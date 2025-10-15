Tras celebrar 100 funciones londinenses la semana anterior, RevPro volvió a Southampton, su quinta vez en lo que llevamos de año, este pasado 12 de octubre, al amparo de The 1865.

Consecuencia directa de aquel Live In London 100 fue el estelar de este Live In Southampton 38. Connor Mills y Jay Joshua atacaron a Sha Samuels y Michael Oku en la capital británica y los técnicos quisieron cobrarse venganza uniendo fuerzas de nuevo.

Además, Nino Bryant puso sobre la mesa el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro ante Cameron Khai, hubo otra lucha de parejas con los Flying Bryant Brothers (Leland y Zander Bryant) y Sons Of Southampton (JJ Gale y David Francisco) implicados y se programaron cuatro duelos: Luke Jacobs vs. Robbie X, Kanji vs. Zoe Lucas, Kuro vs. Kelly Sixx y Rhio vs. Lil Marz (debutante con RevPro).

Live In Southampton 38 pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para verse a la carta.

► Win or Bust: Bust

Luke Jacobs derrotó a Robbie X . Este combate resulta en parte consecuencia del creciente número de shows mensuales de RevPro, donde la promotora ya suele programar algunos puntos de los carteles por el mero hecho de completarlos. En cualquier caso, siempre es bienvenido ver a dos talentos de la calidad de Jacobs y Robbie, y aquí el emparejamiento tuvo un extra de interés por la actitud del segundo desde que se uniera a los War Dogs, provocando que la dinámica «powerhouse vs. cruiserweight» fuese menos acusada y viéramos un enfrentamiento más crudo y recio. En la última secuencia, Jacobs evitó un Spiral Tap de Robbie y tras dos Lariats, lo puso de espaldas planas. Buena decisión situarlos como «opener». Dave Bradshaw, comentarista principal, hizo hincapié en que Jacobs podía canjear uno de los trofeos del Trios Grand Prix (show aún pendiente de disponibilidad en RevPro OnDemand) por un combate de su elección.

Kanji derrotó a Zoe Lucas. En el inicio, Lucas se tomó la lucha a la ligera e hizo sus habituales splits, y la pobre acabó pasando por una sesión de quiropraxis cortesía de Kanji, un poco harta de tanta tontería. No obstante, lo que olía a «squash» finalmente se convirtió en un combate de realce de 13 minutos, donde Lucas tuvo sus momentos de oposición e intentó incluso sorprender a su rival con contrarrestos. Si la cosa se alargó, en parte, fue gracias a la flexibilidad de Lucas, con la que pudo evitar varias llaves, hasta que por agotamiento, tuvo que rendirse ante una tremenda combinación Young Boy Killer+Cattle Mutilation. Kanji, parece, va camino de una revancha con Mercedes Moné.

Leon Cage derrotó a Will Kaven. Tras caer ante Luke Jacobs en su lucha de regreso durante el anterior show de RevPro, aquí Cage reivindicó su aparente candidatura al Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero que porta Nino Bryant, pues los comentaristas quisieron recordar que «The Futurist» venció a Bryant en el único enfrentamiento entre ellos, durante High Stakes 2025. El que nos ocupa cumplió, sin alardes, con su propósito. No es casualidad que los combates menos brillantes que ha protagonizado Cage bajo los focos de la promotora hayan sido con Kaven, quien ahora goza de un estatus acorde a su nivel «in-ring». Cage evitó un Dragon Suplex, aplicó su Stomp Into The Future y remató a Kaven con su Uncaged para la cuenta de tres.

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Nino Bryant (c) derrotó a Cameron Khai para retener el título. El resultado del anterior encuentro realmente fue un «spoiler» de este, y así lo sugirió la narrativa, con un Liam Slater disgustado de que Khai aceptara el reto de Bryant, al considerar que su «pupilo» aún no estaba listo. De hecho, detalle interesante, Slater no estuvo en la esquina de Khai. El retador puso contra las cuerdas a Bryant con su mayor poderío físico y agresividad, y lo tuvo virtualmente batido tras aplicarle su Slingshoy Cutter, pero no lo cubrió de inmediato y el campeón, astutamente, rodó hasta salir del ring. Tal suceso, en el que Slater pecó de novato, marcó su destino. Al volver a la lona, Bryant evitó un segundo Slingshot Cutter, aplicó un Facebuster Argentino, un DDT y su Splash; combo que le dio la victoria vía pin. Fuera del «kayfabe», Khai luce un tanto estancado, dos años después de que en SUPERLUCHAS lo consideráramos uno de los Novatos del 2023. Como poscombate, Leon Cage hizo acto de presencia y le dio la mano y un abrazo a Bryant, escenificando un inminente duelo entre ellos.

