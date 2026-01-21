En apenas tres semanas que llevamos de 2026, RevPro ya ha producido tres shows. El más reciente, este pasado día 18 desde el HMV Empire de Coventry (Inglaterra).

Como estelar de un menú compuesto por ocho combates, los Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen), Campeones Británicos Indiscutibles de Parejas RevPro, volvieron a ocupar tal hueco, aquí sin sus correas de por medio, en choque contra Trent Seven y Mark Haskins.

Completando el cartel, Joe Lando defendió el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro ante Will Kaven; Jay Joshua (máximo monarca de la promotora) hizo equipo con Connor Mills para enfrentar a Rising Tide (Leon Cage y Shane Hook); Michael Oku y Maverick Mayhew ajustaron cuentas; JJ Gale quiso recuperar el paso a costa de Kelly Sixx; Leyton Buzzard buscó romper su mala racha venciendo a Robbie X; además de programarse dos duelos femeniles: Kanji vs. Skye Smitson y Mercedez Blaze vs. Melissa Fierce.

RevPro Live In Coventry 10 pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para su visionado.

► Young Guns, Young Gold

Leyton Buzzard derrotó a Robbie X . Fin de la mala racha aquí para Buzzard. En el último compás, Robbie X puso al réferi enmedio y al apartarlo quiso emular a Will Kaven la semana anterior con un piquete de ojos, pero Buzzard evitó esto y a continuación un golpe bajo, para aplicar un Cutter y una Plancha estilo sapito. 1, 2 y 3: Buzzard ganó su primer combate con RevPro en nueve meses. Se sintió un poco forzado el final, pues aparte de que Robbie X no suele trampear (siendo rudo), tampoco había agotado todas sus opciones de vencer (apenas llevaban luchando 10 minutos). El «King of the Cruiserweights» debería estar en la posición de Kaven.

. Fin de la mala racha aquí para Buzzard. En el último compás, Robbie X puso al réferi enmedio y al apartarlo quiso emular a Will Kaven la semana anterior con un piquete de ojos, pero Buzzard evitó esto y a continuación un golpe bajo, para aplicar un Cutter y una Plancha estilo sapito. 1, 2 y 3: Buzzard ganó su primer combate con RevPro en nueve meses. Se sintió un poco forzado el final, pues aparte de que Robbie X no suele trampear (siendo rudo), tampoco había agotado todas sus opciones de vencer (apenas llevaban luchando 10 minutos). El «King of the Cruiserweights» debería estar en la posición de Kaven. Melissa Fierce derrotó a Mercedez Blaze . Dave Bradshaw y Andy Quildan comentaron que Cut Throat Collective buscaban comenzar bien 2026 con una victoria de Blaze. Demasiado tiempo sin novedades sobre el grupo. Blaze tuvo una actuación muy ruda, fingiendo una lesión en el hombro para recuperar el control del combate e intentando valerse de las cuerdas en un pin. Y mientras discutía con el réferi, Fierce le endosó una Superkick y su Fireman’s Carry Driver, seguido de la cuenta de tres. Lucha muy normalita ante la que el público estuvo bastante silente. Fierce poco a poco se hace un hueco en RevPro, aunque deberían darle mejores rivales.

. Dave Bradshaw y Andy Quildan comentaron que Cut Throat Collective buscaban comenzar bien 2026 con una victoria de Blaze. Demasiado tiempo sin novedades sobre el grupo. Blaze tuvo una actuación muy ruda, fingiendo una lesión en el hombro para recuperar el control del combate e intentando valerse de las cuerdas en un pin. Y mientras discutía con el réferi, Fierce le endosó una Superkick y su Fireman’s Carry Driver, seguido de la cuenta de tres. Lucha muy normalita ante la que el público estuvo bastante silente. Fierce poco a poco se hace un hueco en RevPro, aunque deberían darle mejores rivales. JJ Gale derrotó a Kelly Sixx (con Joshua James) . Apenas transcurridos dos minutos, James interfirió, ganándose ser expulsado de ringside. Buena decisión, pues permitió un desarrollo fluido de la acción, si bien esta no resultó espléndida. Gale es uno de esos talentos sobre el que te preguntas por qué siempre recibe tanto cariño por parte de la afición, pese a lucir tan genérico. No con ello quiero decir que luche mal, sino que hay decenas de colegas de profesión que hacen lo mismo que él. Durante un lance del duelo, Gale y Sixx aplastaron al árbitro y una rodada a espaldas del técnico se quedó sin conteo. James aprovechó la coyuntura para reaparecer, pero se comió uno de los postes del ring y Sixx fue puesto de espaldas planas tras el Gale Force.

