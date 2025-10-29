► Hype In Lyon

Dave Bradshaw y Andy Quildan estuvieron en la mesa de comentarios.

Kyle Hoxton derrotó a Nino Bryant . Sorpresa para empezar el show, cuando a los dos minutos, tras un piquete de ojos que dejó cegato a Bryant y un Cutter en carrera, Hoxton se llevó la victoria vía pinfall. Hoxton, henchido de orgullo, se marchó con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro, acusando a Bryant de ser un cobarde por no ponerlo sobre la mesa. Pero antes de cruzar la cortina, Bryant le propuso luchar otra vez in situ, ya de forma titular.

. Sorpresa para empezar el show, cuando a los dos minutos, tras un piquete de ojos que dejó cegato a Bryant y un Cutter en carrera, Hoxton se llevó la victoria vía pinfall. Hoxton, henchido de orgullo, se marchó con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro, acusando a Bryant de ser un cobarde por no ponerlo sobre la mesa. Pero antes de cruzar la cortina, Bryant le propuso luchar otra vez in situ, ya de forma titular. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Nino Bryant (c) derrotó a Kyle Hoxton para retener el título . Pensaba que Bryant le devolvería la jugada a Hoxton y lo vencería rápidamente, pero el francés dio cierta guerra, con algún que otro falso final. Sobre los siete minutos de revancha, luego de un Facebuster argentino y su Splash, Bryant puso de espaldas planas a Hoxton. Nunca lo había visto luchar, y el debutante cuajó una digna actuación, si bien es cierto que junto a Bryant, que lucha como si tuviera 40 años, resulta difícil ofrecer algo malo. Este «opener» en forma de bis cumplió con su cometido de asegurarse que el público estaba despierto.

. Pensaba que Bryant le devolvería la jugada a Hoxton y lo vencería rápidamente, pero el francés dio cierta guerra, con algún que otro falso final. Sobre los siete minutos de revancha, luego de un Facebuster argentino y su Splash, Bryant puso de espaldas planas a Hoxton. Nunca lo había visto luchar, y el debutante cuajó una digna actuación, si bien es cierto que junto a Bryant, que lucha como si tuviera 40 años, resulta difícil ofrecer algo malo. Este «opener» en forma de bis cumplió con su cometido de asegurarse que el público estaba despierto. Nina Samuels derrotó a JGU . Planteamiento completamente opuesto aquí, con la local ejerciendo de consentida del respetable. Actual Campeona Evolution APC, tengo bastante constancia de ella (y su grupo, Suplex Republik), y no es mala luchadora, pero creo supone un ejemplo de la autocomplacencia de buena parte del público de la escena «indie», pues la aplauden como si se tratara de un prodigio. Y por ahora, no lo es. Hasta los últimos minutos, el choque estuvo muy parejo, hasta que Samuels logró salirse de un Dragon Sleeper, y mediante una patada en la cabeza y otra en modo tijera, dispuso a JGU para su Starstruck y la cuenta de tres, entre abucheos de la fanaticada. En el epílogo, Andy Quildan anunció que Samuels se verá las caras con Safire Reed en Live In London 101, próximo evento de RevPro (2 de noviembre).

