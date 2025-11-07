Este pasado domingo, por tercera vez, el Porchester Hall albergó un Live In London de RevPro, desde que esta promotora dejara el 229 tres meses atrás.

Como principal combate anunciado, Sha Samuels hizo dupla con Kuro para intentar destronar a Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) como Campeones Británicos Indiscutibles de Parejas RevPro. Originalmente, Michael Oku tenía previsto ser el compañero de Samuels, pero una lesión le impidió competir.

Y también se defendió el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro. Nino Bryant buscó conservar su estatus ante Leon Cage, en una revancha de aquella «Fight For The Future» de High Stakes 2025.

Además, Nina Samuels y Safire Reed se jugaron el liderazgo de Cut Throat Collective; Alex Windsor continuó su rivalidad con dicha facción midiéndose a Mercedez Blaze; hubo un «Slater Dojo Showcase» donde Liam Slater y Leon Slater, maestro y pupilo, se batieron el cobre; The Good Brothers regresaron a la promotora para enfrentar a Lykos Gym; también Ricky Knight Jr., en duelo contra JJ Gale; mientras que Jay Joshua buscó resarcimiento por su derrota en el anterior show (Live In Lyon) a costa de Alan Angels.

RevPro Live In London 101 pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para verse a la carta.

► Fighting For The Now

Jay Joshua derrotó a Alan Angels . Muy buen choque de apertura, que podía oler a «squash», dado que Angels era candidato a pagar los platos rotos por la tropelía cometida contra Joshua en Lyon. Pero el ex Dark Order dio mucha guerra, centrando sus ataques sobre el brazo izquierdo de Joshua, hasta dejarlo casi inutilizado, así como pudo reversar muchas de las mejores movidas del galés. En los compases finales, Angels intentó emular la victoria tramposa de Sha Samuels en Lyon, pero esta vez el árbitro estuvo atento. Seguidamente, Joshua aplicó su Martinete estilo Karl Gotch sobre el protestón Angels con un solo brazo, y caput. Al concluir la contienda, Sha Samuels hizo acto de presencia y le propuso a Joshua un trato: si no interfería en el estelar, le concedería una revancha por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro en Uprising. Joshua aceptó.

. Muy buen choque de apertura, que podía oler a «squash», dado que Angels era candidato a pagar los platos rotos por la tropelía cometida contra Joshua en Lyon. Pero el ex Dark Order dio mucha guerra, centrando sus ataques sobre el brazo izquierdo de Joshua, hasta dejarlo casi inutilizado, así como pudo reversar muchas de las mejores movidas del galés. En los compases finales, Angels intentó emular la victoria tramposa de Sha Samuels en Lyon, pero esta vez el árbitro estuvo atento. Seguidamente, Joshua aplicó su Martinete estilo Karl Gotch sobre el protestón Angels con un solo brazo, y caput. Al concluir la contienda, Sha Samuels hizo acto de presencia y le propuso a Joshua un trato: si no interfería en el estelar, le concedería una revancha por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro en Uprising. Joshua aceptó. Alex Windsor derrotó a Mercedez Blaze (con Safire Reed) . Ante las continuas interferencias de Reed, esta fue expulsada de ringside, pero minutos después, Nina Samuels buscó emularla, siendo contraproducente: el árbitro se distrajo y no vio cómo Blaze tenía en una enredadera a Windsor. Blaze le reprochó tal inoportunismo a Samuels, Windsor hizo que estas chocaran y con su Sharpshooter salió triunfadora de un duelo que no superó los nueve minutos y que generó poco entusiasmo, pese a la popularidad de Windsor.

