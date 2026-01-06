Por quinta vez desde que oficializara al Porchester Hall como su nuevo fortín londinense, RevPro recaló este pasado domingo 4 de enero en la capital británica para su primer evento del 2026, Live In London 103.

Y tras Season Beatings, el show que nos ocupa no tuvo un cartel menor. En su estelar, Jay Joshua protagonizó segundo compromiso titular como Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, con Michael Oku de retador. «The OJMO» fracasó en su intento de coronarse ante Sha Samuels tres meses atrás, mientras Joshua venía precisamente de retener el oro frente a Samuels en Season Beatings.

También estuvo sobre la mesa el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro. CPF ocuparon tal hueco, con Joe Lando buscando conservar su estatus a costa de su colega Danny Black, luego de ciertas tensiones entre ellos desde finales del pasado año.

Hablando antes de Joe Lando, su predecesor como campeón crucero, Nino Bryant, se midió a Sha Samuels, quien luego de ser destronado buscaba probar que no había perdido el toque. Mientras, un claro aspirante a la corona de Lando, Leon Cage, enfrentó a Kuro, la cara de la lucha libre francesa hoy día (vigente Campeón Mundial APC).

Y otra representante de la escena gala, JGU (Campeona Evolution APC), compitió en este primer Live In London del año, yendo contra Kanji, en lo que supuso su estreno sobre RevPro.

Completaron el cartel otra debutante, Melissa Fierce, que tuvo que vérselas con Alexxis Falcon; un veterano de regreso, Harrison Bennett, ante Leyton Buzzard; y el único combate multitudinario programado: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) vs. Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II), sin el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro sobre la mesa.

RevPro Live In London 103 pudo verse, como de costumbre, vía RevPro OnDemand, donde está disponible.

► The Porchester Screwjob

Harrison Bennett derrotó a Leyton Buzzard . Pudo vencer Bennett limpiamente, pues entre otras ofensivas, endosó una ristra de machetazos sobre Buzzard que ni WALTER, pero en última instancia, Will Kaven interfirió, evitando que «el Capitán» se lanzara desde el esquinero y propiciando que el galés le aplicara su remate (Baseline; una variación del Uranage) y lo pusiera a continuación de espaldas planas. El malvado Kaven no tenía suficiente con vencer a Buzzard en Season Beatings. Hay pique aquí. Veremos si Buzzard recupera pulso a costa de Kaven, pues no gana desde el pasado abril.

. Pudo vencer Bennett limpiamente, pues entre otras ofensivas, endosó una ristra de machetazos sobre Buzzard que ni WALTER, pero en última instancia, Will Kaven interfirió, evitando que «el Capitán» se lanzara desde el esquinero y propiciando que el galés le aplicara su remate (Baseline; una variación del Uranage) y lo pusiera a continuación de espaldas planas. El malvado Kaven no tenía suficiente con vencer a Buzzard en Season Beatings. Hay pique aquí. Veremos si Buzzard recupera pulso a costa de Kaven, pues no gana desde el pasado abril. Kuro derrotó a Leon Cage . Revancha del duelo que disputaron en Lyon, donde Cage venció con polémica. Por algún motivo, tampoco llegaron a conectar aquí de idónea manera, y en parte, por un Kuro fallón, muy visible en dos secuencias, sobre todo una donde se quedó a medio metro de impactar contra Cage al aplicarle un Coast To Coast. Sobre los 13 minutos, su Ripcord Lariat le dio la victoria, sin polémicas, por cuenta de tres. Considerando la calidad de ambos protagonistas, un mal combate.

. Revancha del duelo que disputaron en Lyon, donde Cage venció con polémica. Por algún motivo, tampoco llegaron a conectar aquí de idónea manera, y en parte, por un Kuro fallón, muy visible en dos secuencias, sobre todo una donde se quedó a medio metro de impactar contra Cage al aplicarle un Coast To Coast. Sobre los 13 minutos, su Ripcord Lariat le dio la victoria, sin polémicas, por cuenta de tres. Considerando la calidad de ambos protagonistas, un mal combate. Alexxis Falcon derrotó a Melissa Fierce . Tuvo un interesante debut Fierce, y el público respondió positivamente, pidiéndole que volviera. Tal vez haya revancha, porque Falcon le hizo un school boy pin valiéndose de las cuerdas, y el cegato árbitro no lo vio. Tal resultado indica que cuanto menos, RevPro tiene intenciones de contar con Fierce en el futuro, cuya carrera está despuntando desde sus implicaciones del pasado año en EVE. Me chiva el seguidor @AshleighClemen8 que fue la primera victoria de Falcon en RevPro desde 2022. Vaya.

