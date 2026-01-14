El 2026 también ha arrancado ya para la escena española, y Resist Pro Wrestling lo hizo este pasado sábado 10 de enero con RIOT: Calle Victoria, desde su habitual santuario, el Casinet d`Hostafrancs en la ciudad de Barcelona.

Varios de sus combates sirvieron de prolegómeno para lo que veremos en Anniversary 9 el próximo 14 de febrero. Caso del principal, un duelo no titular entre TJ Charles, Campeón Absoluto de RIOT, y The Sem, antes de que «el Volátil» defienda su estatus en dicho cumpleaños ante Pedrolo, quien enfrentó a Joseph Conners, veterano de la lucha libre británica y ex NXT UK.

Completando el cartel de Calle Victoria, Pol Badía defendió el Campeonato Condal frente a cuatro retadores: El Bastiano, Estoiko, El Payaso Sullivan y Toni Toni; los Ninfómanos del Wrestling (Guillermo y Eren) fueron contra El Sindicato de La Lucha (IssI e Ivansky); Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez hicieron lo propio con Make RIOT Great Again (Kaiden y Tony Aeri); mientras Ley & Orden decidieron sus luchas para Anniversary 9 al obtener tal privilegio por salir ganadores del torneo TriRex.

RIOT: Calle Victoria puede verse en el Patreon de Resist.

Los Ninfómanos del Wrestling (Guillermo y Eren) derrotaron a El Sindicato de La Lucha (IssI e Ivansky) . Guillermo le tenía ganas a IssI, pues aparte de arruinarle su boda con Don Andrés meses atrásy y vencerlo en Oktoberwrest), recientemente atacó a su querido amigo, pero el Campeón de Parejas de RCW lo evitó por todos los medios. A cambio, Guillermo tuvo pique con Ivansky, «highlight» del combate junto a IssI por la capacidad de ambos de hacer creíbles sus golpes, que repartieron como helados en una tarde de verano. Sin embargo, los Ninfómanos consiguieron aislar a Ivansky y tumbarlo con su remate conjunto, el Satisfyer. IssI quiso romper la cuenta valiéndose de su cinturón, pero Guillermo estuvo atento y lo impidió. En las postrimerías, «el Humilde» le dijo a IssI que se buscara un compañero para defender el Campeonato de Parejas de RCW en Anniversary 9.

. Lucha corta, de apenas seis minutos, donde la acción no fue brillante, pero el pintoresco choque de personajes divirtió al público. Badía puso de espaldas planas a El Bastiano tras dos Springboard Kicks y su remate. Primera defensa exitosa para «la Fiera de la Noche», quien llegará a Anniversary 9 como monarca y debería tener su segundo reto allí. Pedrolo derrotó a Joseph Conners . Vendido como alumno vs. maestro, pues Pedrolo estuvo un tiempo en Elevation Wrestling Academy, escuela donde entrena Conners, el propósito era elevar aún más el estatus del catalán antes de su duelo contra TJ Charles por el Campeonato Absoluto de RIOT en Anniversary 9. Sin embargo, el desempeño de Pedrolo no fue todo lo brillante que cabría esperar, pese a que Conners llevó el peso de la lucha e intentó hacerlo lucir bien. E igualmente, esta se alargó demasiado (cerca de 18 minutos) para la historia que quería contarse. Finalmente, el Discus Lariat de Pedrolo tumbó a Conners y el inglés fue puesto de espaldas planas. En las postrimerías, Charles atacó a Pedrolo con un puño americano. Conners quiso intervenir y también recibió.

Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) derrotaron a Make RIOT Great Again (Kaiden y Tony Aeri) (con JB) . El Gerente General de RIOT interfirió en un momento clave, cuando BBL se disponían a aplicar su Combi Completa sobre Aeri, y aunque Ley & Orden también intervinieron para refrenar al Gerente General de RIOT, en ese lapso Aeri pudo reponerse y evitar el remate. Seguidamente, una vez tumbado Aeri fuera del ring y tras un Lariat reversado en un Spanish Fly, Kaiden cayó en la put* lista negra vía Combi Completa. Concluido el choque, Mechero y Toro anunciaron que querían medirse a Legado (Carranza y Carlos Vega). El problema, que Vega utiliza muletas para caminar, así que JB, viejo zorro, tardó poco en hacer oficial la lucha en pos de fastidiar a Legado, añadiendo en compensación a dos retadores más… Aeri y él mismo. Mechero no dejó que JB se saliera por completo con la suya, y exigió que Barcelona Blacklist, los rivales que él y Toro tenían en mente, se añadieran al encuentro. Luego de algunos golpes más, este Fatal 4-Way se hizo oficial.

Rafael Flores derrotó a César Bravo . La sorpresa de la velada. Sobre los siete minutos de contienda, el siempre peleón Flores atrapó en un paquetito a Bravo luego de intentar su Satellite DDT, sorprendiéndolo con la cuenta de tres. Bravo buscó que el árbitro anulara su decisión, en vano. Tercera lucha consecutiva que gana Flores bajo los focos de Resist, algo que no sucedía desde que allá por 2024 portara el Campeonato de RAGE.

⇒ Resist dijo adiós a 2025 de muy grata manera con TriRex, torneo que espero repita celebración cada año. No obstante, Calle Victoria, como Asalto Al Trono, tampoco me entusiasmó, tanto en el sentido de show-antesala como en el sentido de show al uso. Tal vez porque aún tengo muy presente el apasionante camino hacia Anniversary 8 que la promotora conjuntó entre finales de 2024 y principios del pasado año. Y lo cierto es que las comparaciones se hacen odiosas: de aquella rivalidad generacional entre TJ Charles y Guillermo hemos pasado a una entre un fullero Charles y un sobrevalorado Pedrolo. Parece que en 2026 lo menos interesante de Anniversary será su «main event». El resto de puntos, eso sí, se antojan atractivos. Calle Victoria debe visionarse por sus implicaciones sobre Anniversary 9 en forma de anuncios, pero poco más puede destacarse de la cita.

6/10