. Planteamiento completamente opuesto aquí, con la local ejerciendo de consentida del respetable. Actual Campeona Evolution APC, tengo bastante constancia de ella (y su grupo, Suplex Republik), y no es mala luchadora, pero creo supone un ejemplo de la autocomplacencia de buena parte del público de la escena «indie», pues la aplauden como si se tratara de un prodigio. Y por ahora, no lo es. Hasta los últimos minutos, el choque estuvo muy parejo, hasta que Samuels logró salirse de un Dragon Sleeper, y mediante una patada en la cabeza y otra en modo tijera, dispuso a JGU para su Starstruck y la cuenta de tres, entre abucheos de la fanaticada. En el epílogo, Andy Quildan anunció que Samuels se verá las caras con Safire Reed en Live In London 101, próximo evento de RevPro (2 de noviembre). Leon Cage derrotó a Kuro . Sobra decir que Kuro fue el absoluto «babyface». Tanto, que hasta Cage recibió abucheos, pese a ser técnico. No hubo tregua en este duelo por demostrar quién merecía el apelativo de talento más electrizante de la lucha europea. Pero no sé por qué, en ningún momento de sus 15 minutos llegó a ese nivel de excelencia que atesoraba, considerando los implicados. Tal vez Cage y Kuro se reserven de cara a una segunda parte, porque hubo polémica en su cierre: después de recibir el Uncaged de «The Futurist», Kuro levantó uno de sus hombros justo cuando el réferi palmeó la lona por tercera vez. Pese a las protestas, incluida una petición de Kuro de reanudar la accion, no hubo marcha atrás. Desconozco si se trató de un «botch», pero lo cierto es que el árbitro venía de hacer algunas cuentas un tanto extrañas desde el encuentro anterior. Cage tomó el micro en las postrimerías y dijo que con suerte, él y Kuro lucharían en el futuro.

. Sobra decir que Kuro fue el absoluto «babyface». Tanto, que hasta Cage recibió abucheos, pese a ser técnico. No hubo tregua en este duelo por demostrar quién merecía el apelativo de talento más electrizante de la lucha europea. Pero no sé por qué, en ningún momento de sus 15 minutos llegó a ese nivel de excelencia que atesoraba, considerando los implicados. Tal vez Cage y Kuro se reserven de cara a una segunda parte, porque hubo polémica en su cierre: después de recibir el Uncaged de «The Futurist», Kuro levantó uno de sus hombros justo cuando el réferi palmeó la lona por tercera vez. Pese a las protestas, incluida una petición de Kuro de reanudar la accion, no hubo marcha atrás. Desconozco si se trató de un «botch», pero lo cierto es que el árbitro venía de hacer algunas cuentas un tanto extrañas desde el encuentro anterior. Cage tomó el micro en las postrimerías y dijo que con suerte, él y Kuro lucharían en el futuro. Luke Jacobs derrotó a Trent Seven . El ex-WWE fue recibido casi como Kuro. Para que luego digan que nadie veía NXT UK. Andy Quildan anunció que el 23 de noviembre, en Live In Coventry, Seven y Mark Haskins se medirían a The Machine. Y ya que TK Cooper y Chuck Mambo se encontraban en Londres compitiendo para PROGRESS, RevPro decidió programar revancha del Jacobs vs. Seven visto en último Live In Coventry para que los fans franceses disfrutaran, sin historias de por medio. Ars Gratia Artis. Y si ya aquel precedente fue bueno, la segunda parte lo superó, precisamente por la enorme implicación del público, con cánticos de «UK Wrestling» o «Fight Forever». Similar en desarrollo al anterior, Seven tuvo un par de falsos finales muy bien ejecutados, antes de quedar inconsciente por un Cross-Face Chickenwing. Con la lucha concluida, Jacobs y Seven se dieron la mano.

. El ex-WWE fue recibido casi como Kuro. Para que luego digan que nadie veía NXT UK. Andy Quildan anunció que el 23 de noviembre, en Live In Coventry, Seven y Mark Haskins se medirían a The Machine. Y ya que TK Cooper y Chuck Mambo se encontraban en Londres compitiendo para PROGRESS, RevPro decidió programar revancha del Jacobs vs. Seven visto en último Live In Coventry para que los fans franceses disfrutaran, sin historias de por medio. Ars Gratia Artis. Y si ya aquel precedente fue bueno, la segunda parte lo superó, precisamente por la enorme implicación del público, con cánticos de «UK Wrestling» o «Fight Forever». Similar en desarrollo al anterior, Seven tuvo un par de falsos finales muy bien ejecutados, antes de quedar inconsciente por un Cross-Face Chickenwing. Con la lucha concluida, Jacobs y Seven se dieron la mano. Big Sabri J y Vini Wells derrotaron a CPF (Joe Lando y Danny Black) . Básicamente, una lucha de presentación para Sabri y Wells, talentos oriundos de Lyon. Wells está bastante verde y Sabri no es tan bueno como hacen pensar los cánticos a su favor, así que el peso tuvieron que llevarlo Lando y Black, también muy aplaudidos. Sobre los 10 minutos (demasiado tiempo para mi gusto), se produjo el hecho decisivo: Kyle Hoxton apareció y atacó a Wells fuera del ring, pero antes de que le arreara un sillazo, Nino Bryant lo evitó. Este alboroto despistó a Black, que súbitamente fue atrapado en un paquetito por Sabri y encajó el pin. CPF se marcharon enfadado, aunque aplaudidos. Si no querían que los locales encajaran una derrota en su casa pudo haberse resuelto de maneras mucho más atractivas.