. Tuvo un interesante debut Fierce, y el público respondió positivamente, pidiéndole que volviera. Tal vez haya revancha, porque Falcon le hizo un school boy pin valiéndose de las cuerdas, y el cegato árbitro no lo vio. Tal resultado indica que cuanto menos, RevPro tiene intenciones de contar con Fierce en el futuro, cuya carrera está despuntando desde sus implicaciones del pasado año en EVE. Me chiva el seguidor @AshleighClemen8 que fue la primera victoria de Falcon en RevPro desde 2022. Vaya. Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) derrotaron a Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) . Mucho apoyo para los Guns, pero menos mal que el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro no estaba en juego. Aunque los Guns llevaron la voz cantante durante la primera mitad, la segunda estuvo más pareja, nunca mejor dicho, con Lykos II como «hot tag». El final fue una locura, con Lykos II sobreviviendo al Doomsday Device y en última instancia embocando él y su colega a Allen y rematándolo con el Doble Brainbuster mientras Jacobs estaba fuera del ring sufriendo las consecuencias de un Tope. Ninguna muestra de discordia esta vez entre los ganadores. Parece que los Lykos van por el oro de duplas de RevPro. Tag team wrestling de primer nivel. Sí, en los reconocimientos de SUPERLUCHAS a lo mejor de 2025, yo voté por Young Guns.

. Mucho apoyo para los Guns, pero menos mal que el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro no estaba en juego. Aunque los Guns llevaron la voz cantante durante la primera mitad, la segunda estuvo más pareja, nunca mejor dicho, con Lykos II como «hot tag». El final fue una locura, con Lykos II sobreviviendo al Doomsday Device y en última instancia embocando él y su colega a Allen y rematándolo con el Doble Brainbuster mientras Jacobs estaba fuera del ring sufriendo las consecuencias de un Tope. Ninguna muestra de discordia esta vez entre los ganadores. Parece que los Lykos van por el oro de duplas de RevPro. Tag team wrestling de primer nivel. Sí, en los reconocimientos de SUPERLUCHAS a lo mejor de 2025, yo voté por Young Guns. Nino Bryant derrotó a Sha Samuels . Maestro contra alumno aquí, pues los primeros pasos de Bryant, en la London School of Wrestling, se dieron bajo la enseñanza de Samuels. Cuando Bryant nació, Samuels ya había empezado a luchar, y tal punto se plasmó en el combate; obviando la diferencia de peso, claro. Sin embargo, la resiliencia y dinamicidad de Bryant pasaron por encima del veterano. Con dos planchas consecutivas luego de una Superkick y una Running Boot, Bryant se impuso vía pin. Samuels dejó parte de su atuendo en el ring y pareció despedirse de los seguidores. Dave Bradshaw y Andy Quildan, en la mesa de comentarios, lucieron desconcertados.

. Maestro contra alumno aquí, pues los primeros pasos de Bryant, en la London School of Wrestling, se dieron bajo la enseñanza de Samuels. Cuando Bryant nació, Samuels ya había empezado a luchar, y tal punto se plasmó en el combate; obviando la diferencia de peso, claro. Sin embargo, la resiliencia y dinamicidad de Bryant pasaron por encima del veterano. Con dos planchas consecutivas luego de una Superkick y una Running Boot, Bryant se impuso vía pin. Samuels dejó parte de su atuendo en el ring y pareció despedirse de los seguidores. Dave Bradshaw y Andy Quildan, en la mesa de comentarios, lucieron desconcertados. Kanji derrotó a JGU . Kanji llevó el peso durante toda la lucha, mientras JGU puso en aprietos a la británica mediante su repertorio de Suplex (por algo está en una facción llamada Suplex Republik). Luego de un Tombstone y un segundo Hidden Blade, JGU se rindió mediante un Mataleón. Buen duelo, si bien la mayoría del tiempo consistió en JGU recibiendo clases de anatomía por parte de Kanji. En las postrimerías, Alexxis Falcon apareció y micro en mano le dijo a Kanji que era una fracasada por no haber sido capaz de vencer a Mercedes Moné, ante lo que se llevó varios golpetazos como respuesta. JGU estaba ahí todavía y ayudó a Kanji, hasta que el personal de staff detuvo la trifulca.