. Apenas transcurridos dos minutos, James interfirió, ganándose ser expulsado de ringside. Buena decisión, pues permitió un desarrollo fluido de la acción, si bien esta no resultó espléndida. Gale es uno de esos talentos sobre el que te preguntas por qué siempre recibe tanto cariño por parte de la afición, pese a lucir tan genérico. No con ello quiero decir que luche mal, sino que hay decenas de colegas de profesión que hacen lo mismo que él. Durante un lance del duelo, Gale y Sixx aplastaron al árbitro y una rodada a espaldas del técnico se quedó sin conteo. James aprovechó la coyuntura para reaparecer, pero se comió uno de los postes del ring y Sixx fue puesto de espaldas planas tras el Gale Force. Michael Oku (con Amira) derrotó a Maverick Mayhew (con Danny Black) . Oku endosó por error una Superkick sobre Black en el anterior show de RevPro y Mayhew acabó enzarzado con «The OJMO», viejos colegas de fatigas junto a Connor Mills. Mayhew estuvo muy cerca de sorprender con una victoria, al aplicar un espectacular Awful Waffle por el que Oku tuvo que colocar un pie en la primera cuerda. Este castigó la rodilla izquierda de Mayhew durante toda la lucha, punto clave, pues el inconsciente miembro de CPF buscó una Swanton y se le hizo eterna su escalada al esquinero. Tal demora facilitó que Oku evitara el movimiento y después de varios intercambios de movidas, Mayhew palmeó la lona vía Half Crab. Buen choque, de casi 15 minutos, con un público muy metido y dividido. Una vez sonó la campana de cierre, Oku siguió aplicando su Half Crab, hasta que Black intervino y recibió una Superkick. Todo, mientras Skye Smitson arreaba un sillazo a Amira.

. Oku endosó por error una Superkick sobre Black en el anterior show de RevPro y Mayhew acabó enzarzado con «The OJMO», viejos colegas de fatigas junto a Connor Mills. Mayhew estuvo muy cerca de sorprender con una victoria, al aplicar un espectacular Awful Waffle por el que Oku tuvo que colocar un pie en la primera cuerda. Este castigó la rodilla izquierda de Mayhew durante toda la lucha, punto clave, pues el inconsciente miembro de CPF buscó una Swanton y se le hizo eterna su escalada al esquinero. Tal demora facilitó que Oku evitara el movimiento y después de varios intercambios de movidas, Mayhew palmeó la lona vía Half Crab. Buen choque, de casi 15 minutos, con un público muy metido y dividido. Una vez sonó la campana de cierre, Oku siguió aplicando su Half Crab, hasta que Black intervino y recibió una Superkick. Todo, mientras Skye Smitson arreaba un sillazo a Amira. Connor Mills y Jay Joshua derrotaron a Rising Tide (Leon Cage y Shane Hook) . Mills y Joshua se encargaron de templar el ímpetu juvenil de sus rivales y con el colmillo que los caracteriza fueron decantando la lucha a su favor, con Hook como principal objetivo, al que desgastaron hasta un Ki Krusher de Mills y el pin. La fanaticada presente hizo muy poco ruido en los últimos minutos, seguramente un tanto cansada por el hecho de que el encuentro se alargó en demasía y por cierta desconexión entre los gladiadores. Concluido el choque, sonó la música de Michael Oku, pero fue TK Cooper quien hizo acto de presencia y atacó a Mills y Joshua. Cooper posó con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, mostrando de nuevo sus intenciones de contender por la correa, tras lo visto en Uprising. Joshua, una vez recuperado, regresó iracundo a vestidores.

