival, haciendo gala asimismo de su consabida xenofobia, particularmente hacia el pueblo latinoamericano, y de una flagrante ignorancia, pues dijo que enviaría a Jade de regreso a Yucatán, cuando esta gladiadora nació en Perú. Vicisitudes sociales y «kayfabe» aparte, Jade aún luce algo verde sobre el ring y no sé si fue la mejor decisión que se coronara Campeona de Level One, pues Bravo supuso el 80% del combate, amén de otorgarle vidilla con su rudeza. Y como buen rudo, en la última secuencia golpeó con uno de sus cinturones a Jade, ante la ceguera de la réferi, y la remató con su Package Piledriver para la cuenta de tres. Un trampeo algo innecesario, dado el estatus de su rival, pero que solidifica a Bravo en el Top 1 de luchadores más odiados de la escena española.

Pedrolo derrotó a El Payaso Sullivan . Lucha de realce para Pedrolo, si bien Sullivan le endosó algunas buenas movidas y en los compases iniciales puso en aprietas a «la Barricada de Poble Nou», hasta que el mayor poderío de este se impuso. Sobre los cinco minutos de encuentro, Sullivan fue puesto de espaldas planas tras el Discus Lariat de Pedrolo, quien reconoció su desempeño. Seguidamente, micro en mano, Pedrolo prometió al público que volvería a luchar por el Campeonato Absoluto de RIOT.

Resulta poco frecuente que en un show de lucha libre europea, obviando que se trate de algún torneo puntual, los combates por equipos eclipsen a los individuales. Pacto de Sangre tuvo en el estelar y en la defensa de Ley & Orden contra Barcelona Blacklist sus «highlights», especialmente el primero, regreso poético de Santiago Sangriento mediante. Y qué decir de ese casamiento frustrado cual coitus interruptus, con Guillermo y Don Andrés convertidos ya en los grandes «entertainers» de la escena española. Luego de todo lo asimilado durante Season Finale 8, Resist presentó un ligero pero sustancioso «fallout». 7/10.