. Básicamente, una lucha de presentación para Sabri y Wells, talentos oriundos de Lyon. Wells está bastante verde y Sabri no es tan bueno como hacen pensar los cánticos a su favor, así que el peso tuvieron que llevarlo Lando y Black, también muy aplaudidos. Sobre los 10 minutos (demasiado tiempo para mi gusto), se produjo el hecho decisivo: Kyle Hoxton apareció y atacó a Wells fuera del ring, pero antes de que le arreara un sillazo, Nino Bryant lo evitó. Este alboroto despistó a Black, que súbitamente fue atrapado en un paquetito por Sabri y encajó el pin. CPF se marcharon enfadado, aunque aplaudidos. Si no querían que los locales encajaran una derrota en su casa pudo haberse resuelto de maneras mucho más atractivas. Michael Oku salió al ring e informó que por una lesión no podría competir en su duelo previsto contra Alan Angels, pidiendo perdón a los seguidores, que lo vitorearon igual. Angels se unió entonces a escena y de malas maneras pidió a Oku que saliera del cuadrilátero. Para más inri, cuando lo estaba haciendo, le pateó la pierna que tenía tocada. Pero Angels no se quedó sin luchar. La música de Kuro sonó y se dispuso el penúltimo combate del show.

Kuro derrotó a Alan Angels . Considerando lo ocurrido en los prolegómenos, Angels fue el claro rudo de la contienda, pero la mayor parte del tiempo esta estuvo dominada por Kuro, hasta sus compases finales, donde todo se igualó y se produjeron los mejores intercambios de movidas. Y en ellas incluyo un golpetazo fortuito al réferi de marras, que levantó los aplausos de los presentes. Angels agarró entonces una silla con intenciones malévolas y Michael Oku volvió para quitársela. Angels pudo recuperarla perfectamente, porque Oku estaba lesionado, pero de manera un tanto ilógica volvió al ring… donde se comió una tremenda Dropkick de Kuro y una suerte de Tombstone. Y muy convenientemente, Oku llevaba debajo una camiseta de réferi, haciendo la cuenta de tres ante la narcolepsia del arbitrillo oficial. Otro «bookeo» un tanto cobardica y con exceso de ardides. Para concluir, Kuro y Oku posaron juntos.