. Ante las continuas interferencias de Reed, esta fue expulsada de ringside, pero minutos después, Nina Samuels buscó emularla, siendo contraproducente: el árbitro se distrajo y no vio cómo Blaze tenía en una enredadera a Windsor. Blaze le reprochó tal inoportunismo a Samuels, Windsor hizo que estas chocaran y con su Sharpshooter salió triunfadora de un duelo que no superó los nueve minutos y que generó poco entusiasmo, pese a la popularidad de Windsor. The Good Brothers (Luke Gallows y Karl Anderson) derrotaron a Lykos Gym (kid Lykos y Kid Lykos II) . Parecía recobrada la sinergia entre los miembros de Lykos Gym, pero en última instancia Lykos intentó sin éxito un golpe bajo, pues el árbitro lo vio, y este titubeo lo aprovechó Gallows para retomar el control y junto con Anderson, aplicar el Magic Killer sobre el ex Campeón Mundial PROGRESS. No estuvo mal el combate, pero me atrae muy poco la idea de ver a los Buenos Hermanos como retadores por el título de duplas de RevPro, y ese parece ser el plan. En las postrimerías, los Lykos discutieron.

. Parecía recobrada la sinergia entre los miembros de Lykos Gym, pero en última instancia Lykos intentó sin éxito un golpe bajo, pues el árbitro lo vio, y este titubeo lo aprovechó Gallows para retomar el control y junto con Anderson, aplicar el Magic Killer sobre el ex Campeón Mundial PROGRESS. No estuvo mal el combate, pero me atrae muy poco la idea de ver a los Buenos Hermanos como retadores por el título de duplas de RevPro, y ese parece ser el plan. En las postrimerías, los Lykos discutieron. Leon Slater derrotó a Liam Slater (con Cameron Khai) . Todo empezó muy amistoso, hasta que la intensidad de la lucha aumentó y, especialmente, hasta que Khai interfirió buscando despistar a Leon, cuyo estilo aéreo fue templado por su entrenador durante buena parte de las hostialidades. A mitad de las mismas, Kid Lykos apareció en el stage y Kid Lykos se lo llevó a vestidores; en una sugerencia de que tal vez el enmascarado acabe bajo el ala de Liam, tras el ofrecimiento de este. En el cierre, Khai quiso evitar el Swanton 450 de Liam, pero el Campeón de la División X tenía un plan b: el Style Clash, para seguidamente cubrir a Liam. Simbólico que Leon ganara empleando una movida que Liam no le enseñó. En el poscombate, Leon casi se va a las manos con Khai, pero Liam los calmó y los tres volvieron juntos a vestidores.

. Todo empezó muy amistoso, hasta que la intensidad de la lucha aumentó y, especialmente, hasta que Khai interfirió buscando despistar a Leon, cuyo estilo aéreo fue templado por su entrenador durante buena parte de las hostialidades. A mitad de las mismas, Kid Lykos apareció en el stage y Kid Lykos se lo llevó a vestidores; en una sugerencia de que tal vez el enmascarado acabe bajo el ala de Liam, tras el ofrecimiento de este. En el cierre, Khai quiso evitar el Swanton 450 de Liam, pero el Campeón de la División X tenía un plan b: el Style Clash, para seguidamente cubrir a Liam. Simbólico que Leon ganara empleando una movida que Liam no le enseñó. En el poscombate, Leon casi se va a las manos con Khai, pero Liam los calmó y los tres volvieron juntos a vestidores. David Francisco, camiseado para la ocasión, se mostró quejoso de que JJ Gale tuviera hueco en el cartel y él no. Gale apareció, y antes de que pudiera ponerle las manos encima al portugués, Ricky Knight Jr. lo atacó.

Ricky Knight Jr. derrotó a JJ Gale . Aún no he visto un combate con Gale implicado que pueda considerar digno de hemeroteca, y este no fue una excepción, lastrado también por la injerencia de David Francisco, quien dejó la mesa de comentarios para provocar que Gale quedara enganchado en las cuerdas y RKJ lo pusiera de espaldas planas valiéndose de esas mismas cuerdas. Esta vez, Oscar Harding no vio el trampeo. Parece que le viene la ceguera en las ocasiones impares. Gale se fue directo a por Franscisco en el epílogo, y RKJ se encontró con un mensaje en pantalla: Leyton Buzzard busca venganza por lo sucedido meses atrás, cuando «The Killer» lo lesionó en una rodilla. Este domingo se verán las caras.

