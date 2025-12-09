Antes de concluir 2025, RevPro recaló por última vez sobre la capital británica para un nuevo Live In London este pasado domingo, desde el Porchester Hall.

En una concreción inusual para la empresa, el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero ocupó el estelar, con Nino Bryant buscando conservar su estatus ante Joe Lando, al que ya había derrotado en el Live In Coventry que tuvo lugar el 28 de septiembre del presente año. Lando decidió canjear su trofeo del Trios Grand Prix en pos de una segunda oportunidad.

Además, varios protagonistas del inminente evento Uprising (14 de diciembre) vivieron una particular previa. Jay Joshua se midió a Cameron Khai, Connor Mills hizo lo propio con Leyton Buzzard, Sha Samuels fue él solito contra Liam Slater y Harry Milligan, Nina Samuels enfrentó a Emerysn Jayne, el nuevo equipo de David Francisco (Joshua James y Kelly Sixx) se estrenó frente a CPF (Danny Black y Taylor James), tuvo lugar un combate «Revolution Tag» y Michael Oku, ausente en los últimos dos meses, reapareció para aclarar su estatus.

RevPro Live In London 102 pudo verse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible.

► El día de los cruceros

Connor Mills derrotó a Leyton Buzzard . Buen «opener». Mills se centró en los tobillos de Buzzard y este «limbwork» tuvo sus frutos, porque sobre los 16 minutos de contienda, «el Capitán» se rindió vía Ankle Lock con puente, no sin antes dar bastante guerra. Un combate cuyo punto narrativo fue similar a los dos anteriores de Buzzard: demostrar, pese a su derrota, que «el Capitán» ha recuperado la confianza tras su ausencia de RevPro por (dentro del «kayfabe») aquel ataque de Ricky Knight Jr. Veremos cuándo consigue su primera victoria en esta nueva etapa.

. Buen «opener». Mills se centró en los tobillos de Buzzard y este «limbwork» tuvo sus frutos, porque sobre los 16 minutos de contienda, «el Capitán» se rindió vía Ankle Lock con puente, no sin antes dar bastante guerra. Un combate cuyo punto narrativo fue similar a los dos anteriores de Buzzard: demostrar, pese a su derrota, que «el Capitán» ha recuperado la confianza tras su ausencia de RevPro por (dentro del «kayfabe») aquel ataque de Ricky Knight Jr. Veremos cuándo consigue su primera victoria en esta nueva etapa. Sha Samuels derrotó a Liam Slater y Harry Milligan . Presuntamente, Samuels quiso la lucha para darle su merecido a Milligan, traicionero pupilo que le dio la espalda. Y como apuntó Dave Bradshaw (comentarista principal), supuso una decisión cuestionable considerando la cercanía de su defensa en Uprising. «Casualmente», una idea de la que Liam Slater podía sacar partido, apalizando al que iba a ser el rival de su mentor, Leon Slater, en dicho show. Inicialmente, Slater se implicó, pero vista la fiereza de Samuels, acabó por eludir el «tag» de Milligan, esgrimiendo que creía en que el imberbe sería capaz de darles la victoria. Rudaazo. Butcher’s Hook y Milligan se rindió ipso facto. Al menos, Slater se encargó de cargar con un defenestrado Milligan de vuelta a vestidores.

. Presuntamente, Samuels quiso la lucha para darle su merecido a Milligan, traicionero pupilo que le dio la espalda. Y como apuntó Dave Bradshaw (comentarista principal), supuso una decisión cuestionable considerando la cercanía de su defensa en Uprising. «Casualmente», una idea de la que Liam Slater podía sacar partido, apalizando al que iba a ser el rival de su mentor, Leon Slater, en dicho show. Inicialmente, Slater se implicó, pero vista la fiereza de Samuels, acabó por eludir el «tag» de Milligan, esgrimiendo que creía en que el imberbe sería capaz de darles la victoria. Rudaazo. Butcher’s Hook y Milligan se rindió ipso facto. Al menos, Slater se encargó de cargar con un defenestrado Milligan de vuelta a vestidores. Andy Quildan entró en el ring y micro en mano dijo que se había llevado semanas sin saber sobre Michael Oku desde que cayera lesionado el pasado octubre, hasta que días atrás este le pidió un hueco en el show para hablar. Oku, acompañado de Amira, reveló tener el alta para competir, criticó a Leon Slater por acusar al público de darle la espalda y ser un llorón, a Sha Samuels por trampear en Live In Lyon y advirtió a Jay Joshua de que Connor Mills era una serpiente y que lo traicionaría, como hizo con él mismo tiempo atrás. Por último, dirigió un mensaje a quienes pensaban que anunciaría su adiós a RevPro: siempre encontrará una manera de estar en la promotora. Antes de dejar el escenario, Mills lo atacó y dijo en el micrófono de comentarios que Oku había firmado su sentencia de muerte.

