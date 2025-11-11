En su última visita del 2025 a Sheffield, RevPro volvió a ocupar la Network Arena de dicha ciudad inglesa este pasado domingo 9 de noviembre.

Al igual que el anterior show de la promotora, Live In London 101, hubo un estelar donde Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) defendieron el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas, esta vez ante Connor Mills y Jay Joshua, quienes cobraron su oportunidad ganada vía Great British Tag League y perdieron dicha correa frente a los propios Guns el pasado marzo en Epic Encounter.

Completando el cartel, Rhio, Kanji, Alexxis Falcon y Dani Mo, haciendo esta su debut con RevPro (luego de hacerlo 48 horas antes con EVE), batallaron en lucha a cuatro bandas; Lio Rush quiso medirse a Leon Cage luego de verlo en el anterior show; 1 Called Manders y Leyton Buzzard reaparecieron por RevPro, yendo contra Trent Seven y Ricky Knight Jr., respectivamente; los Slater vieron acción, frente a Kid Lykos y Alan Angels; mientras CPF (Joe Lando y Danny Black) se unieron con Taylor James para plantar cara a Will Kaven, Mark Trew y Kieron Lacey.

RevPro Live In Sheffield pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para verse a la carta.

► Uprising crece

CPF (Joe Lando y Danny Black) y Taylor James derrotaron a Will Kaven, Mark Trew y Kieron Lacey . Ante la aparente disidencia de Maverick Mayhew, James unió fuerzas con CPF y su aportación resultó muy valiosa en pos de la victoria, aunque el final fue cosa de los «Amigos Íntimos», quienes tumbaron mediante una Superkick en estéreo a Kaven y Lando cayó sobre él con su Shooting Star Elbow para la cuenta de tres. Sin demasiado tiempo disponible, un muy dinámico «opener» al estilo PWG. En las postrimerías, Lando tomó el micro y anunció que canjeaba su trofeo logrado por la victoria de CPF en el primer Trios Grand Prix. El primer trofeo, de Black, se usó para una oportunidad por el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro, y fracasaron. El segundo fue empleado por Mayhew para medirse a Callum Newman, y fracasó. Lando dijo que él no fracasaría en su intento por coronarse Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro en Live In London 102 (5 de diciembre). Si se confirma revancha contra Nino Bryant, una vez este tenga defensa frente a Lio Rush en el próximo Live In Coventry (23 de noviembre) podría ser la lucha del año en RevPro, recordando cómo fue la primera, durante el último Live In Coventry. Andy Quildan, en comentarios, apuntó cierto enfado de Black al conocer la decisión de Lando.

. Ante la aparente disidencia de Maverick Mayhew, James unió fuerzas con CPF y su aportación resultó muy valiosa en pos de la victoria, aunque el final fue cosa de los «Amigos Íntimos», quienes tumbaron mediante una Superkick en estéreo a Kaven y Lando cayó sobre él con su Shooting Star Elbow para la cuenta de tres. Sin demasiado tiempo disponible, un muy dinámico «opener» al estilo PWG. En las postrimerías, Lando tomó el micro y anunció que canjeaba su trofeo logrado por la victoria de CPF en el primer Trios Grand Prix. El primer trofeo, de Black, se usó para una oportunidad por el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro, y fracasaron. El segundo fue empleado por Mayhew para medirse a Callum Newman, y fracasó. Lando dijo que él no fracasaría en su intento por coronarse Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro en Live In London 102 (5 de diciembre). Si se confirma revancha contra Nino Bryant, una vez este tenga defensa frente a Lio Rush en el próximo Live In Coventry (23 de noviembre) podría ser la lucha del año en RevPro, recordando cómo fue la primera, durante el último Live In Coventry. Andy Quildan, en comentarios, apuntó cierto enfado de Black al conocer la decisión de Lando. Liam Slater derrotó a Kid Lykos . Brillante duelo, donde Slater y Lykos dieron un recital de llaveo con sabor a World Of Sport, cada uno intentando demostrar mayor maestría que el otro ante la mirada de Kid Lykos II en ringside, sujeto de disputa en torno al que giró esta lucha. Y quien acabó marcando su resultado. En la última secuencia, Lykos tuvo la oportunidad de endosar un golpe bajo a Slater sin que el árbitro lo viera, pero Lykos II le pidió ser limpio. No debió hacerle caso, porque seguidamente, Slater lo rodó de espaldas y le agarró de la trusa para consumar el pin. En las postrimerías, Lykos se marchó disgustado por su cuenta antes de que su pupilo hiciera lo mismo, mientras Slater sonreía malévolamente. Bajo los focos de RevPro, Lykos no luce tan egoísta en su relación con Lykos II como bajo los focos de PROGRESS, aunque aún así quedaría justificado que el segundo le diera la espalda al primero. Todos los shows de RevPro deberían tener un combate con Slater. Este se quedó para presentar a su alumno de cara al siguiente punto del cartel y estar en su esquina.

