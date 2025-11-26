Por quinta y última vez en 2025, RevPro recaló este pasado domingo 23 de noviembre sobre el HMV Empire de Coventry (Inglaterra), a menos de un mes de Uprising, próxima gran cita para la promotora.
Pero el cartel de este Live In Coventry no desmereció. Por lo pronto, en el estelar, Trent Seven, acompañado de Mark Haskins, ajustó cuentas con The Machine (Sunshine Machine) bajo modalidad «Coventry Street Fight», tras sus hostilidades durante los últimos meses.
En el resto del menú destacó la lucha por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero, con Nino Bryant ante su reto más notorio hasta la fecha, el «All Elite» Lio Rush, quien venía de vencer a Leon Cage en el anterior show de RevPro.
Y no menos atractivo, un duelo donde Miyu Yamashita debutó con RevPro yendo contra Kanji. Así como el regreso de Shigehiro Irie, enfrentándose a Jay Joshua, un Leon Slater vs. Robbie X, un 1 Called Manders vs. Leyton Buzzard, un esperado «grudge match» entre JJ Gale y David Francisco y un choque de duplas donde Young Guns se midieron a Leon Cage y Shane Hook.
RevPro Live In Coventry pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para verse a la carta.
► Coventry Supercard
- Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) derrotaron a Rising Tide (Leon Cage y Shane Hook). Una lucha de realce aquí para Young Guns de cara a su defensa del Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro contra Greedy Souls en Uprising, aunque los monarcas acabaron un tanto enfadados por la oposición que ofrecieron Cage y Hook, quienes no competían juntos en la promotora desde el pasado año, y que hizo que el encuentro acabara alargándose hasta casi el cuarto de hora. Cuando los imberbes parecían poder dar la campanada, Allen contrarrestó una patada en carrera vía Mataleón y Jacobs evitó que Hook rompiera el agarre con la misma maniobra, hasta que este se rindió.
- Jay Joshua derrotó a Shigehiro Irie. Considerando cómo Irie ha visto reducida su movilidad de un tiempo a esta parte y considerando ciertas molestias en su tobillo derecho, excelente combate, que aunque al igual que el anterior del show tenía la finalidad de realzar al ganador, dio espacio de similar manera al perdedor para lucirse, si bien la duración fue demasiado compacta; apenas 10 minutos. Hubo muchos cabezazos, incluso en cierto lance se lanzaron el uno contra el otro como si fueran bisontes, dentro de una lucha muy de los tiempos dorados de ROH. Irie dio batalla hasta la última secuencia, no sucumbiendo a un Martinete de Joshua, así que el galés le endosó un Lariat y un segundo Martinete para esta vez sí, la cuenta de tres. Busco a alguien que me quiera como el público de RevPro quiere a Irie. Y como el público de todas las «indies». Como epílogo, Joshua chocó puños con Irie.
- David Francisco derrotó a JJ Gale. Por la rivalidad de fondo y lo metido que estuvo el público, tal vez este mano a mano debió reservarse para Uprising. No obstante, el resultado abre la puerta a una revancha, pues como era previsible, Francisco trampeó. Hizo una primera intentona al apoyarse en las cuerdas durante una cuenta, sin éxito, porque el réferi estuvo espabilado. Pero minutos después se salió con la suya, al caer sobre Gale en un Falcon Arrow fallido de este y recibir la ayuda externa de Kelly Sixx, quien agarró las piernas del «Heart and Soul of RevPro» para que no pudiera salirse del pin. Ahí el árbitro, en cambio, no estuvo muy espabilado, porque los brazos de Sixx, escondido en la orilla del ring, se vieron desde Southampton. Al concluir, Francisco y Sixx buscaron paliza sobre Gale y lo lograron, aunque sólo hasta que Joshua James apareció, aumentando la ventaja numérica. James no aparecía por RevPro desde su pique con Sha Samuels antes del verano. Al parecer, hay conexión entre los rudos: James inició su andadura en la lucha libre compartiendo escuela con Sixx, al tiempo que fue «Contender» en RevPro junto a Francisco.
- Kanji derrotó a Miyu Yamashita. De inicio pensaba que la narrativa sería similar el duelo que Yamashita disputó recientemente con Dani Luna en wXw, dado el dominio de la nipona durante los primeros minutos vía patadas, pero la victoria aquí del talento local fue más clara. Kanji contrarrestó esa capacidad de golpeo mediante llaveo, su especialidad, dejando en bastante mal estado el brazo derecho de la «Momoiro Striker». Probablemente el mejor combate en este Live In Coventry, pero como dije respecto al Jay Joshua vs. Shigehiro Irie, me habría gustado una mayor duración; 13 minutos para dos gladiadoras tan talentosas saben a poco. En la última secuencia, Kanji evitó la Skull Kick y se lanzó sobre Yamashita en pos de aplicarle una tremenda variante del Octopus Stretch. La ex Campeona Princess of Princess se defendió como gato panza arriba, pero finalmente tuvo que rendirse. No hubo choque de manos ni interacción durante el poscombate, algo que me resultó un tanto extraño.
