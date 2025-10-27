► Rudosfest

BEER MATCH: El Payaso Sullivan derrotó a Martí Ubach . Pues eso, hubo objetos relacionados con la bebida favorita de Antonín Dvořák: Sullivan encajó una Powerbomb sobre varias cajas de cerveza, Ubach recibió un Coast to Coast cuando tenía encajado un barril en la entrepierna… Incluso una cubitera, que Ubach puso en la cabeza de Sullivan antes de golpearle en la nuca con un lazo; final falso del combate, pues la cuenta quedó en 2.99. Aunque después de todo, un elemento ajeno al mundo

cervecero decidió la lucha, cuando Ubach se distrajo mirando una muñeca de trapo que Sullivan había metido en una bolsa y el payaso aprovechó para sorprenderlo con un Radio Silence por el que el andorrano cayó sobre un puñado de chapas de cerveza y seguidamente ponerlo de espaldas planas. Entretenido «opener», bastante bien tematizado.

. Pues eso, hubo objetos relacionados con la bebida favorita de Antonín Dvořák: Sullivan encajó una Powerbomb sobre varias cajas de cerveza, Ubach recibió un Coast to Coast cuando tenía encajado un barril en la entrepierna… Incluso una cubitera, que Ubach puso en la cabeza de Sullivan antes de golpearle en la nuca con un lazo; final falso del combate, pues la cuenta quedó en 2.99. Aunque después de todo, un elemento ajeno al mundo cervecero decidió la lucha, cuando Ubach se distrajo mirando una muñeca de trapo que Sullivan había metido en una bolsa y el payaso aprovechó para sorprenderlo con un Radio Silence por el que el andorrano cayó sobre un puñado de chapas de cerveza y seguidamente ponerlo de espaldas planas. Entretenido «opener», bastante bien tematizado. Plan B (Lozano y Junior Martínez) derrotaron a Mortero y Ángel Reyes . Última lucha anunciada, 48 horas antes del evento, y asimismo la primera vez que Reyes y Mortero competían como dupla. Inexperiencia que en última instancia se plasmó de nefasta manera, porque tras mostrar buena sintonía y tener encarrilada la victoria, Reyes endosó por error su patada circular a Mortero, que quedó grogui. Reyes preocupado por su colega, dejó de atender a la acción del combate y Lozano, con la ayuda de Martínez, lo rodó de espaldas. Plan B no son el futuro de la lucha por parejas en España, son el presente.

. Última lucha anunciada, 48 horas antes del evento, y asimismo la primera vez que Reyes y Mortero competían como dupla. Inexperiencia que en última instancia se plasmó de nefasta manera, porque tras mostrar buena sintonía y tener encarrilada la victoria, Reyes endosó por error su patada circular a Mortero, que quedó grogui. Reyes preocupado por su colega, dejó de atender a la acción del combate y Lozano, con la ayuda de Martínez, lo rodó de espaldas. Plan B no son el futuro de la lucha por parejas en España, son el presente. Legado (Carlos Vega y Carranza) salieron al ring dispuestos a que les dieran rivales con los que luchar, pero JB hizo acto de presencia y les dijo que se encargarían de servir cervezas en el ambigú, amenazando con finiquitar el show si no lo hacían. Vega y Carranza aceptaron a regañadientes. JB presentó entonces a Tony Aeri y Kaiden de cara al siguiente combate.

CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE RESIST: Ley & Orden (Mechero y Toro) (c) derrotaron a Make Riot Great Again (Tony Aeri y Kaiden) (con JB) para retener los títulos . Mechero y Toro mostraron una evidente mayor sintonía, pero esto se veía contrarrestado por las interferencias de JB. Hasta que hartos, Vega y Carranza dejaron a un lado las cervezas y provocaron que Kaiden tumbara al Gerente General de RIOT con un Lariat fortuito. Entonces, Ley & Orden se encargaron de dejar fuera del combate a Kaiden y en última instancia, rematar a Aeri con un combo Powerbomb + Zig Zag. Vega y Carranza felicitaron a los todavía monarcas, mientras JB tuvo que ser sacado en volandas por Aeri y Kaiden.