. Brillante duelo, donde Slater y Lykos dieron un recital de llaveo con sabor a World Of Sport, cada uno intentando demostrar mayor maestría que el otro ante la mirada de Kid Lykos II en ringside, sujeto de disputa en torno al que giró esta lucha. Y quien acabó marcando su resultado. En la última secuencia, Lykos tuvo la oportunidad de endosar un golpe bajo a Slater sin que el árbitro lo viera, pero Lykos II le pidió ser limpio. No debió hacerle caso, porque seguidamente, Slater lo rodó de espaldas y le agarró de la trusa para consumar el pin. En las postrimerías, Lykos se marchó disgustado por su cuenta antes de que su pupilo hiciera lo mismo, mientras Slater sonreía malévolamente. Bajo los focos de RevPro, Lykos no luce tan egoísta en su relación con Lykos II como bajo los focos de PROGRESS, aunque aún así quedaría justificado que el segundo le diera la espalda al primero. Todos los shows de RevPro deberían tener un combate con Slater. Este se quedó para presentar a su alumno de cara al siguiente punto del cartel y estar en su esquina. Leon Slater (con Liam Slater) derrotó a Alan Angels . Slater luchará por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro en Uprising contra Sha Samuels (actual monarca) y Jay Joshua. Ergo, no podía perder ante Angels. Sin embargo, el ex-AEW opuso bastante resistencia, con trampeos de por medio que Slater le devolvió, como un golpe bajo, para regocijo de su mentor. Poco a poco, Slater parece estar virando hacia la rudeza, y RevPro sería idiota si no aprovecha su candencia y le da el título, en una hazaña con la que emularía a AJ Styles, quien ostentó esta presea y el Campeonato de la División X (aunque no al mismo tiempo). Y «The Youngest In Charge» acabó por tumbar a Angels valiéndose del Style Clash, seguido de su Swanton 450… y un piquete de ojos instantes antes. Al concluir, Samuels salió a confrontar a Slater por su ataque la semana pasada, bajándole los humos y tildándolo de niño pequeño. Esto encendió al aludido, pero su «Coach» lo serenó y ambos se marcharon. Samuels se dirigió entonces a Jay Joshua y le avisó de que iría a por él una vez concluyera el estelar.

. Slater luchará por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro en Uprising contra Sha Samuels (actual monarca) y Jay Joshua. Ergo, no podía perder ante Angels. Sin embargo, el ex-AEW opuso bastante resistencia, con trampeos de por medio que Slater le devolvió, como un golpe bajo, para regocijo de su mentor. Poco a poco, Slater parece estar virando hacia la rudeza, y RevPro sería idiota si no aprovecha su candencia y le da el título, en una hazaña con la que emularía a AJ Styles, quien ostentó esta presea y el Campeonato de la División X (aunque no al mismo tiempo). Y «The Youngest In Charge» acabó por tumbar a Angels valiéndose del Style Clash, seguido de su Swanton 450… y un piquete de ojos instantes antes. Al concluir, Samuels salió a confrontar a Slater por su ataque la semana pasada, bajándole los humos y tildándolo de niño pequeño. Esto encendió al aludido, pero su «Coach» lo serenó y ambos se marcharon. Samuels se dirigió entonces a Jay Joshua y le avisó de que iría a por él una vez concluyera el estelar. 1 Called Manders derrotó a Trent Seven . Notable combate, repleto de machetazos y pierrotazos, lastrado por el principal «contra» de este Live In Sheffield: su público. Manders y Seven incluso tardaron varios minutos en tomarle el pulso a la contienda y centrarse en la historia que querían contar por un puñado de borrachos, o tal vez simplemente un puñado de idiotas, o puede que simplemente ambas cosas, que no paraban de canturrear gracietas, la mayoría de ellas centradas en la calvicie del estadounidense (por cierto, ¿eso no es «bodyshaming», ahora que tanta sensibilidad hay al respecto?). Está bien tener un respetable encendido, pero no un respetable con complejo de protagonista. Y Manders, una vez terminado el encuentro, lució visiblemente harto, cuando al tomar el micrófono pidió a uno de los botarates que se callara para elogiar a Seven, al que momentos antes había vencido vía pin tras cuatro Lariats consecutivos. Buena reaparición de Manders en RevPro.