- Leon Slater derrotó a Robbie X. Andy Quildan señaló lo simbólico de que Slater volviera a ganar con el Style Clash, maniobra característica de AJ Styles, quien fuese años atrás Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, cuando «The Youngest In Charge» luchará por dicho oro en Uprising contra Sha Samuels (actual monarca) y Jay Joshua. Buen choque, repleto de movidas espectaculares, especialmente de parte de Robbie, sobre el que sigo preguntándome cómo no está ya bajo contrato con alguna gran compañía. Sin embargo, dio la sensación de programarse como una excusa para lo visto en sus postrimerías: Slater retó a Sha Samuels a que hiciera acto de presencia, este hizo y ambos se enzarzaron. Harry Milligan, ahora alumno del Slater Dojo, puso en desventaja a Samuels, pero Jay Joshua provocó la huida de los rudos. Porque sí, aunque no trampee, se está presentando a Slater desde el bando villanesco, tras su discurso en el último Live In London donde acusó a los fans de no apoyarlo. Antes de volver a vestidores, Slater retó a Samuels y Joshua a un choque de duplas contra Liam Slater y Milligan.
- 1 Called Manders derrotó a Leyton Buzzard. Quiso ir Buzzard de tú a tú con Manders en golpeo y su ¿estrategia? le salió bien a medias, pues le permitió demostrar de nuevo que tiene lo necesario para seguir compitiendo bajo los focos de RevPro, pero al mismo tiempo esto lo condenó, porque pocos pueden rivalizar con Manders en su terreno. Y el combate se fue poniendo más y más de cara para el vaquero, hasta que dos Lariats consecutivos, el último con Buzzard aceptando su destino, dispusieron al inglés para la cuenta de tres. Manders reconoció el desempeño de Buzzard antes de mostrar a cámara sus intenciones de conquistar el magno cetro de RevPro. Eso es lo bueno de no tener campeonatos secundarios, que todos los aspirantes lucen de primer nivel.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Nino Bryant (c) derrotó a Lio Rush para retener el título. Curioso que Rush no empleara esta vez su «gimmick» de «Blackheart», cuando se supone estaba ante un reto importante. Tal vez quería ofrecer algo distinto a su anterior combate, contra Leon Cage, que tuvo un ritmo más pausado que el habitual en un choque entre cruceros, aparte de tener mayor margen para jugar con su habitual fanfarronería, menospreciando a Bryant. Y el campeón acabó por demostrarle de lo que es capaz, al igualar su velocidad y contrarrestar casi todas sus movidas. Hasta contrarrestar un intento de Cutter desde la segunda cuerda, que convirtió en un Frankensteiner, y lanzarse sobre el estadounidense con dos Planchas consecutivas tras las que lo puso de espaldas planas. Bryant está protagonizando uno de los mejores reinados como monarca crucero que se recuerdan en RevPro. Mientras, no me cansaré de reivindicar el trabajo de Rush para las «indies» desde el fin de la pandemia.
- COVENTRY STREET FIGHT: Trent Seven y Mark Haskins derrotaron a The Machine (TK Cooper y Chuck Mambo). Empezó un tanto floja la lucha, y se notó la incomodidad de Cooper y Mambo dentro de una estipulación inusual, pero todos fueron entonándose con el paso de los minutos, en especial Haskins, «MVP» absoluto, quien trajo con él a su familia, participante activa del encuentro. Vickie Haskins impidió, bate espinado en mano, que Cooper y Mambo abandonaran la contienda, y uno de sus hijos entregó a su padre una cartera con tachuelas, uno de tantos elementos empleados, junto a sillas, brochetas de madera, una grapadora y hasta un cinturón de WWE NXT, entre otros. En los últimos compases, Mark aplicó su Sharpshooter a Mambo, este quiso agarrar la primera cuerda (imagino que no buscaría un «rope break», porque no había) y Vickie le restregó el bate customizado sobre sus manos, para seguidamente propiciar que Mambo palmeara una lona llena de tachuelas.
- Con los ganadores celebrando su victoria, muy aplaudidos, concluyó la velada.
⇒ Menudo «Road To Uprising» está dejándonos RevPro, que tras un enorme Live In Sheffield dos semanas atrás supo conjuntar un Live In Coventry igualmente de categoría PPV, casi cual «Supercard». Habría sido completamente redondo de presentar un cartel menos amplio y dotar de más minutos a ciertos puntos, pero pocos peros pueden ponerse a una función que congregó a casi todas las mejores caras habituales de RevPro, albergó el debut con la promotora de Miyu Yamashita y presentó cuatro combates sobresalientes. Fuera de la cronología de eventos mayores, tal vez mi show favorito de la promotora en 2025.
8/10
