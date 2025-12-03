El próximo show de aniversario de RIOT se acerca, y con muchas de sus miras puestas ya sobre tal cita, Resist Pro Wrestling presentó el pasado 29 de noviembre su decimoséptimo evento del 2025, Asalto Al Trono, como es habitual, desde el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona (Cataluña, España).

En el hueco estelar, Sito Sánchez buscó venganza por su pérdida del Campeonato Absoluto de Tyris Wrestling a manos de Gin El Libertario, quien hizo historia en la lucha española. Así, apuntó entonces al socio de este, TJ Charles, buscando su Campeonato Absoluto de RIOT.

Y es que El Libertario ya tenía combate programado, y nada más y nada menos que por una oportunidad a dicho oro de la principal marca de Resist, en un baile a cuatro donde tuvo que vérselas con Guillermo, Pedrolo y Ángel Reyes, nuevo Campeón Absoluto de RAGE.

Además, se puso sobre la mesa el Campeonato Condal de RIOT. Pol Badía apareció en Oktoberwrest para anunciar que sería el siguiente aspirante a la presea, luego de que César Bravo se autoproclamara «dueño de España». También los Campeonatos por Equipos de Resist, con Ley & Orden (Mechero y Toro) defendiéndolos ante Plan B (Lozano y Junior Martínez).

Completando el cartel, Carranza pudo ajustar cuentas con Kaiden (integrante de Make RIOT Great Again), Eren (nuevo miembro de Los Ninfómanos del Wrestling) se midió a Trevor De Vries y El Payaso Sullivan presentó a su nuevo amigo (este anuncio parecía la premisa de una película de terror).

RIOT: Asalto Al Trono puede verse íntegramente en el Patreon de Resist.

► La Fiera Condal

CAMPEONATOS POR PAREJAS DE RESIST: Ley & Orden (Mechero y Toro) (c) (con Mortero) derrotaron a Plan B (Lozano y Junior Martínez) (con Iker Navarro) para retener los títulos . La historia aquí era que según Mechero, la reciente traición de Ángel Reyes a Mortero (y a toda Ley & Orden) para arrebatarle el Campeonato Absoluto de RAGE tuvo como detonante la derrota de estos contra Plan B en el mismo Oktoberwrest, donde una patada fortuita de Reyes sobre Mortero decidió el combate. Mechero, entonces, quiso defender los oros ante Plan B. Y menos mal que su idea no les pasó factura, porque estuvieron a punto de caer también por una falta de entendimiento, cuando Toro le endosó por error una Lanza, luego de que Mortero y Navarro fueran expulsados de «ringside». Pero finalmente, Toro volvió al rescate y con una Lanza sobre ambos retadores dispuso la victoria, vía pin sobre Lozano tras el remate conjunto de los campeones (un Zig Zag asistido). Buen combate, aunque se me hizo corto. Supongo que eso es positivo.

. La historia aquí era que según Mechero, la reciente traición de Ángel Reyes a Mortero (y a toda Ley & Orden) para arrebatarle el Campeonato Absoluto de RAGE tuvo como detonante la derrota de estos contra Plan B en el mismo Oktoberwrest, donde una patada fortuita de Reyes sobre Mortero decidió el combate. Mechero, entonces, quiso defender los oros ante Plan B. Y menos mal que su idea no les pasó factura, porque estuvieron a punto de caer también por una falta de entendimiento, cuando Toro le endosó por error una Lanza, luego de que Mortero y Navarro fueran expulsados de «ringside». Pero finalmente, Toro volvió al rescate y con una Lanza sobre ambos retadores dispuso la victoria, vía pin sobre Lozano tras el remate conjunto de los campeones (un Zig Zag asistido). Buen combate, aunque se me hizo corto. Supongo que eso es positivo. Trevor De Vries derrotó a Eren . Guillermo salió con Eren, pero este quiso afrontar el reto solo, sin ayuda, como buen técnico. Desde el inicio, el público del Casinet rechazó la prepotencia de Vries, quien no hizo por tomarse muy en serio su compromiso competitivo, despreciando a «el Rayo de RAGE», hasta que este le puso en problemas con su dinamismo. Finalmente, Vries se puso serio y tras no sucumbir a una cuenta de tres precedida de una Swanton Bomb, se las ingenió para reversar una rodada de espaldas y convertirla en un Rings Of Saturn, que provocó la rendición de Eren. Ocho minutos bien aprovechados. Vries es uno de los luchadores más solventes de España.