. Aún no he visto un combate con Gale implicado que pueda considerar digno de hemeroteca, y este no fue una excepción, lastrado también por la injerencia de David Francisco, quien dejó la mesa de comentarios para provocar que Gale quedara enganchado en las cuerdas y RKJ lo pusiera de espaldas planas valiéndose de esas mismas cuerdas. Esta vez, Oscar Harding no vio el trampeo. Parece que le viene la ceguera en las ocasiones impares. Gale se fue directo a por Franscisco en el epílogo, y RKJ se encontró con un mensaje en pantalla: Leyton Buzzard busca venganza por lo sucedido meses atrás, cuando «The Killer» lo lesionó en una rodilla. Este domingo se verán las caras. Nina Samuels derrotó a Safire Reed . Mercedez Blaze hizo las presentaciones; mejora sustancial respecto a Francesca, la verdad. Duelo muy igualado sin una clara dominadora, que pudo resultar brillante de no ser por el final. Al volver al ring luego de salvar in extremis un conteo de 10, Reed fue atrapada en una enredadera por Samuels, consumándose el pinfall. Reed reconoció entonces a Samuels como lideresa de Cut Throat Collective, y su primera orden fue que atacaran a Aluna, quien se encontraba entre los presentes. El asalto tuvo a Anita Vaughan como opositora, y cuando esta parecía también destinada a una paliza, Blaze endosó un golpetazo a Samuels con un palo de kendo. Aguda treta, porque Vaughan llevaba bajo la sudadera una camiseta de Cut Throat Collective. Según Dave Bradshaw, Samuels fue sustituida por Vaughan. Esto encajaría con el futuro de Samuels, que parece llevarla lejos de la escena independiente. Algo me queda claro sobre Cut Throat Colllective: el aprecio entre sus integrantes es bastante volátil.

. Mercedez Blaze hizo las presentaciones; mejora sustancial respecto a Francesca, la verdad. Duelo muy igualado sin una clara dominadora, que pudo resultar brillante de no ser por el final. Al volver al ring luego de salvar in extremis un conteo de 10, Reed fue atrapada en una enredadera por Samuels, consumándose el pinfall. Reed reconoció entonces a Samuels como lideresa de Cut Throat Collective, y su primera orden fue que atacaran a Aluna, quien se encontraba entre los presentes. El asalto tuvo a Anita Vaughan como opositora, y cuando esta parecía también destinada a una paliza, Blaze endosó un golpetazo a Samuels con un palo de kendo. Aguda treta, porque Vaughan llevaba bajo la sudadera una camiseta de Cut Throat Collective. Según Dave Bradshaw, Samuels fue sustituida por Vaughan. Esto encajaría con el futuro de Samuels, que parece llevarla lejos de la escena independiente. Algo me queda claro sobre Cut Throat Colllective: el aprecio entre sus integrantes es bastante volátil. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Nino Bryant (c) derrotó a Leon Cage para retener el título . Esta vez, Bryant le devolvió la partida a Cage, quien se impuso en High Stakes 2025. Y mediante un duelo incluso superior por la historia narrada, con Cage de inicio pecando de excesiva confianza, algo que encendió a Bryant y en última instancia le hizo ganar la contienda, al fijar su mira sin cortapisas sobre el tobillo derecho de su rival —mismo que lo mantuvo inactivo durante cinco meses— e ir un paso por delante de sus ofensivas, dejándonos secuencias al nivel del Bryant vs. Joe Lando visto en el más reciente Live In Coventry; referencia este año para la división crucero. Ese particular talón de Aquiles de Cage fue decisivo hasta el último compás, cuando al buscar su Phoenix Splash, Bryant lo golpeó sobre la zona de marras, aplicándole a continuación una Poison Rana y una brutal variación de su Facebuster Argentino para la cuenta de tres, denominada «Fuego del Niño». Y el Porchester Hall en pie. Ya concluida esta delicatessen, Lio Rush confrontó a Bryant y le pidió ser el siguiente retador. Bryant pareció aceptar, entre cánticos de «Triple Threat». Andy Quildan quiso recordar que la primera lucha individual del campeón en RevPro fue contra Lio Rush (dentro de la segunda jornada del Trios Grand Prix 2024), y entonces perdió.