REVOLUTION TAG: Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones), 1 Called Manders y Rising Tide (Leon Cage y Shane Hook) derrotaron a Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen), Ricky Knight Jr., Robbie X y Will Kaven . Aquí coincidieron dos piques que se plasmarán en Uprising: Greedy Souls buscando el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas que ostentan Young Guns y Manders vs. RKJ. Hook brilló en el poco tiempo que compitió, apenas tres minutos, siendo eliminado por Kaven tras un Martinete. Kaven se pavoneó y esto le costó ser el siguiente, al no ver venir un Lariat de Manders. Tras un «brawleo» entre todos los competidores restantes y una tunda a Cage, Manders y RKJ se engancharon en un intercambio de golpes y Robbie X decidió eliminar a ambos por encima de la tercera cuerda, aprovechando la coyuntura. Ya fuera del combate, RKJ atacó a Manders. Cage reversó una Powerbomb con una Rana atrapando a Robbie x para el súbito pin. Los Guns asaltaron a Cage, pero este reversó un Mataleón de Allen y lo puso de espaldas planas. Seguidamente, Jacobs, ante la imposibilidad de que Cage cayera vía pin, lo sacó por encima de la tercera cuerda con un Lariat. Jacobs se quedó solo frente a Greedy Souls y poco resistió, pues el remate combinado de White y Jones hizo que quedara dispuesto para la cuenta de tres. Si alguna conclusión pudo sacarse del combate es que RevPro sigue tratando a Cage como un talento especial.

. Aquí coincidieron dos piques que se plasmarán en Uprising: Greedy Souls buscando el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas que ostentan Young Guns y Manders vs. RKJ. Hook brilló en el poco tiempo que compitió, apenas tres minutos, siendo eliminado por Kaven tras un Martinete. Kaven se pavoneó y esto le costó ser el siguiente, al no ver venir un Lariat de Manders. Tras un «brawleo» entre todos los competidores restantes y una tunda a Cage, Manders y RKJ se engancharon en un intercambio de golpes y Robbie X decidió eliminar a ambos por encima de la tercera cuerda, aprovechando la coyuntura. Ya fuera del combate, RKJ atacó a Manders. Cage reversó una Powerbomb con una Rana atrapando a Robbie x para el súbito pin. Los Guns asaltaron a Cage, pero este reversó un Mataleón de Allen y lo puso de espaldas planas. Seguidamente, Jacobs, ante la imposibilidad de que Cage cayera vía pin, lo sacó por encima de la tercera cuerda con un Lariat. Jacobs se quedó solo frente a Greedy Souls y poco resistió, pues el remate combinado de White y Jones hizo que quedara dispuesto para la cuenta de tres. Si alguna conclusión pudo sacarse del combate es que RevPro sigue tratando a Cage como un talento especial. Joshua James y Kelly Sixx (con David Francisco) derrotaron a CPF (Danny Black y Taylor James) . Fuera del ring, sin que el árbitro lo viera, Francisco aplicó un Brainbuster sobre Black, dejando vía libre para que Sixx atrapara a Taylor James en el esquinero y le endosara un nuevo Brainbuster, esta vez contra el esquinero, siendo rematado por un Lariat de Joshua James. Black intentó romper el conteo pero se topó con una suerte de Blockbuster. En las postrimerías, Francisco proclamó que de aquí en adelante RevPro giraría en torno a ellos y retó a tres talentos de Cardiff que quisieran probarse contra ellos en Uprising.

. Fuera del ring, sin que el árbitro lo viera, Francisco aplicó un Brainbuster sobre Black, dejando vía libre para que Sixx atrapara a Taylor James en el esquinero y le endosara un nuevo Brainbuster, esta vez contra el esquinero, siendo rematado por un Lariat de Joshua James. Black intentó romper el conteo pero se topó con una suerte de Blockbuster. En las postrimerías, Francisco proclamó que de aquí en adelante RevPro giraría en torno a ellos y retó a tres talentos de Cardiff que quisieran probarse contra ellos en Uprising. Nina Samuels derrotó a Emersyn Jayne . Duelo de mucha calidad, superior al que disputaron el pasado febrero en PROGRESS, únicamente lastrado por un público silente. Jayne se ha consolidado como el comodín perfecto en la escena británica para ofrecer un buen combate, contra la rival que sea y bajo la modalidad que sea. Samuels pareció ejercer de técnica, se llevó la victoria mediante su Starstruck y la cuenta de tres, que dispuso de vistosa manera desde el esquinero luego de evitar un aparente intento de Spanish Fly. El punto narrativo era demostrar que Samuels podía vencer a rivales notorias sin necesidad de Cut Throat Collective, y en el poscombate dijo querer acabar con la facción y ofreció su respaldo a Alex Windsor.