. Notable combate, repleto de machetazos y pierrotazos, lastrado por el principal «contra» de este Live In Sheffield: su público. Manders y Seven incluso tardaron varios minutos en tomarle el pulso a la contienda y centrarse en la historia que querían contar por un puñado de borrachos, o tal vez simplemente un puñado de idiotas, o puede que simplemente ambas cosas, que no paraban de canturrear gracietas, la mayoría de ellas centradas en la calvicie del estadounidense (por cierto, ¿eso no es «bodyshaming», ahora que tanta sensibilidad hay al respecto?). Está bien tener un respetable encendido, pero no un respetable con complejo de protagonista. Y Manders, una vez terminado el encuentro, lució visiblemente harto, cuando al tomar el micrófono pidió a uno de los botarates que se callara para elogiar a Seven, al que momentos antes había vencido vía pin tras cuatro Lariats consecutivos. Buena reaparición de Manders en RevPro. Ricky Knight Jr. derrotó a Leyton Buzzard . Y buena reaparición también la de Buzzard, elevando la figura de RKJ al tiempo que le ofrecía competencia en pos de demostrar que ya estaba al 100%. Un duelo donde «The Killer» tuvo el control en la mayoría de los 14 minutos disputados y se encargó de castigar a su rival, más que intentar salir triunfante, dirigiendo gran parte de sus ofensivas sobre la pierna por la que Buzzard estuvo inactivo un año. «El Capitán» y su resiliencia, intento de trampeo incluido valiéndose de las cuerdas, en respuesta a un intento previo de RKJ, no bastaron. El Rickyshi Driver sigue siendo un remate mortífero, y Buzzard cayó víctima de él. En las postrimerías, RKJ amenazó a Andy Quildan con que si no lo incluía en la lucha a tres bandas de Uprising por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro tendría que echarlo del ring. Quildan se negó a subir a Villa Escándalo, y a cambio, 1 Called Manders confrontó a RKJ, hasta que se enzarzaron y personal de staff los separó. Parece que RKJ vs. Manders tendrá lugar en Uprising.

. Y buena reaparición también la de Buzzard, elevando la figura de RKJ al tiempo que le ofrecía competencia en pos de demostrar que ya estaba al 100%. Un duelo donde «The Killer» tuvo el control en la mayoría de los 14 minutos disputados y se encargó de castigar a su rival, más que intentar salir triunfante, dirigiendo gran parte de sus ofensivas sobre la pierna por la que Buzzard estuvo inactivo un año. «El Capitán» y su resiliencia, intento de trampeo incluido valiéndose de las cuerdas, en respuesta a un intento previo de RKJ, no bastaron. El Rickyshi Driver sigue siendo un remate mortífero, y Buzzard cayó víctima de él. En las postrimerías, RKJ amenazó a Andy Quildan con que si no lo incluía en la lucha a tres bandas de Uprising por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro tendría que echarlo del ring. Quildan se negó a subir a Villa Escándalo, y a cambio, 1 Called Manders confrontó a RKJ, hasta que se enzarzaron y personal de staff los separó. Parece que RKJ vs. Manders tendrá lugar en Uprising. LUCHA A CUATRO BANDAS: Rhio derrotó a Dani Mo, Alexxis Falcon y Kanji . Mo tuvo aquí su debut con RevPro y fue quien hizo «tap out» como consecuencia de una variación del Dragon Sleeper de Rhio al tiempo que Kanji tenía atrapada a Falcon en una cruceta con puente. La estadounidense se rindió antes y Rhio sumó una valiosa victoria, que parece confirmarla como próxima retadora de Mercedes Moné al imponerse por segunda vez a Kanji, tras el anterior Live In Sheffield. Lo ideal sería una Triple Amenaza en Uprising donde Moné retuviera y esto diera paso a la revancha definitiva con Kanji, pero a saber qué planea RevPro. Espero que no desaproveche la candencia de la Campeona Resurgence. Por cómo lució pese a perder, apostaría que no.

