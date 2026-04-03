Por cuadragésimo primera vez, RevPro recaló en The 1865 de Southampton (Inglaterra), este pasado domingo 29 de marzo, para presentar Live In Southampton 41.

Como lucha principal, un cuarto de final del torneo Revolution Road, donde se batieron el cobre Kuro y JJ Gale. Dicha justa tuvo también otro cuarto de final, entre TK Cooper y Guido Buriani.

Hubo dos luchas por parejas, Cowboy Way vs. Greedy Souls y Leon Cage & Tommy Vril vs. Top Tier, y completando el cartel, un combate en desventaja con Will Kroos yendo contra los «Contenders» Chicago Desailly y Elvin Narayan, además de otros tres duelos: Jay Joshua vs. David Francisco, Danny Black vs. Cameron Khai y Skye Smitson vs. Melissa Fierce.

RevPro Live In Southampton 41 pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para su visionado.

► Camino a la revolución

LUCHA EN DESVENTAJA: Will Kroos derrotó a Chicago Desailly y Elvin Narayan . Kroos hizo su primera aparición en RevPro durante el anterior show de la empresa, donde atacó a Jay Joshua. En apenas dos minutos, el ex Campeón Atlas de PROGRESS hizo el doble pin tras un Martinete a Narayan ejecutado sobre un grogui Desailly. Narayan tiene 16 años. Esto debió contar como maltrato infantil. ♠♠ Acabada la masacre, Kroos retó a salir a Jay Joshua, este salió y entonces Kroos tuvo a bien volver a vestidores, despreocupado.

. Kroos hizo su primera aparición en RevPro durante el anterior show de la empresa, donde atacó a Jay Joshua. En apenas dos minutos, el ex Campeón Atlas de PROGRESS hizo el doble pin tras un Martinete a Narayan ejecutado sobre un grogui Desailly. Narayan tiene 16 años. Esto debió contar como maltrato infantil. Acabada la masacre, Kroos retó a salir a Jay Joshua, este salió y entonces Kroos tuvo a bien volver a vestidores, despreocupado. CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: TK Cooper derrotó a Guido Buriani . Dio la campanada Buriani venciendo a Sha Samuels en primera ronda del torneo durante Live In Sheffield 24. Y aunque tuvo una buena actuación, el joven italiano no pudo repetir sorpresa esta vez, ante un Cooper muy centrado en defenestrar su rodilla izquierda, punto que acabó suponiendo el principal problema del combate, pues el «selling» de Buriani fue errático y para más inri, en los compases finales, Cooper atacó la rodilla equivocada. Finalmente, sobre los 13 minutos, tras un Ripcord Headbutt, Cooper quiso que Buriani se rindiera con una variante del Indian Deathlock. Et voilà. ♠♠♠

. Dio la campanada Buriani venciendo a Sha Samuels en primera ronda del torneo durante Live In Sheffield 24. Y aunque tuvo una buena actuación, el joven italiano no pudo repetir sorpresa esta vez, ante un Cooper muy centrado en defenestrar su rodilla izquierda, punto que acabó suponiendo el principal problema del combate, pues el «selling» de Buriani fue errático y para más inri, en los compases finales, Cooper atacó la rodilla equivocada. Finalmente, sobre los 13 minutos, tras un Ripcord Headbutt, Cooper quiso que Buriani se rindiera con una variante del Indian Deathlock. Et voilà. Skye Smitson derrotó a Melissa Fierce . Mucho dominio de Smitson en los primeros minutos de un duelo un tanto deslavazado, hasta que Fierce igualó las tornas y su rival tuvo que recurrir a un piquete de ojos para encarrilar la victoria, que llegaría vía pin luego de su Roll The Dice (variante del Cross Rhodes), sobre los nueve minutos. Fierce prometía en sus implicaciones con EVE el pasado año, pero bajo los focos de RevPro sigue pendiente de conjuntar una actuación notable. ♠♠3/4 Como poscombate, Smitson tomó el micro, dirigiéndose hacia Amira Blair, quien no estaba presente, acusándola de valerse de «favores» para ser programada en shows y retándola de cara a Epic Encounter. Tengo que decirlo ya: Amira es graciosa, pero esta omnipresencia en la escena británica me parece excesiva.