Kuro derrotó a Kelly Sixx. La historia aquí estaba en Sixx y comprobar si sería capaz de ganar su primer combate con RevPro desde que compite bajo su alias actual. Y el otrora Josh Wall, al igual que contra Luke Jacobs en su anterior implicación, no pudo estrenar el marcador, pero hizo gala de una resistencia admirable, apoyado por su condición de talento local oriundo de Southampton, soportando varios castigos brutales de Kuro, hasta que en última instancia, el Campeón APC, tras un Leg Lariat y un Rainmaker, lo tumbó por agotamiento vía pinfall. Kuro redujo sus ademanes de «Mr. Hype» a la mínima expresión y la verdad es que así luce más como otro luchador del montón en tal sentido. En el poscombate, Kuro reconoció el desempeño de Sixx.

Flying Bryant Brothers (Leland y Zander Bryant) derrotaron a Sons Of Southampton (JJ Gale y David Francisco). Gale, convencido de que debía centrarse en su carrera individual, dio a Francisco una oportunidad más para que le demostrara que su dupla podía aspirar al título que ostentan los Young Guns, con la frase «Win or Bust». Y Francisco tenía encarrilado el triunfo, pero perdió los nervios ante la resiliencia de los Bryant y empujó al árbitro, hasta que Gale lo tranquilizó. Una zozobra que los Bryant aprovecharon para sorprender a los «Hijos de Southampton» y poner de espaldas planas a un Francisco que de nuevo quiso apartar a Gale para recibir él un golpe, en este caso una Superkick. En las postrimerías estuvo la miga: Francisco pidió un combate más a Gale, este no quiso y cuando parecía reinar la cordialidad, el portugués atacó al inglés, dejándolo maltrecho, entre reacciones divididas del público.

Rhio derrotó a Lil Marz. En la última secuencia, Marz falló un Senton, Rhio respondió con una doble patada contra el esquinero, un Lariat y su Package Piledriver para la cuenta de tres. El público estuvo bastante apagado; en parte por no conocer a la australiana, en parte por el comentado exceso de shows mensuales de RevPro, que hizo que esta contienda oliera a relleno desde Brisbane, y en parte porque Marz no tuvo un desempeño memorable que digamos. De hecho, durante los últimos minutos pareció poco colaborativa, si bien Rhio reconoció su desempeño y alzó su brazo derecho. 12 minutos de preestelar que se hicieron largos.

Connor Mills y Jay Joshua derrotaron a Sha Samuels y Michael Oku (con Amira Blair). En la práctica, este choque fue estilo «Tornado», al menos durante su primera mitad, dada la inquina entre las duplas implicadas. Oku ni siquiera quiso esperar a que Samuels saliera al ring para lanzarse contra Mills, y parece que estos antiguos colegas de Destination Everywhere se verán las caras en Uprising 2025 el próximo 14 de diciembre. Aunque el principal foco aquí estuvo en que Samuels fue puesto de espaldas planas de manera contante y sonante por Joshua, tras un señor cabezazo y un Martinete, en otra actuación brillante del «Sicker Than Your Average». Como epílogo, Mills colocó el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo en la cintura de Joshua, y este posó triunfante junto a un caído Samuels. Ojalá la estampa se repita, ya de manera oficial, cuando se produzca el duelo titular en RevPro Live In Lyon (26 de octubre).

⇒ Live In Southampton contuvo varios «filler matches» pero al menos uno de ellos (Jacobs vs. Robbie X) fue de bastante calidad. Como dije, RevPro está acusando en los últimos meses sus pretensiones de crecimiento, al ofrecer ya prácticamente un show semanal (y esta semana serán dos funciones, con Fantastica Mania UK). Y que no se me malinterprete: como seguidor, me encanta ver crecer a RevPro. Pero si es a costa de una narrativa que siempre ha caracterizado al producto, pues prefiero que no. A menudo, RevPro puede valerse de su talentoso plantel de habituales para programar luchas por amor al arte, pero no siempre el viaje compensa. Por otra parte, mientras Sha Samuels continúe siendo estelarista, los shows de RevPro no acabarán de ser redondos. Sin acritud.

6/10