. Mo tuvo aquí su debut con RevPro y fue quien hizo «tap out» como consecuencia de una variación del Dragon Sleeper de Rhio al tiempo que Kanji tenía atrapada a Falcon en una cruceta con puente. La estadounidense se rindió antes y Rhio sumó una valiosa victoria, que parece confirmarla como próxima retadora de Mercedes Moné al imponerse por segunda vez a Kanji, tras el anterior Live In Sheffield. Lo ideal sería una Triple Amenaza en Uprising donde Moné retuviera y esto diera paso a la revancha definitiva con Kanji, pero a saber qué planea RevPro. Espero que no desaproveche la candencia de la Campeona Resurgence. Por cómo lució pese a perder, apostaría que no. Lio Rush derrotó a Leon Cage . Rush luchó en su versión «Blackheart», y esto convirtió el duelo en algo distinto a lo que esperaríamos de un choque entre cruceros, más crudo, donde el estadounidense actuó casi como un «powerhouse», intentando intimidar a Cage, quien no se amilanó y su habitual resiliencia llegó a desesperar al «All Elite». Como comenté, Rush buscará el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro en Live In Coventry (23 de noviembre), por lo que su victoria en este combate estaba cantada, pero el viaje mereció la pena y se supo jugar bien en los últimos compases con una hipotética sorpresa, cuando Cage llegó a endosarle su Uncaged, sin consumar la cuenta de tres. Rush recuperó el control y ante la ineficacia de su Final Hour, aplicó un Muta Lock y Cage cayó desmayado, decretándose el final de la contienda.

. Rush luchó en su versión «Blackheart», y esto convirtió el duelo en algo distinto a lo que esperaríamos de un choque entre cruceros, más crudo, donde el estadounidense actuó casi como un «powerhouse», intentando intimidar a Cage, quien no se amilanó y su habitual resiliencia llegó a desesperar al «All Elite». Como comenté, Rush buscará el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro en Live In Coventry (23 de noviembre), por lo que su victoria en este combate estaba cantada, pero el viaje mereció la pena y se supo jugar bien en los últimos compases con una hipotética sorpresa, cuando Cage llegó a endosarle su Uncaged, sin consumar la cuenta de tres. Rush recuperó el control y ante la ineficacia de su Final Hour, aplicó un Muta Lock y Cage cayó desmayado, decretándose el final de la contienda. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) derrotaron a Connor Mills y Jay Joshua para retener el título . Si estas duplas no son hoy día las mejores del mundo, que baje Jay Briscoe y lo vea. Durante la segunda mitad, la lucha lució como si operara bajo estipulación «tornado», con los cuatro implicados en un continuo toma y daca. Y señalar, especialmente, el rol de Joshua, salvando a Mills dos veces de un aparente pinfall. Y así, resultaba previsible que no fuera el encajador de la derrota. Lo fue Mills, que mientras aplicaba una rodada de espaldas a Allen vio cómo Jacobs, tras aplicar un Martinete sobre Joshua, lo movía para que Allen quedara encima de él y lo sorprendiera con la cuenta de tres. Este final un tanto de la nada y poco vistoso impidió que el estelar se convirtiera en un clásico. Y RevPro sugirió que no habrá (re)revancha.

. Si estas duplas no son hoy día las mejores del mundo, que baje Jay Briscoe y lo vea. Durante la segunda mitad, la lucha lució como si operara bajo estipulación «tornado», con los cuatro implicados en un continuo toma y daca. Y señalar, especialmente, el rol de Joshua, salvando a Mills dos veces de un aparente pinfall. Y así, resultaba previsible que no fuera el encajador de la derrota. Lo fue Mills, que mientras aplicaba una rodada de espaldas a Allen vio cómo Jacobs, tras aplicar un Martinete sobre Joshua, lo movía para que Allen quedara encima de él y lo sorprendiera con la cuenta de tres. Este final un tanto de la nada y poco vistoso impidió que el estelar se convirtiera en un clásico. Y RevPro sugirió que no habrá (re)revancha. En el epílogo, Sha Samuels salió para meter el dedo en la llaga de Joshua, Leon Slater intentó atacar por la espalda al Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo pero este lo esperaba. Se enzarzaron seguidamente los tres fuera del ring, al tiempo que los Young Guns eran tumbados por Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones), de regreso en RevPro. Slater quiso ayudarlos y fue frenado por su mentor, el Slater original. No obstante, los Guns se defendieron. Para cerrar la emisión, Samuels se lanzó desde el esquinero hacia fuera del ring, donde estaban los Slater y Joshua, y casi se mata.

⇒ El mayor acierto de RevPro en los últimos meses es haber conseguido posicionar a varios serios candidatos al máximo oro varonil y su equivalente femenil, y todos ellos lucirían como buenos campeones: Jay Joshua, Leon Slater, Kanji, Rhio, Joe Lando, Leon Cage… Aunque el aumento del número de shows no le hace un favor a su producto y darle el título indiscutible varonil a Sha Samuels fue un error, RevPro está consiguiendo recuperar el pulso desde que concluyó el verano. Y este último Live In Sheffield en 2025 supone la gran evidencia. Denso y sustancioso a la vez, tuvo, como Live In London 101, el aire de un gran evento del calendario, cuando a priori no tenía tal categoría. El camino hacia Uprising continúa en alto.

8/10