. Mucho dominio de Smitson en los primeros minutos de un duelo un tanto deslavazado, hasta que Fierce igualó las tornas y su rival tuvo que recurrir a un piquete de ojos para encarrilar la victoria, que llegaría vía pin luego de su Roll The Dice (variante del Cross Rhodes), sobre los nueve minutos. Fierce prometía en sus implicaciones con EVE el pasado año, pero bajo los focos de RevPro sigue pendiente de conjuntar una actuación notable. Como poscombate, Smitson tomó el micro, dirigiéndose hacia Amira Blair, quien no estaba presente, acusándola de valerse de «favores» para ser programada en shows y retándola de cara a Epic Encounter. Tengo que decirlo ya: Amira es graciosa, pero esta omnipresencia en la escena británica me parece excesiva. Top Tier (Josh Holly y James Ellis) derrotaron a Leon Cage y Tommy Vril . Choque entre vieja guardia y nueva ola, con el dato biográfico de que Holly entrenó a Cage, de ahí la rivalidad de fondo. Vril, proveniente de la misma escuela que Cage (la New Wave Wrestling Academy), es un joven talento interesante, pues no tiene el habitual repertorio de movimientos que muestran el 90% de cruceros hoy día, en una suerte de bailarín de ballet hecho luchador. Y aquí, RevPro quiso protegerlo, dado que Cage, tras ser el árbitro sacado del ring por Ellis para evitar una presumible victoria de los imberbes, encajó la cuenta de tres sobre los 16 minutos de encuentro, que durante muchos compases lució cual «tornado»; siempre diré que las luchas por parejas deberían ser así y enterrar de una vez por todas el concepto «tag». ♠♠♠1/2

. Choque entre vieja guardia y nueva ola, con el dato biográfico de que Holly entrenó a Cage, de ahí la rivalidad de fondo. Vril, proveniente de la misma escuela que Cage (la New Wave Wrestling Academy), es un joven talento interesante, pues no tiene el habitual repertorio de movimientos que muestran el 90% de cruceros hoy día, en una suerte de bailarín de ballet hecho luchador. Y aquí, RevPro quiso protegerlo, dado que Cage, tras ser el árbitro sacado del ring por Ellis para evitar una presumible victoria de los imberbes, encajó la cuenta de tres sobre los 16 minutos de encuentro, que durante muchos compases lució cual «tornado»; siempre diré que las luchas por parejas deberían ser así y enterrar de una vez por todas el concepto «tag». Cameron Khai derrotó a Danny Black . Aunque rudo, Khai tuvo el apoyo del respetable, y se lo ganó aún más en los primeros minutos, cuando agarró a Black en modo bombero y lo lanzó contra la mesa de merchandising. Black tenía un hombro tocado, y por supuesto Khai sacó partido de ello, en un cambio de estilo que le está favoreciendo, al dejar atrás la imagen de prototípico luchador atlético. Si bien el resultado parecía claro, tuvieron emoción los minutos finales, con varias alternativas, pero esa nueva agresividad de Khai se impuso. Luego de un tremendo Package Shoulder Breaker, Black, ya indefenso, fue cosido a golpetazos en su hombro malo, y como no quiso rendirse, fue rematado con un rodillazo en la nuca. 1, 2 y 3. ♠♠♠1/2 Khai buscará el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero que ostenta Joe Lando en Epic Encounter.

. Aunque rudo, Khai tuvo el apoyo del respetable, y se lo ganó aún más en los primeros minutos, cuando agarró a Black en modo bombero y lo lanzó contra la mesa de merchandising. Black tenía un hombro tocado, y por supuesto Khai sacó partido de ello, en un cambio de estilo que le está favoreciendo, al dejar atrás la imagen de prototípico luchador atlético. Si bien el resultado parecía claro, tuvieron emoción los minutos finales, con varias alternativas, pero esa nueva agresividad de Khai se impuso. Luego de un tremendo Package Shoulder Breaker, Black, ya indefenso, fue cosido a golpetazos en su hombro malo, y como no quiso rendirse, fue rematado con un rodillazo en la nuca. 1, 2 y 3. Khai buscará el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero que ostenta Joe Lando en Epic Encounter. Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) derrotaron a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) . Venían calentitos los estadounidenses por su derrota contra Young Guns en el anterior show y quisieron desquitarse con White y Jones, «brawleando» varios minutos antes de que sonara la campana. Choque clásico de pesos completos, donde el diferenciador fueron los procedimientos rudos empleados por Manders y Shire, quienes apenas respetaron la estipulación «tag» y aprovechando que el réferi estaba grogui por un lance fortuito, se valieron de golpes bajos para tumbar a los galeses. El Lariat de Manders, entonces, remató a White y este sucumbió al pin. ♠♠♠ En las postrimerías, Manders aludió a Young Guns, diciendo que estaban en la «mierdecilla de promotora rival» (PROGRESS, concretamente en Chapter 192) y Shire lanzó un reto individual de cara al siguiente show de RevPro, Live In London 106. Tom Thelwell respondió y se fue a los golpes con Shire, pero Manders intervino y el inglés besó la lona.

