Surge la controversia: Leon Slater, fuera de RevPro Live In London 100
► The Kanji Statement
- Luke Jacobs derrotó a Leon Cage. Cinco meses atrás, Cage se fracturó la tibia, el tobillo y el peroné, y el público lo recibió de vuelta con los brazos abiertos, siendo apoyado completamente durante toda el duelo. La historia del combate, por encima de ganadores o perdedores, estuvo en comprobar si Cage volvería a ser el mismo tras una lesión que casi le cuesta su carrera. Y el joven talento demostró que sí. Vaya que sí. Y esto, en buena parte, acabó condenándolo, porque a raíz de intentar su Moonsault hacia fuera del ring, Jacobs retomó el control del combate. Este, entonces quedó convertido en una demostración de resiliencia de «The Futurist», resistiendo incluso un Screw Driver. Jacobs, ya desesperado, le aplicó un enésimo Lariat para ya tumbarlo por completo y consumar el pinfall. Sigue habiendo algo especial en Cage, y tras la marcha de Zozaya, debería ser la nueva gran apuesta de RevPro.
- Connor Mills y Jay Joshua derrotaron a Sons Of Southampton (JJ Gale y David Francisco). Sin que RevPro lo indicara, pero por palabras de Francisco y de Dave Bradshaw en comentarios, esta fue una lucha con el premio de convertirse en retadores al Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro. Mills y Joshua se lanzaron de inmediato a por Francisco, el eslabón débil, e irónicamente, Gale acabó encajando el pin luego del remate combinado cual Spinebuster de Joshua para la cuenta de tres, tras quedar a merced de sus dos rivales. Gale le reprochó a Francisco el haberlo dejado en desventaja y se marchó, luego de que el público le pidiera mandar a paseo al portugués.
- Ricky Knight Jr. derrotó a Trent Seven por cuenta de 10 fuera del ring. Esta aparente lucha de relleno, sin rivalidad de por medio, tuvo como objetivo darle continuidad a las hostialidades existentes entre Seven y The Machine (los otrora Sunshine Machine), porque en su última secuencia, TK Cooper salió de la nada y estrelló al ex NXT UK contra uno de los postes del ring, impidiendo que regresara a tiempo. RKJ quedó descontento por las maneras de su victoria, aunque no sé muy bien si sabedor al 100% de la interferencia de Cooper. Me habría gustado que el foco se pusiera en RKJ de cara a confirmarnos que buscará recuperar el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo, considerando que los comentaristas siguen vendiendo que su derrota ante Sha Samuels se dio por un exceso de confianza. En las postrimerías, Cooper y Chuck Mambo, ya sin tener que disimular, atacaron a Seven, y en estas que apareció Mark Haskins de manera completamente «random» y ahuyentó a los rudos. Haskins no lucha en RevPro desde 2021.
- LUCHA A LA MEJOR DE TRES CAÍDAS: Kanji derrotó a Emersyn Jayne [2-1]. Tercer y parece que definitivo encuentro del pique que mantienen estas dos grandes gladiadoras, y por ende, el mejor de la trilogía, dada su intensidad. Como ejemplo: Kanji le pegó una patada en la cabeza a Jayne que pareció conmocionar a esta e incluso el réferi se puso en alerta durante unos momentos y pidió que la ejecutora de tremendo free kick se alejara, pero «The Badass» no porta tal apodo gratuitamente. Hubo que esperar casi 20 minutos para que la primera caída concluyera, tras un tremendo Jig N’ Tonic de Jayne sobre Kanji que hizo que esta cayera vía pinfall. Sin embargo, apenas dos minutos después, Kanji sorprendió a Jayne con un paquetito, igualando el marcador particular. Y sin mucha mayor demora, la tercera y última caída se decidió por un Bank Statement ante el que Jayne se rindió. Interesante final que supongo marca el camino de Kanji hacia una revancha contra Mercedes Moné. Ya era hora.
- CPF (Joe Lando y Danny Black) derrotó a Dragon Kid y Dragon Dia. Lucha de relleno pero de completo disfrute, entre otras cosas por ver a Dragon Kid por el ring con 49 años como si todos los días se bañara en la piscina de Cocoon. El F.I.J. de Lando y Black sobre Dia les dio la victoria a los «Amigos Íntimos» por cuenta de tres.
- RevPro anunció el regreso de 1 Called Manders para el próximo mes.
- Alex Windsor derrotó a Nina Samuels. Antes de sonar la campana de inicio, Samuels pidió a Safire Reed, Lizzy Evo y Mercedez Blaze que se marcharan y la dejaran sola. Lo mismo se vino demasiado arriba, pues acabó rindiéndose vía Sharpshooter luego de fallar un movimiento en las cuerdas y recibir un Lariat. Buen combate, si bien nada especial y por debajo de lo que las implicadas son capaces de conjuntar. Reed, Evo y Blaze volvieron de inmediato al ring, pero Windsor estuvo viva y tomó el camino a vestidores. Samuels y Reed discutieron y casi llegan a las manos.
- Liam Slater y Cameron Khai derrotaron a Nino Bryant y Zander Bryant. Zander, sobreexcitado desde el inicio del encuentro, dejó solo a su hermano en los últimos compases al lanzarse con un Tope contra Slater. Nino fue puesto entonces de espaldas planas tras recibir un doble rodillazo de Khai en la nuca. En las postrimerías, Nino retó a Khai a un duelo titular para el próximo show de RevPro (12 de octubre, Live In Southampton 38), que la empresa ya ha hecho oficial. Como habrán notado, la lucha fue un vehículo para situar a Khai como retador. Una vez más, genial el papel de «coach» de Slater.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Sha Samuels (c) derrotó a Michael Oku (con Amira) para retener el título. Por duración (poco más de 17 minutos), ya se hace evidente que esta lucha no tuvo la verdadera categoría de un estelar ni fue tratada como tal. Oku ha protagonizado batallas mucho más largas ante rivales más letales donde ha soportado castigos inhumanos y con todo, salió vencedor. ¿Qué hubo entonces de especial en el desempeño de Samuels para que Oku perdiera? Nada. He ahí el punto de mi crítica hacia el reinado de Samuels. Oku dio indicios de un «heel turn» cuando casi al final del choque hizo el intento de agarrarse a las cuerdas mientras tenía enredado en un paquetito a Samuels. Oku tuvo unas palabras con Amira, sorprendida por el gesto de su amado, y por este descuido, «The OJMO» se comió dos Rompeespaldas y un Destroyer, que fueron suficientes para sucumbir a la cuenta de tres. Antes de volver a vestidores, Mills y Joshua atacaron a Samuels y Oku. Joshua alzó el título entre grandes aplausos del respetable. Lo mejor del estelar, su epílogo.
- RevPro supo revestir de importancia a Live In London 100, aunque finalmente luciera más como un show de transición y no como una gran cita autoconclusiva, abriendo muchas vías de desarrollo narrativo: el regreso de Leon Cage, una potencial ruptura de los Sons Of Southampton y de Cut Throat Collective, la continuidad del «feud» Trent Seven vs. The Machine, una aparente revancha entre Kanji y Mercedes Moné, el definitivo impulso a Cameron Khai y una oportunidad titular para Jay Joshua. Y todas, exceptuando la que concierne a Seven y The Machine, se antojan, cuanto menos, interesantes. Especialmente, el escenario de una Kanji como Campeona Británica Indiscutible. Amén. 7/10.