. Mechero y Toro mostraron una evidente mayor sintonía, pero esto se veía contrarrestado por las interferencias de JB. Hasta que hartos, Vega y Carranza dejaron a un lado las cervezas y provocaron que Kaiden tumbara al Gerente General de RIOT con un Lariat fortuito. Entonces, Ley & Orden se encargaron de dejar fuera del combate a Kaiden y en última instancia, rematar a Aeri con un combo Powerbomb + Zig Zag. Vega y Carranza felicitaron a los todavía monarcas, mientras JB tuvo que ser sacado en volandas por Aeri y Kaiden. CAMPEONATO CONDAL DE RIOT: César Bravo (c) derrotó a Caldera para retener el título . Caldera fue recibido como uno de los mayores consentidos de la noche. Tanto que buena parte del Casinet alzó la voz en contra del resultado, para más inri consecuencia de un acto rudo de Bravo, quien lo golpeó con su otra presea, el Campeonato por Equipos de Tyris Wrestling, mientras el árbitro estaba en Babia, y luego saltó sobre «el Prospecto» con una Plancha desde la tercera cuerda. Más que por el odio hacia Bravo, el disgusto generalizado fue por el sentimiento de que Caldera merecía la victoria. Un servidor no es tan negativo. Bravo da juego al título que ostenta y Caldera no pierde de manera rotunda, dando pie a una potencial revancha; que considerando lo visto aquí, tiene potencial para ser un gran combate. En las postrimerías, Bravo se autoproclamó «dueño de España», y Pol Badía, en vídeo pregrabado, le respondió anunciándole que se verían las caras por la presea de marras el próximo 29 de noviembre en RIOT: Asalto Al Trono. Bravo, iracundo, se marchó en busca de JB.

. Caldera fue recibido como uno de los mayores consentidos de la noche. Tanto que buena parte del Casinet alzó la voz en contra del resultado, para más inri consecuencia de un acto rudo de Bravo, quien lo golpeó con su otra presea, el Campeonato por Equipos de Tyris Wrestling, mientras el árbitro estaba en Babia, y luego saltó sobre «el Prospecto» con una Plancha desde la tercera cuerda. Más que por el odio hacia Bravo, el disgusto generalizado fue por el sentimiento de que Caldera merecía la victoria. Un servidor no es tan negativo. Bravo da juego al título que ostenta y Caldera no pierde de manera rotunda, dando pie a una potencial revancha; que considerando lo visto aquí, tiene potencial para ser un gran combate. En las postrimerías, Bravo se autoproclamó «dueño de España», y Pol Badía, en vídeo pregrabado, le respondió anunciándole que se verían las caras por la presea de marras el próximo 29 de noviembre en RIOT: Asalto Al Trono. Bravo, iracundo, se marchó en busca de JB. IssI derrotó a Guillermo (con Don Andrés) . Guillermo salió más serio que un perro cagando y se fue directamente a por IssI, al grito de «mátalo» vía Don Andrés. Sin embargo, tal ímpetu fue usado en su contra por un IssI también motivado, que supo concentrar sus ataques sobre puntos clave, como las piernas, para dominar a «el Humilde» y orillar cualquier posible recuperación. Casi 10 minutos de repaso de Issi a Guillermo, quien sólo pudo equilibrar la balanza tras no sucumbir al remate de su rival y salirse in extremis de la cuenta de tres, cuando muchos presentes se temían lo peor. Un «comeback» que acabó suponiendo el principio de su fin, pues al disponerse a aplicar su Alquimia, la pierna más castigada cedió, quedando a merced de dos brutales patadas en la cabeza de IssI. Noqueado, Guillermo ni se enteró de los tres segundos sobre la lona. Otro vencedor abucheado por el público. Quien escribe, entusiasta de IssI (sin desmerecer a Guillermo), cree que este combate hizo doblete: perfecta acción y perfecto resultado.

