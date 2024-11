Resultados RevPro Live In London 90 | Revolution Tag

Andy Quildan se dio cuenta de que en RevPro las mujeres gozaban de poco protagonismo, y desde este verano una suerte de guerra civil dentro de la división femenina revoluciona por completo el panorama.

Tal historia tuvo un episodio de peso durante el último show de aniversario de RevPro, con Cut Throat Collective derrotando al bloque opositor. Y ayer, durante Live In London 90, hubo otro episodio importante, mediante un choque de cuartetos, donde la única gladiadora técnica que repitió implicación fue Kanji, esta vez junto a Dani Luna, Anita Vaughan y Chantal Jordan, mientras en el bloque rudo sólo faltó Nina Samuels (lesionada desde su combate contra Thunder Rosa en Riot Cabaret).

Por lo demás, este Live In London 90 mostró sólo dos puntos que lo hicieron evento «fallout» de Global Wars UK, en forma de duelos: Leon Slater vs. Zozaya y Michael Oku vs. Ethan Allen. Y precisamente ambos puntos resultaron lo mejor de la velada.

@lizzyevo97 @HailWindsor @safirewrestler @Mercedez_Blaze Whether it’s starting.. or MAIN EVENTING the show.. as ever gotta love both the badass entrance & the PAINFUL teamwork of #CutThroatCollective 🖤❤️👑💪 #GetWellSoon @NinaSamuels123