. Considerando lo ocurrido en los prolegómenos, Angels fue el claro rudo de la contienda, pero la mayor parte del tiempo esta estuvo dominada por Kuro, hasta sus compases finales, donde todo se igualó y se produjeron los mejores intercambios de movidas. Y en ellas incluyo un golpetazo fortuito al réferi de marras, que levantó los aplausos de los presentes. Angels agarró entonces una silla con intenciones malévolas y Michael Oku volvió para quitársela. Angels pudo recuperarla perfectamente, porque Oku estaba lesionado, pero de manera un tanto ilógica volvió al ring… donde se comió una tremenda Dropkick de Kuro y una suerte de Tombstone. Y muy convenientemente, Oku llevaba debajo una camiseta de réferi, haciendo la cuenta de tres ante la narcolepsia del arbitrillo oficial. Otro «bookeo» un tanto cobardica y con exceso de ardides. Para concluir, Kuro y Oku posaron juntos. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Sha Samuels (c) derrotó a Jay Joshua para retener el título . Los primeros seis minutos transcurrieron fuera del ring, haciendo un bonito tour por La Rayonne. Samuels, ya cansado, metió a Joshua en Villa Escándalo y la campana sonó, aunque justo al empezar las hostialidades ya sonara… Así, realmente el resto del combate podría no tener validez, pero supongo que RevPro no recurrirá a ello en pos de justificar una revancha. Y a partir de ahí, la acción fue notable, con unos intercambios de golpetazos muy jugosos para los fans del estilo recio, donde Joshua estuvo muy cerca de ganar; por ejemplo, cuando tras recibir el Destroyer, inmediatamente se lanzó contra Samuels de cabeza. Lo más positivo de esta defensa es que no se trazó como una cualquiera y tal singularidad se tradujo en la resistencia ofrecida por Joshua, quien no sucumbió tras un Destroyer desde la tercera cuerda ni tras el Moonsault del campeón. Samuels, desesperado, buscó un nuevo Destroyer, Joshua retomó el control y luego de un Martinete estilo Karl Gotch, la primera cuerda lo salvó in extremis de perder su oro. Y si las cuerdas lo salvaron, en la siguiente secuencia le dieron el triunfo, al valerse de ellas mientras rodaba de espaldas a Joshua, sin que el árbitro (Oscar Harding, no el arbitrillo francés) se percatara. La mejor defensa de Samuels hasta ahora, RevPro hizo un buen trabajo a la hora de crear incertidumbre, pero parece que la empresa se reserva de programar importantes acontecimientos en estos shows fuera de territorio británico, cual «bootlegs».

. Los primeros seis minutos transcurrieron fuera del ring, haciendo un bonito tour por La Rayonne. Samuels, ya cansado, metió a Joshua en Villa Escándalo y la campana sonó, aunque justo al empezar las hostialidades ya sonara… Así, realmente el resto del combate podría no tener validez, pero supongo que RevPro no recurrirá a ello en pos de justificar una revancha. Y a partir de ahí, la acción fue notable, con unos intercambios de golpetazos muy jugosos para los fans del estilo recio, donde Joshua estuvo muy cerca de ganar; por ejemplo, cuando tras recibir el Destroyer, inmediatamente se lanzó contra Samuels de cabeza. Lo más positivo de esta defensa es que no se trazó como una cualquiera y tal singularidad se tradujo en la resistencia ofrecida por Joshua, quien no sucumbió tras un Destroyer desde la tercera cuerda ni tras el Moonsault del campeón. Samuels, desesperado, buscó un nuevo Destroyer, Joshua retomó el control y luego de un Martinete estilo Karl Gotch, la primera cuerda lo salvó in extremis de perder su oro. Y si las cuerdas lo salvaron, en la siguiente secuencia le dieron el triunfo, al valerse de ellas mientras rodaba de espaldas a Joshua, sin que el árbitro (Oscar Harding, no el arbitrillo francés) se percatara. La mejor defensa de Samuels hasta ahora, RevPro hizo un buen trabajo a la hora de crear incertidumbre, pero parece que la empresa se reserva de programar importantes acontecimientos en estos shows fuera de territorio británico, cual «bootlegs». En el epílogo, un iracundo Jay Joshua tuvo que ser detenido por seguridad, quedando

⇒ Live In Lyon fue, por encima de todo, un escaparate para Kuro, estrella total de la noche, con dos entretenidos combates, aunque un tanto lastrados por sus finales. Y un escaparate para Jay Joshua, cuya derrota se dio de manera sucia, antes de poner en apuros como nadie a Samuels desde que este conquistara el título máximo el pasado agosto. La función comenzó muy bien y concluyó de igual manera, pero entre medias, diría que sólo el Jacobs vs. Seven hizo honor al lema «Pro Wrestling At It’s Best» de RevPro. En su debut galo, la promotora pudo ofrecer algo más digno de su pedigrí.

6/10

Jay Joshua was robbed.

Sha Samuels is a slimy bastard.

We coming for the belt in Cardiff.

Say less. pic.twitter.com/lRNktP2gHG — Dylan 🧡🤍 (@youngpunked) October 26, 2025