En su segundo evento de 2026, RevPro regresó el domingo 11 de enero a uno de sus habituales fortines, el Network de Sheffield (Inglaterra), para su primer Live In Sheffield del año.

Como ya comentamos, la lucha principal fue una revancha entre Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) y Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II), tras la victoria de los cánidos en el anterior show de RevPro, Live In London 103, pero esta vez ya con el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas sobre la mesa.

Seis combates completaron el cartel: Connor Mills y Jay Joshua (actual Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo) vs. CPF (Joe Lando y Maverick Mayhew), Kanji vs. Alexxis Falcon, Rhio vs. Skye Smitson, Trent Seven vs. Liam Slater, Leon Cage vs. David Francisco y Leyton Buzzard vs. Will Kaven.

RevPro Live In Sheffield pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand.

► Slater Gym

Will Kaven derrotó a Leyton Buzzard . Kaven le había costado la victoria a Buzzard en el anterior show de RevPro, así que «el Capitán» buscaba vendetta. Se dieron algunas señales de que Buzzard podía cambiar su suerte aquí y por fin apuntarse una victoria, pero de nuevo, el ex Campeón Indiscutible de Peso Crucero RevPro tiró de rudeza y cuando Buzzard intentaba un pin le arañó los ojos, sin que el árbitro determinara que eso suponía una descalificación, aturdiéndolo para seguidamente aplicarle un Neckbreaker y ponerlo de espaldas planas. Buen encuentro, principalmente por Buzzard, quien estuvo muy enchufado desde el primer segundo. El problema es que la mala racha se alarga tanto que al público parece ya importarle menos una eventual victoria, pues se escucharon algunos abucheos para Buzzard. Al concluir, Kaven tomó el micro y dijo que se enfrentaría a Joe Lando por el título crucero en el siguiente show de RevPro. Kaven quiso atacar al campeón, que hizo acto de presencia, pero Buzzard se repuso y sacó al rudo del ring. Andy Quildan, en comentarios, confirmó la lucha titular.

. Kaven le había costado la victoria a Buzzard en el anterior show de RevPro, así que «el Capitán» buscaba vendetta. Se dieron algunas señales de que Buzzard podía cambiar su suerte aquí y por fin apuntarse una victoria, pero de nuevo, el ex Campeón Indiscutible de Peso Crucero RevPro tiró de rudeza y cuando Buzzard intentaba un pin le arañó los ojos, sin que el árbitro determinara que eso suponía una descalificación, aturdiéndolo para seguidamente aplicarle un Neckbreaker y ponerlo de espaldas planas. Buen encuentro, principalmente por Buzzard, quien estuvo muy enchufado desde el primer segundo. El problema es que la mala racha se alarga tanto que al público parece ya importarle menos una eventual victoria, pues se escucharon algunos abucheos para Buzzard. Al concluir, Kaven tomó el micro y dijo que se enfrentaría a Joe Lando por el título crucero en el siguiente show de RevPro. Kaven quiso atacar al campeón, que hizo acto de presencia, pero Buzzard se repuso y sacó al rudo del ring. Andy Quildan, en comentarios, confirmó la lucha titular. Rhio derrotó a Skye Smitson . Rhio venía de perder ante Mercedes Moné en Uprising el pasado mes. Smitson, por su parte, venía de atacar a Amira en la anterior cita de RevPro. Choque entre duras golpeadoras, aunque Smitson acabó recurriendo a movimientos dudosamente legales, como un piquete de ojos o golpear con puños cerrados mientras Rhio se encontraba en una esquina. El final fue un tanto súbito, cuando sobre los 10 minutos, Rhio un intento de Jackknife Pin hasta posicionar a Smitson para su Package Piledriver, remate que le dio la victoria por cuenta de tres. El resultado no parecía en duda. Antes de volver a vestidores, Smitson se comió una Lanza de Amira y algunos golpetazos, con la irlandesa en elegante vestido y tacones.