. Kanji llevó el peso durante toda la lucha, mientras JGU puso en aprietos a la británica mediante su repertorio de Suplex (por algo está en una facción llamada Suplex Republik). Luego de un Tombstone y un segundo Hidden Blade, JGU se rindió mediante un Mataleón. Buen duelo, si bien la mayoría del tiempo consistió en JGU recibiendo clases de anatomía por parte de Kanji. En las postrimerías, Alexxis Falcon apareció y micro en mano le dijo a Kanji que era una fracasada por no haber sido capaz de vencer a Mercedes Moné, ante lo que se llevó varios golpetazos como respuesta. JGU estaba ahí todavía y ayudó a Kanji, hasta que el personal de staff detuvo la trifulca. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Joe Lando (c) derrotó a Danny Black para retener el título . Black tenía aparentemente vencido a Lando tras endosarle el remate de Callum Newman y el de Maverick Mayhew (gran guiño), pero en la cuenta, el campeón logró tocar las cuerdas por un pin de Black demasiado efusivo (otro detalle narrativo brillante). Black erró entonces un Moonsault y Lando aprovechó para aplicarle una Superkick, una Poison Rana, una Busaiku Knee, su Shooting Star Elbow y la cuenta de tres. En las postrimerías, Lando quiso darle la mano a Black y este dejó el ring, pero antes de volver a vestidores, Maverick Mayhew lo interceptó y le pidió que volviera y todos se abrazaron. CPF vuelven a hacer honor a su nombre. Otro milagro de la Navidad.

. Black tenía aparentemente vencido a Lando tras endosarle el remate de Callum Newman y el de Maverick Mayhew (gran guiño), pero en la cuenta, el campeón logró tocar las cuerdas por un pin de Black demasiado efusivo (otro detalle narrativo brillante). Black erró entonces un Moonsault y Lando aprovechó para aplicarle una Superkick, una Poison Rana, una Busaiku Knee, su Shooting Star Elbow y la cuenta de tres. En las postrimerías, Lando quiso darle la mano a Black y este dejó el ring, pero antes de volver a vestidores, Maverick Mayhew lo interceptó y le pidió que volviera y todos se abrazaron. CPF vuelven a hacer honor a su nombre. Otro milagro de la Navidad. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Jay Joshua (c) derrotó a Michael Oku para retener el título . Skye Smitson atacó a Amira cuando esta hacía su entrada con Oku, y ambas se enzarzaron en una golpiza tras bambalinas (recordemos, Amira la venció en Season Beatings). Oku entonces quedó solo, y esto jugó su papel a la hora de que no estuviera totalmente centrado. Hubo un spot muy vistoso, cuando Oku iba a por su Half Crab y Joshua lo lanzó con sus piernas fuera del ring. Hubo algunos falsos finales bastante bien conjuntados, pero el último fue más allá: Oku tenía en un su Half Crab a Joshua y la música del primero sonó, con Francesca (la anunciadora) declarándolo ganador, sin que realmente se escuchara campana de cierre alguna, pues Joshua no se había rendido. Resulta que Connor Mills (con la máscara de Templario), fue quien puso la música de Oku para causar tal desconcierto. Esto lo aprovechó Joshua para volver a la carga y con su Screwdriver, poner de espaldas planas a Oku. Casi media hora de lucha únicamente maculada por sus últimos minutos.

. Skye Smitson atacó a Amira cuando esta hacía su entrada con Oku, y ambas se enzarzaron en una golpiza tras bambalinas (recordemos, Amira la venció en Season Beatings). Oku entonces quedó solo, y esto jugó su papel a la hora de que no estuviera totalmente centrado. Hubo un spot muy vistoso, cuando Oku iba a por su Half Crab y Joshua lo lanzó con sus piernas fuera del ring. Hubo algunos falsos finales bastante bien conjuntados, pero el último fue más allá: Oku tenía en un su Half Crab a Joshua y la música del primero sonó, con Francesca (la anunciadora) declarándolo ganador, sin que realmente se escuchara campana de cierre alguna, pues Joshua no se había rendido. Resulta que Connor Mills (con la máscara de Templario), fue quien puso la música de Oku para causar tal desconcierto. Esto lo aprovechó Joshua para volver a la carga y con su Screwdriver, poner de espaldas planas a Oku. Casi media hora de lucha únicamente maculada por sus últimos minutos. Como epílogo, Joshua y Mills celebraron y Oku fue golpeado de nuevo por Mills. Andy Quildan, Andy Quildan, ¿no tienes nada que decir al respecto? Sería curioso que el mandamás de RevPro se dijese involucrado y trazaran una historia con este buscando sabotear a Oku y reemplazarlo como cara de la promotora.

⇒ En el inicio del show, Andy Quildan señaló que el camino hacia el 14 aniversario de RevPro ya había comenzado. Supongo que así puso en aviso sobre lo que veríamos durante las tres horas siguientes: muchos desarrollos de rivalidades; algunas a costa de cierto factor «in-ring», como en el estelar. Tras una gran construcción para hacerlo máximo monarca y pasar página por fin con Sha Samuels, Jay Joshua podía haber tenido su validación definitiva mediante una victoria limpia sobre Michael Oku y continuar con el pique entre «The OJMO» y Connor Mills a través de un segmento poscombate. Tal punto, el protagonismo de Alexxis Falcon y la mala tarde que tuvieron Kuro y Leon Cage, únicos «contras» de un evento por lo demás notable.

7/10