. Esta vez, Bryant le devolvió la partida a Cage, quien se impuso en High Stakes 2025. Y mediante un duelo incluso superior por la historia narrada, con Cage de inicio pecando de excesiva confianza, algo que encendió a Bryant y en última instancia le hizo ganar la contienda, al fijar su mira sin cortapisas sobre el tobillo derecho de su rival —mismo que lo mantuvo inactivo durante cinco meses— e ir un paso por delante de sus ofensivas, dejándonos secuencias al nivel del Bryant vs. Joe Lando visto en el más reciente Live In Coventry; referencia este año para la división crucero. Ese particular talón de Aquiles de Cage fue decisivo hasta el último compás, cuando al buscar su Phoenix Splash, Bryant lo golpeó sobre la zona de marras, aplicándole a continuación una Poison Rana y una brutal variación de su Facebuster Argentino para la cuenta de tres, denominada «Fuego del Niño». Y el Porchester Hall en pie. Ya concluida esta delicatessen, Lio Rush confrontó a Bryant y le pidió ser el siguiente retador. Bryant pareció aceptar, entre cánticos de «Triple Threat». Andy Quildan quiso recordar que la primera lucha individual del campeón en RevPro fue contra Lio Rush (dentro de la segunda jornada del Trios Grand Prix 2024), y entonces perdió. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) derrotaron a Sha Samuels y Kuro para retener el título . Sin ser un mal estelar, bajón bastante importante respecto al anterior punto del cartel, que debió cerrar la velada. Probablemente la ausencia de Michael Oku trastocara los planes para este choque, de ahí su perfil bajo, donde en ningún momento el reinado de Young Guns pareció estar en peligro, a pesar del buen desempeño de Kuro. El francés recibió el pin tras ser aislado por los campeones, que lo remataron con el combo Penalty Kick + Martinete.

. Sin ser un mal estelar, bajón bastante importante respecto al anterior punto del cartel, que debió cerrar la velada. Probablemente la ausencia de Michael Oku trastocara los planes para este choque, de ahí su perfil bajo, donde en ningún momento el reinado de Young Guns pareció estar en peligro, a pesar del buen desempeño de Kuro. El francés recibió el pin tras ser aislado por los campeones, que lo remataron con el combo Penalty Kick + Martinete. Como epílogo, mucha miga: Jay Joshua se disponía a entrar al ring y Leon Slater lo atacó, yéndose a los golpes con Sha Samuels. El intercambio lo ganó el Campeón de la División X, acompañado de Liam Slater y Cameron Khai, y micro en mano, dijo que él también contendería al máximo cetro de RevPro en Uprising al canjear uno de los trofeos ganados en el último Trios Grand Prix. Harry Milligan entró entonces al ring, aparentemente en defensa de Samuels, pero acabó endosándole uno de los sillazos más brutales que he visto en los últimos meses. Joshua se recuperó y provocó la huida de los dos Slater, Khai y Mulligan, e iracundo, aplicó un Martinete estilo Karl Gotch sobre Samuels. Con Joshua alzando la gran corona de RevPro concluyó el espectáculo.

⇒ Con Live In London 101 se confirma que el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero es el mejor oro de RevPro hoy día, y quien no lo crea, eche un vistazo al Bryant vs. Cage, el punto que más perdurará de esta . Recuerdo pocas con mayor cantidad, como diría mi colega Dave The Mark, de «takeaways», reveladores de que la promotora se encuentra camino hacia Uprising y de que cada vez más . Pero RevPro supo hacerlo sin descuidar la acción, consiguiendo que Live In London 101 luciera importante, cual gran cita del calendario. Con todo, mientras Sha Samuels siga estelarizando, los shows de RevPro nunca serán redondos.

7/10