. Guillermo salió con Eren, pero este quiso afrontar el reto solo, sin ayuda, como buen técnico. Desde el inicio, el público del Casinet rechazó la prepotencia de Vries, quien no hizo por tomarse muy en serio su compromiso competitivo, despreciando a «el Rayo de RAGE», hasta que este le puso en problemas con su dinamismo. Finalmente, Vries se puso serio y tras no sucumbir a una cuenta de tres precedida de una Swanton Bomb, se las ingenió para reversar una rodada de espaldas y convertirla en un Rings Of Saturn, que provocó la rendición de Eren. Ocho minutos bien aprovechados. Vries es uno de los luchadores más solventes de España. Seguidamente, Barracuda presentó a El Payaso Sullivan y le preguntó por ese muñeco que tuvo en su esquina durante su anterior lucha, en Oktoberwrest. Sullivan dijo que si Shawn Michaels tenía a Triple H, él tenía a su amigo de trapo, y antes de que profundizara en detalles, Marc Menino y Alexander Red (La Verdad) hicieron acto de presencia y lo atacaron. Menino se justificó exponiendo que Resist daba hueco en el cartel a un payaso (literalmente) antes que a talentos como él y Red. Los rudos se marcharon con el muñeco de Sullivan. Drama.

CAMPEONATO CONDAL DE RESIST: Pol Badía derrotó a César Bravo (c) para ganar el título . Aquí el choque de personalidades fue realmente lo más divertido, con Badía como total «face» y Bravo, como de costumbre, abucheado e incluso insultado. Ambos jugaron sus roles muy bien y supieron implicar al público, aunque este ya lucía involucrado desde el minuto uno gracias al ridículo encanto de Badía y a la rudeza natural de Bravo. En sí, la lucha no fue gran cosa, y tuvo el manido golpetazo fortuito al réferi que en última instancia condujo al triunfo de «La Fiera de la Noche». Bravo tomó un micro en los últimos compases del choque, mientras el árbitro continuaba grogui, y quejoso de que Resist le concediera exposición a Badía, alguien que según él no puede considerarse «pro wrestler», dijo que lo defenestraría. Bravo se dispuso entonces a hacerlo silla en mano, pero Badía esquivó el ataque, le aplicó dos de sus Springboard Kicks y luego su remate, con los que puso a Bravo de espaldas planas. Badía se alzó por primera vez Campeón Condal y puso fin así a un reinado de 154 días. Si bien Bravo concedía relevancia al título por las reacciones que genera, ahora Badía hará lo propio desde el bando técnico, amén de su mayor mediaticidad (para quien no lo sepa, a raíz de ser parte de una edición del «reality» Gran Hermano). En las postrimerías, Bravo, frustrado, atacó a Sweet Flow antes de volver a vestidores, pero el rapero le devolvió los golpes y la seguridad intervino.