. Duelo de mucha calidad, superior al que disputaron el pasado febrero en PROGRESS, únicamente lastrado por un público silente. Jayne se ha consolidado como el comodín perfecto en la escena británica para ofrecer un buen combate, contra la rival que sea y bajo la modalidad que sea. Samuels pareció ejercer de técnica, se llevó la victoria mediante su Starstruck y la cuenta de tres, que dispuso de vistosa manera desde el esquinero luego de evitar un aparente intento de Spanish Fly. El punto narrativo era demostrar que Samuels podía vencer a rivales notorias sin necesidad de Cut Throat Collective, y en el poscombate dijo querer acabar con la facción y ofreció su respaldo a Alex Windsor. Jay Joshua derrotó a Cameron Khai (con Liam Slater) por DQ. Sobre los 13 minutos de encuentro, Slater atacó a Joshua cuando este parecía a punto de rematar a Khai con su Martinete estilo Karl Gotch. Sha Samuels hizo el salve y Slater hizo un controversial anuncio.

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Joe Lando (con Danny Black) derrotó a Nino Bryant (c) para ganar el título . Se sintió especial este «main event». Mucho apoyo para Lando, con abucheos incluso para Bryant, quien llevó la voz cantante durante la mayor parte de la lucha, en una maestría técnica bajo su condición de crucero que recuerda, salvando las distancias, a la de Jushin «Thunder» Liger (casualidad o no, Liger estuvo presente en su coronación). Hubo guiños al anterior duelo, final incluido, porque en vez de encajar el pin tras el habitual Splash de Bryant, como sucedió por aquel entonces, Lando consiguió salirse en 2.99. Bryant buscó entonces su segundo Fuego del Nino, pero Lando lo reversó con un Victory Roll, movimiento que aquí hizo honor a su nombre, pues efectivamente le dio la victoria. Si el primer enfrentamiento, aunque excelente, acusó su compacta duración, en esta revancha, de casi media hora, tal factor no supuso un problema. Era cuestión de tiempo para que Lando, probablemente el mejor «cruiserweight» del panorama mundial, se alzara campeón, poniendo fin a un admirable reinado de Bryant.

. Se sintió especial este «main event». Mucho apoyo para Lando, con abucheos incluso para Bryant, quien llevó la voz cantante durante la mayor parte de la lucha, en una maestría técnica bajo su condición de crucero que recuerda, salvando las distancias, a la de Jushin «Thunder» Liger (casualidad o no, Liger estuvo presente en su coronación). Hubo guiños al anterior duelo, final incluido, porque en vez de encajar el pin tras el habitual Splash de Bryant, como sucedió por aquel entonces, Lando consiguió salirse en 2.99. Bryant buscó entonces su segundo Fuego del Nino, pero Lando lo reversó con un Victory Roll, movimiento que aquí hizo honor a su nombre, pues efectivamente le dio la victoria. Si el primer enfrentamiento, aunque excelente, acusó su compacta duración, en esta revancha, de casi media hora, tal factor no supuso un problema. Era cuestión de tiempo para que Lando, probablemente el mejor «cruiserweight» del panorama mundial, se alzara campeón, poniendo fin a un admirable reinado de Bryant. Como epílogo, Lando y Bryant se dieron la mano, rodeados de varios compañeros de vestidor. Will Kaven quiso aguar la fiesta atacando a Lando y se encontró con respuesta de Leon Cage, quien a su vez fue atacado por Robbie X. Danny Black intervino y acabó por endosar fortuitamente una Superkick sobre Lando para después recibir el Exclamation Point de Robbie X, último en pie sobre el ring. Orgía cruceril para concluir la velada.

⇒ Desde 2023 los cruceros no cerraban un evento de RevPro, y el gran momento actual de la división, superior al de aquel año, se plasmó en Live In London 102 con unos últimos 40 minutos antológicos para quienes somos entusiastas de este estilo, no sólo por el Bryant vs. Lando en sí, sino por el caótico poscombate. Sólo por ello, la función ya mereció la pena, pero es que además se dieron anuncios relevantes, las mujeres volvieron a brillar y Uprising quedó «hypeado». Otro gol por la escuadra de RevPro en un final de 2025 memorable.

8/10

The cruiserweights just main evented RevPro to a standing ovation. These are the type of moments I would dream about after I saw my first RevPro show in 2015.



Thank you to all my supporters, the growth this year this been crazy.



NEW Undisputed British Cruiserweight Champion❤️ pic.twitter.com/vyQdoNUy6C — Joe Lando ジョー・ランドー (@JustJoeLando) December 8, 2025