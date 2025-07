Última gran cita antes de su show de aniversario, RevPro celebró dos días atrás nueva edición de Summer Sizzler, con The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra) como escenario.

Mercedes Moné supuso el principal punto promocional, defendiendo el Campeonato Británico Femenil Indiscutible ante Safire Reed, al salir esta ganadora de un torneo celebrado para determinar nueva aspirante. Y no menos mediática fue la presencia de Los Tranquilos de Japón, Tetsuya Naito y Bushi, quienes estrenaron así nueva etapa tras dejar NJPW en mayo.

El otro punto focal del cartel estuvo protagonizado por Michael Oku y Ricky Knight Jr. con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo en liza. Además, The Beast Mortos hizo su debut bajo los focos de RevPro yendo contra Robbie X y se disputaron dos encuentros de la Great British Tag League, entre otras concreciones.

Vía RevPro OnDemand pudo seguirse en directo Summer Sizzler 2025, ya disponible para ver en cualquier momento en dicha plataforma.