. Aquí el choque de personalidades fue realmente lo más divertido, con Badía como total «face» y Bravo, como de costumbre, abucheado e incluso insultado. Ambos jugaron sus roles muy bien y supieron implicar al público, aunque este ya lucía involucrado desde el minuto uno gracias al ridículo encanto de Badía y a la rudeza natural de Bravo. En sí, la lucha no fue gran cosa, y tuvo el manido golpetazo fortuito al réferi que en última instancia condujo al triunfo de «La Fiera de la Noche». Bravo tomó un micro en los últimos compases del choque, mientras el árbitro continuaba grogui, y quejoso de que Resist le concediera exposición a Badía, alguien que según él no puede considerarse «pro wrestler», dijo que lo defenestraría. Bravo se dispuso entonces a hacerlo silla en mano, pero Badía esquivó el ataque, le aplicó dos de sus Springboard Kicks y luego su remate, con los que puso a Bravo de espaldas planas. Badía se alzó por primera vez Campeón Condal y puso fin así a un reinado de 154 días. Si bien Bravo concedía relevancia al título por las reacciones que genera, ahora Badía hará lo propio desde el bando técnico, amén de su mayor mediaticidad (para quien no lo sepa, a raíz de ser parte de una edición del «reality» Gran Hermano). En las postrimerías, Bravo, frustrado, atacó a Sweet Flow antes de volver a vestidores, pero el rapero le devolvió los golpes y la seguridad intervino. Kaiden (con JB y Tony Aeri) vs. Carranza (con Carlos Vega) acabó sin resultado . Carranza parecía capaz de despachar el encuentro en apenas un par de minutos, pero de pronto, JB detuvo la contienda y decretó que aunque Vega estaba lesionado, lucharía junto a «el Capataz» en un combate de duplas contra Kaiden y Aeri.

. Carranza parecía capaz de despachar el encuentro en apenas un par de minutos, pero de pronto, JB detuvo la contienda y decretó que aunque Vega estaba lesionado, lucharía junto a «el Capataz» en un combate de duplas contra Kaiden y Aeri. Make RIOT Great Again (Kaiden y Tony Aeri) (con JB) derrotaron a Legado (Carranza y Carlos Vega) . La orden de JB tenía el fin, básicamente, de dejar en desventaja a Carranza ante Make RIOT Great Again, pues Vega, enmuletado, no podía ni subir al ring. Y lógicamente, pese a toda la oposición ofrecida por Carranza, los rudos, con ciertas interferencias, para más inri, de JB, se llevaron el triunfo después de su remate conjunto y la cuenta de tres. No acabó ahí el recochineo: en las postrimerías, JB le robó la muleta a Vega y golpeó con ella a Carranza. Vega, impotente, sólo pudo mirar.

. La orden de JB tenía el fin, básicamente, de dejar en desventaja a Carranza ante Make RIOT Great Again, pues Vega, enmuletado, no podía ni subir al ring. Y lógicamente, pese a toda la oposición ofrecida por Carranza, los rudos, con ciertas interferencias, para más inri, de JB, se llevaron el triunfo después de su remate conjunto y la cuenta de tres. No acabó ahí el recochineo: en las postrimerías, JB le robó la muleta a Vega y golpeó con ella a Carranza. Vega, impotente, sólo pudo mirar. CAMPEONATO ABSOLUTO DE RIOT: TJ Charles (c) derrotó a Sito Sánchez para retener el título . Charles se fue contra Sánchez nada más entrar en el ring, y con el miembro de Barcelona Blacklist por los suelos, exigió a Barracuda que entonces lo presentara, iniciándose oficialmente la lucha. Hubo buenos intercambios de golpes y el choque estuvo entretenido, pero como he comentado alguna vez, Sánchez no tiene realmente un nivel «in-ring» acorde a su estatus de estelarista en todas las promotoras del país, con un estilo, suerte de «Barcelona Strong Style», que no consigue hacer creíble. Por suerte, resulta difícil sacar un mal combate junto a Charles, rudísimo aquí que en última instancia se valió de su puño americano cuando el árbitro estaba medio aturdido a causa de un choque fortuito para golpear a Sánchez y seguidamente rematarlo mediante un Martinete. En el poscombate, Charles se dirigió al público y proclamó que el Campeonato Absoluto de RIOT se quedaría en casa, pues su amigo Gin El Libertario saldría vencedor del estelar, hasta despedirse con un «Barcelona, que os follen. Buenas noches». A pesar de todo, Charles continúa recibiendo apoyo de parte del respetable.

