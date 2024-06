Resultados RevPro Live In London 86 | Dani Luna vs. Rhio

La lucha libre británica no puede ignorar la tremenda cantera femenil que posee, así como su candencia. Y si algo resulta criticable de RevPro es la discreta exposición que normalmente ofrece a las gladiadoras bajo sus focos.

Por ello resultó tan refrescante ver cómo ayer, en Live In London 86, Dani Luna y Rhio cerraban la velada con un combate donde estuvo sobre la mesa el título de mujeres de la empresa. Y eso que Live In London 86 ofrecía un cartel repleto de puntos notorios: la vuelta de Young Guns, el debut de Fuego Del Sol, una potencial despedida de Sunshine Machine o una nueva implicación de Zozaya, contra Cameron Khai.

De acuerdo, Quildan pudo haber programado este Dani Luna vs. Rhio para una cita de más envergadura (el duelo se fijó originalmente para Live In London 85), pero bueno, espero que sea un primer paso en pos de una mayor apuesta por las féminas, como así se vendió durante el interesante epílogo del show.

Otro domingo más, el 299 The Venue de Londres se llenó para una velada de RevPro. He aquí los resultados completos de Live In London 86.