. Rhio venía de perder ante Mercedes Moné en Uprising el pasado mes. Smitson, por su parte, venía de atacar a Amira en la anterior cita de RevPro. Choque entre duras golpeadoras, aunque Smitson acabó recurriendo a movimientos dudosamente legales, como un piquete de ojos o golpear con puños cerrados mientras Rhio se encontraba en una esquina. El final fue un tanto súbito, cuando sobre los 10 minutos, Rhio un intento de Jackknife Pin hasta posicionar a Smitson para su Package Piledriver, remate que le dio la victoria por cuenta de tres. El resultado no parecía en duda. Antes de volver a vestidores, Smitson se comió una Lanza de Amira y algunos golpetazos, con la irlandesa en elegante vestido y tacones. David Francisco (con Kelly Sixx) derrotó a Leon Cage . «The Futurist» buscaba darle su merecido a Francisco por el ataque que el portugués y sus colegas conjuntaron sobre Shane Hook y Tommy Vril en Season Beatings. Las interferencias de Sixx propiciaron que Francisco tomara el control y castigara la espalda de Cage, hasta que una última llegó a ojos del réferi y fue expulsado de ringside. Cage tenía entonces encarrilada la victoria, pero Joshua James irrumpió en escena atacándolo al tiempo que el árbitro lidiaba con un Kelly Sixx de regreso. Cage acabó defenestrado fuera del ring entre los asientos del público y fue incapaz de entrar en el ring antes de la cuenta de 10. No contento con ello, concluido el combate Francisco empezó a coser a correazos a Cage, pero JJ Gale hizo el salve, quien no aparecía por RevPro desde el más reciente Live In Coventry el pasado noviembre, donde precisamente perdió ante Francisco (también con trampeos de por medio).

. «The Futurist» buscaba darle su merecido a Francisco por el ataque que el portugués y sus colegas conjuntaron sobre Shane Hook y Tommy Vril en Season Beatings. Las interferencias de Sixx propiciaron que Francisco tomara el control y castigara la espalda de Cage, hasta que una última llegó a ojos del réferi y fue expulsado de ringside. Cage tenía entonces encarrilada la victoria, pero Joshua James irrumpió en escena atacándolo al tiempo que el árbitro lidiaba con un Kelly Sixx de regreso. Cage acabó defenestrado fuera del ring entre los asientos del público y fue incapaz de entrar en el ring antes de la cuenta de 10. No contento con ello, concluido el combate Francisco empezó a coser a correazos a Cage, pero JJ Gale hizo el salve, quien no aparecía por RevPro desde el más reciente Live In Coventry el pasado noviembre, donde precisamente perdió ante Francisco (también con trampeos de por medio). Jay Joshua y Connor Mills derrotaron a CPF (Joe Lando y Maverick Mayhew) (con Danny Black) . Mayhew y Mills se conocían de haber hecho equipo años atrás y suya fue la última secuencia, cuando Mills se salió de un intento de pin consecuencia de un Slice Bread y luego reversó un Awful Waffle para convertirlo en un Ankle Lock con puente por el que el miembro de CPF tuvo que rendirse. Las mejores interacciones, no obstante, se dieron entre los dos campeones, que impulsaron un clímax bastante intenso. Michael Oku buscó asalto poscombate sobre Mills (en el anterior show de RevPro este le costó una aparente victoria contra Joshua) y acabó endosando fortuitamente una Superkick a Danny Black, lo que hizo que Mayhew lo encarara y ambos se fuesen a los golpes hasta ser separados por Lando.

. Mayhew y Mills se conocían de haber hecho equipo años atrás y suya fue la última secuencia, cuando Mills se salió de un intento de pin consecuencia de un Slice Bread y luego reversó un Awful Waffle para convertirlo en un Ankle Lock con puente por el que el miembro de CPF tuvo que rendirse. Las mejores interacciones, no obstante, se dieron entre los dos campeones, que impulsaron un clímax bastante intenso. Michael Oku buscó asalto poscombate sobre Mills (en el anterior show de RevPro este le costó una aparente victoria contra Joshua) y acabó endosando fortuitamente una Superkick a Danny Black, lo que hizo que Mayhew lo encarara y ambos se fuesen a los golpes hasta ser separados por Lando. Liam Slater derrotó a Trent Seven . Excelente luchador Slater, evitando con un puente un intento de Crucifix Pin, entre otras demostraciones de maestría luchística 100% british. Llaveo exquisito aquí igualmente de Seven, con un combate donde su particular «strong style» fue mitigado por Slater, hasta llevarlo a su terreno, y sin injerencias externas (tenía en su esquina a uno de los alumnos de su «dojo»). Una suerte de Rings of Saturn hizo que Seven se rindiera sobre los 16 minutos de lucha. Muy interesante resultado, si bien Seven no gana un encuentro individual en RevPro desde el pasado septiembre.