. Guillermo salió más serio que un perro cagando y se fue directamente a por IssI, al grito de «mátalo» vía Don Andrés. Sin embargo, tal ímpetu fue usado en su contra por un IssI también motivado, que supo concentrar sus ataques sobre puntos clave, como las piernas, para dominar a «el Humilde» y orillar cualquier posible recuperación. Casi 10 minutos de repaso de Issi a Guillermo, quien sólo pudo equilibrar la balanza tras no sucumbir al remate de su rival y salirse in extremis de la cuenta de tres, cuando muchos presentes se temían lo peor. Un «comeback» que acabó suponiendo el principio de su fin, pues al disponerse a aplicar su Alquimia, la pierna más castigada cedió, quedando a merced de dos brutales patadas en la cabeza de IssI. Noqueado, Guillermo ni se enteró de los tres segundos sobre la lona. Otro vencedor abucheado por el público. Quien escribe, entusiasta de IssI (sin desmerecer a Guillermo), cree que este combate hizo doblete: perfecta acción y perfecto resultado. LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: TJ Charles y Gin El Libertario derrotaron a Santiago Sangriento y Pedrolo . Charles atacó a Pedrolo durante su entrada al ring, y Gin hizo lo mismo con Santiago. Los primeros minutos fueron de duro «brawleo» por todo el Casinet, y una mesa situada en el stage acabó rota tras ser lanzado Santiago contra ella. Pedrolo quedó entonces en desventaja frente a Charles y Gin, pero «la Barricada de PobleNou» se defendió como gato panza arriba, así que los rudos recurrieron a sillazos. Casi siete minutos estuvo Pedrolo así, hasta que Santiago se recuperó, apagón de luces mediante, y con un bate recubierto de alambre de espino, puso un poco de orden. En cualquier caso, insuficiente, porque «el Icono de lo extremo» recibió un Con-Chair-To, cortesía de Gin, y luego un sillazo doble a modo de sandwich, ante la mirada de un Pedrolo atado a la segunda cuerda con cinta americana para acabar puesto de espaldas planas.

. Charles atacó a Pedrolo durante su entrada al ring, y Gin hizo lo mismo con Santiago. Los primeros minutos fueron de duro «brawleo» por todo el Casinet, y una mesa situada en el stage acabó rota tras ser lanzado Santiago contra ella. Pedrolo quedó entonces en desventaja frente a Charles y Gin, pero «la Barricada de PobleNou» se defendió como gato panza arriba, así que los rudos recurrieron a sillazos. Casi siete minutos estuvo Pedrolo así, hasta que Santiago se recuperó, apagón de luces mediante, y con un bate recubierto de alambre de espino, puso un poco de orden. En cualquier caso, insuficiente, porque «el Icono de lo extremo» recibió un Con-Chair-To, cortesía de Gin, y luego un sillazo doble a modo de sandwich, ante la mirada de un Pedrolo atado a la segunda cuerda con cinta americana para acabar puesto de espaldas planas. Con Charles y Gin marchándose triunfantes entre abucheos concluyó Oktoberwrest.

⇒ Evento de rudazos, si echamos un vistazo a los ganadores de los combates. Y lo cierto es que incluso habrían resultado entendibles las victorias de Martí Ubach y Make RIOT Great Again. Dos eventos consecutivos sin defensa del Campeonato Absoluto de RIOT luce riesgoso, pero esta dinámica de TJ Charles y Gin El Libertario funciona, y cualquier carencia titular quedó compensada con la exposición a IssI y Caldera (verdadero «highlight» de Oktoberwrest), que espero tenga continuidad. Muy buen reparto de tiempos para un show compacto y directo, sin apenas cháchara, de muy fácil visionado, manteniendo una positiva dinámica durante el inicio de la nueva temporada.

7/10

Montoneros, ya está en Patreon el más reciente show de RIOT, Oktoberwrest. La lucha libre, mucho mejor con cerveza que con calabazas y caramelos. No seáis catetos. https://t.co/62XkEKwZdK — Self High Five (@rafael_indi) October 26, 2025