. Venían calentitos los estadounidenses por su derrota contra Young Guns en el anterior show y quisieron desquitarse con White y Jones, «brawleando» varios minutos antes de que sonara la campana. Choque clásico de pesos completos, donde el diferenciador fueron los procedimientos rudos empleados por Manders y Shire, quienes apenas respetaron la estipulación «tag» y aprovechando que el réferi estaba grogui por un lance fortuito, se valieron de golpes bajos para tumbar a los galeses. El Lariat de Manders, entonces, remató a White y este sucumbió al pin. En las postrimerías, Manders aludió a Young Guns, diciendo que estaban en la «mierdecilla de promotora rival» (PROGRESS, concretamente en Chapter 192) y Shire lanzó un reto individual de cara al siguiente show de RevPro, Live In London 106. Tom Thelwell respondió y se fue a los golpes con Shire, pero Manders intervino y el inglés besó la lona. David Francisco (con Joshua James y Kelly Sixx) derrotó a Jay Joshua por DQ . Antes del inicio, James tumbó a Joshua, y pudo ser descalificado en varias ocasiones. Pero ni esto ni el hecho de que Joshua tuviera el cuello tocado, hicieron que el Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro cayera. Y cuando su triunfo parecía a la vuelta de la esquina, Will Kroos hizo acto de presencia otra vez y atacó a Francisco. ♠♠1/2 Luego, defenestró a Joshua con su Kroos Control y se marchó. Francisco quiso posar con el campeonato en alto, pero Joshua tomó su oro y volvió a vestidores en busca de Kroos.

. Antes del inicio, James tumbó a Joshua, y pudo ser descalificado en varias ocasiones. Pero ni esto ni el hecho de que Joshua tuviera el cuello tocado, hicieron que el Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro cayera. Y cuando su triunfo parecía a la vuelta de la esquina, Will Kroos hizo acto de presencia otra vez y atacó a Francisco. Luego, defenestró a Joshua con su Kroos Control y se marchó. Francisco quiso posar con el campeonato en alto, pero Joshua tomó su oro y volvió a vestidores en busca de Kroos. CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: JJ Gale derrotó a Kuro . Combate perfectamente correcto pero muy estándar en su primera mitad, sin nada que lo hiciese notable hasta su última parte, donde ambos lanzaron sus mejores movimientos y conjuntaron buenos «reversals», como Gale convirtiendo un intento de Pumphandle Half Nelson Driver en un Destroyer. Buen cierre también porque se salieron de lo típico, con un intercambio de Arm Drags en tal punto de la lucha, algo inusual. Gran falso final cuando Kuro, luego de un Lariat desde la tercera cuerda, tumbó a Gale con un Martinete, pero la cuenta se quedó en 2.99. Entonces, Kuro buscó el Ripcord Lariat y Gale lo evitó para conectar su Gale Force y poner de espaldas planas a «Mr. Hype». Sigo sin ver a Kuro en RevPro con la misma soltura de sus implicaciones en Francia, pero esta estuvo cerca. ♠♠♠3/4

. Combate perfectamente correcto pero muy estándar en su primera mitad, sin nada que lo hiciese notable hasta su última parte, donde ambos lanzaron sus mejores movimientos y conjuntaron buenos «reversals», como Gale convirtiendo un intento de Pumphandle Half Nelson Driver en un Destroyer. Buen cierre también porque se salieron de lo típico, con un intercambio de Arm Drags en tal punto de la lucha, algo inusual. Gran falso final cuando Kuro, luego de un Lariat desde la tercera cuerda, tumbó a Gale con un Martinete, pero la cuenta se quedó en 2.99. Entonces, Kuro buscó el Ripcord Lariat y Gale lo evitó para conectar su Gale Force y poner de espaldas planas a «Mr. Hype». Sigo sin ver a Kuro en RevPro con la misma soltura de sus implicaciones en Francia, pero esta estuvo cerca. Como cierre, Kuro reconoció la victoria de Gale.

⇒ RevPro venía de producir High Stakes y Live In Coventry 11, dos notables shows, sobre todo el primero; diría que su mejor en 2026. Y con este Live In Southampton 41, ofreció tal vez su menos brillante en lo que llevamos de año. Nunca me han gustado los «squashes», no me convence que ahora Cowboy Way deban valerse de trampeos para vencer, y sobra decir que los finales por DQ resultan insatisfactorios. Sólo un par de luchas merecieron la pena, aparte de la única rescatable realmente, el «main event». Tal vez a RevPro le pasara factura programar tres eventos en apenas una semana.

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