. Charles se fue contra Sánchez nada más entrar en el ring, y con el miembro de Barcelona Blacklist por los suelos, exigió a Barracuda que entonces lo presentara, iniciándose oficialmente la lucha. Hubo buenos intercambios de golpes y el choque estuvo entretenido, pero como he comentado alguna vez, Sánchez no tiene realmente un nivel «in-ring» acorde a su estatus de estelarista en todas las promotoras del país, con un estilo, suerte de «Barcelona Strong Style», que no consigue hacer creíble. Por suerte, resulta difícil sacar un mal combate junto a Charles, rudísimo aquí que en última instancia se valió de su puño americano cuando el árbitro estaba medio aturdido a causa de un choque fortuito para golpear a Sánchez y seguidamente rematarlo mediante un Martinete. En el poscombate, Charles se dirigió al público y proclamó que el Campeonato Absoluto de RIOT se quedaría en casa, pues su amigo Gin El Libertario saldría vencedor del estelar, hasta despedirse con un «Barcelona, que os follen. Buenas noches». A pesar de todo, Charles continúa recibiendo apoyo de parte del respetable. LUCHA A CUATRO BANDAS POR SER EL ASPIRANTE NÚMERO UNO AL CAMPEONATO ABSOLUTO DE RIOT: Pedrolo derrotó a Guillermo, Gin El Libertario y Ángel Reyes . Muchas cosas pasaron en este «main event». Tantas, que lo hicieron divertido y a la vez sobrecargado. Guillermo, El Libertario y Reyes se aliaron y enterraron a Pedrolo en una pila de mesas lejos del cuadrilátero, dejándolo inactivo durante varios minutos. Por su parte, Reyes pudo haber ganado la batalla, pues empezó a golpear a todos con el Campeonato Absoluto de RAGE, pero Mortero hizo acto de presencia lo atacó y lo sacó del combate, que quedó entonces reducido a una Triple Amenaza. Sin embargo, las interferencias no acabarían ahí, porque TJ Charles rompió una presumible cuenta de tres sobre su colega El Libertario y estos tomaron el control, hasta que Guillermo evitó que defenestraran a Pedrolo y juntos sacaron del ring a los rudos. El último compás fue cosa de los técnicos, un particular duelo final decidido mediante el Discus Lariat de Pedrolo, luego de que «la Barricada de Poblenou» interceptara la Alquimia de «el Humilde» con una Lanza.

. Muchas cosas pasaron en este «main event». Tantas, que lo hicieron divertido y a la vez sobrecargado. Guillermo, El Libertario y Reyes se aliaron y enterraron a Pedrolo en una pila de mesas lejos del cuadrilátero, dejándolo inactivo durante varios minutos. Por su parte, Reyes pudo haber ganado la batalla, pues empezó a golpear a todos con el Campeonato Absoluto de RAGE, pero Mortero hizo acto de presencia lo atacó y lo sacó del combate, que quedó entonces reducido a una Triple Amenaza. Sin embargo, las interferencias no acabarían ahí, porque TJ Charles rompió una presumible cuenta de tres sobre su colega El Libertario y estos tomaron el control, hasta que Guillermo evitó que defenestraran a Pedrolo y juntos sacaron del ring a los rudos. El último compás fue cosa de los técnicos, un particular duelo final decidido mediante el Discus Lariat de Pedrolo, luego de que «la Barricada de Poblenou» interceptara la Alquimia de «el Humilde» con una Lanza. Como epílogo, Pedrolo celebró su victoria y advirtió a TJ Charles de que sería suyo en Anniversary 9. No hay fecha aún para esta cita.

⇒ Resist puso la directa de cara Anniversary 9 y en consecuencia, la calidad de varios combates presentados en Asalto Al Trono se resintió, aunque no sé si realmente puede considerarse esto una excusa. En general, el show contuvo demasiados ardides para mi gusto; de hecho, sólo los dos primeros combates estuvieron libres de ellos. Por momentos, me recordó a los episodios de TNA iMPACT! de los últimos meses, con buenos talentos implicados y sobre el papel prometedores combates que no alcanzan su potencial por cierto «overbooking» (principalmente a través del manejo que se hace de los rudos). Asimismo, la idea de Pedrolo, quien nunca ha sido santo de mi devoción, como retador en Anniversary 9, tampoco me entusiasma. Con todo, entretenida velada.

6/10