. Excelente luchador Slater, evitando con un puente un intento de Crucifix Pin, entre otras demostraciones de maestría luchística 100% british. Llaveo exquisito aquí igualmente de Seven, con un combate donde su particular «strong style» fue mitigado por Slater, hasta llevarlo a su terreno, y sin injerencias externas (tenía en su esquina a uno de los alumnos de su «dojo»). Una suerte de Rings of Saturn hizo que Seven se rindiera sobre los 16 minutos de lucha. Muy interesante resultado, si bien Seven no gana un encuentro individual en RevPro desde el pasado septiembre. Alexxis Falcon derrotó a Kanji por DQ . Antes de la campana inicial, Falcon calentó aún más los ánimos con unas palabras muy feas sobre Kanji que no reproduciré, y esta entró como elefante en una cacharrería. El mejor combate de Falcon con RevPro en años, impulsado por el público. Falcon usó su Falcon’s Fury, pero Kanji se salió en 2.99 y creyendo que tenía la lucha ganada, se pavoneó y escupió a su rival. Resultado: Kanji perdió los papeles y fue descalificada al golpear a la réferi, quien intentaba separarlas. Por el camino, un «contender» también se llevó un golpetazo, antes de que Falcon huyera.

. Antes de la campana inicial, Falcon calentó aún más los ánimos con unas palabras muy feas sobre Kanji que no reproduciré, y esta entró como elefante en una cacharrería. El mejor combate de Falcon con RevPro en años, impulsado por el público. Falcon usó su Falcon’s Fury, pero Kanji se salió en 2.99 y creyendo que tenía la lucha ganada, se pavoneó y escupió a su rival. Resultado: Kanji perdió los papeles y fue descalificada al golpear a la réferi, quien intentaba separarlas. Por el camino, un «contender» también se llevó un golpetazo, antes de que Falcon huyera. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) derrotaron a Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II para retener el título . Otro recital de estos dos equipos, que pese a no alcanzar ninguno de sus miembros la treintena, luchan con el aplomo de veteranos. Lykos II fue salvado por Lykos de un pin, tras recibir un tremendo Doomsday Device, y el ex Campeón Mundial PROGRESS quedó solo ante los dos Guns. Pese a defenderse con uñas y dientes, un Shatter Machine y el habitual combo Patada + Martinete, seguido de la cuenta de tres, hicieron que Jacobs y Allen conservaran sus estatus. Curioso ese Shatter Machine, habitual remate conjunto de FTR y Grizzled Young Veterans. Considerando que ya compitieron contra los GYV el pasado verano, quién sabe si Jacobs y Allen reciben una visita de los Campeones Mundiales de Parejas AEW.

. Otro recital de estos dos equipos, que pese a no alcanzar ninguno de sus miembros la treintena, luchan con el aplomo de veteranos. Lykos II fue salvado por Lykos de un pin, tras recibir un tremendo Doomsday Device, y el ex Campeón Mundial PROGRESS quedó solo ante los dos Guns. Pese a defenderse con uñas y dientes, un Shatter Machine y el habitual combo Patada + Martinete, seguido de la cuenta de tres, hicieron que Jacobs y Allen conservaran sus estatus. Curioso ese Shatter Machine, habitual remate conjunto de FTR y Grizzled Young Veterans. Considerando que ya compitieron contra los GYV el pasado verano, quién sabe si Jacobs y Allen reciben una visita de los Campeones Mundiales de Parejas AEW. Como epílogo, los Lykos discutieron y Liam Slater salió a poner paz. Lykos II se marchó por su cuenta y Slater acompañó a Lykos. Final también un tanto desconcertante.

⇒ Muy sólido nivel «in-ring» tuvo este primer Live In Sheffield de 2026, sobresaliendo el estelar, el Kanji vs. Alexxis Falcon, el Liam Slater vs. Trent Seven y el Jay Joshua y Connor Mills vs. CPF. Incluso David Francisco dejó un desempeño reseñable. Hubo varios ardides en algunos puntos, pero fueron bien ejecutados y encajaban con la historia. A estas alturas, se da por hecho que en RevPro la acción acompaña, pero no siempre de manera tan constante durante todo un show y queriendo contar tantas historias. Mi único pero, la nueva oportunidad titular concedida a Will Kaven, cuya calidad desmerece el gran momento por el que pasa la división crucero de la empresa; así como la desaparición de Cut Throat Collective.

7/10