. Mills y Joshua se encargaron de templar el ímpetu juvenil de sus rivales y con el colmillo que los caracteriza fueron decantando la lucha a su favor, con Hook como principal objetivo, al que desgastaron hasta un Ki Krusher de Mills y el pin. La fanaticada presente hizo muy poco ruido en los últimos minutos, seguramente un tanto cansada por el hecho de que el encuentro se alargó en demasía y por cierta desconexión entre los gladiadores. Concluido el choque, sonó la música de Michael Oku, pero fue TK Cooper quien hizo acto de presencia y atacó a Mills y Joshua. Cooper posó con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, mostrando de nuevo sus intenciones de contender por la correa, tras lo visto en Uprising. Joshua, una vez recuperado, regresó iracundo a vestidores. Skye Smitson derrotó a Kanji . Alexxis Falcon interrumpió el inicio del duelo para decir que se sentaría a verlo en primera fila, recibiendo en respuesta una golpiza de Kanji. Esto lo aprovechó Smitson para tomar el mando, aunque no por mucho tiempo. Cuando Kanji parecía tener rendida a Smitson con una llave de mariposa, Falcon empujó a esta, consumándose un pin que ninguna de las competidoras vio venir. Kanji, confusa, recriminó al árbitro su decisión. Lucha corta, de apenas seis minutos. Falcon volvió a burlarse de Kanji en las postrimerías y las damas se fueron a las manos antes de ser separadas por el staff.

. Alexxis Falcon interrumpió el inicio del duelo para decir que se sentaría a verlo en primera fila, recibiendo en respuesta una golpiza de Kanji. Esto lo aprovechó Smitson para tomar el mando, aunque no por mucho tiempo. Cuando Kanji parecía tener rendida a Smitson con una llave de mariposa, Falcon empujó a esta, consumándose un pin que ninguna de las competidoras vio venir. Kanji, confusa, recriminó al árbitro su decisión. Lucha corta, de apenas seis minutos. Falcon volvió a burlarse de Kanji en las postrimerías y las damas se fueron a las manos antes de ser separadas por el staff. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Joe Lando (c) derrotó a Will Kaven para retener el título . Kaven fijó sus ataques sobre el cuello de Lando, y su estrategia surgió efecto. Tanta, que tras una Powerbomb, Lando pareció lesionarse, y en la siguiente secuencia, cuando Kaven buscaba su Devil Driver, el campeón lo puso súbitamente de espaldas planas, sorprendiéndolo. Desconozco si este final fue fruto de un percance legítimo de Lando o se hizo de cara a una revancha. En cualquier caso, otro encuentro de compacta duración, donde el resultado parecía previsible, sobre todo al no situarlo como «main event». Y debo reconocer que una revancha no me entusiasmaría.

. Kaven fijó sus ataques sobre el cuello de Lando, y su estrategia surgió efecto. Tanta, que tras una Powerbomb, Lando pareció lesionarse, y en la siguiente secuencia, cuando Kaven buscaba su Devil Driver, el campeón lo puso súbitamente de espaldas planas, sorprendiéndolo. Desconozco si este final fue fruto de un percance legítimo de Lando o se hizo de cara a una revancha. En cualquier caso, otro encuentro de compacta duración, donde el resultado parecía previsible, sobre todo al no situarlo como «main event». Y debo reconocer que una revancha no me entusiasmaría. Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) derrotaron a Trent Seven y Mark Haskins (con Vicky Haskins). Sin ningún pique previo, y teniendo en cuenta que Seven y Haskins sólo habían hecho dupla antes una vez y que los Young Guns no se jugaban sus cinturones, este estelar se sintió algo descafeinado. Desconozco porque además decidieron situarlo en el cierre, porque no hubo ningún segmento poscombate. Con todo, sus 22 minutos pasaron volando y se contó una buena historia: Seven y Haskins poniendo en apuros a los jóvenes campeones mediante su experiencia (estuvieron cerca de hacerlos rendir conjuntamente), aunque en última instancia, diciéndonos que la experiencia colectiva es lo crucial dentro de un choque por parejas, no la individual. Una falta de entendimiento propició que los Guns sacaran a Haskins del ring y emboscaran a Seven, quien tras el combo Patada + Martinete fue puesto de espaldas planas. Entiendo, por otra parte, que RevPro promueva a los Guns como sus mayores valores actuales, pues son fantásticos. Y ni siquiera han cumplido los 30.

⇒ Varias luchas de Live In Coventry 10 estuvieron por debajo de los habituales estándares de calidad de RevPro y otras tantas tuvieron una duración demasiado breve. Este desequilibrio supuso el principal hándicap en una velada que sólo tuvo un par de «highlights»: Michael Oku vs. Maverick Mayhew y Young Guns vs. Trent Seven y Mark Haskins. Ya abriendo perspectiva, el panorama que presenta RevPro en las primeras semanas de 2026 no es todo lo satisfactorio que debería ser considerando su cierre de 2025: el aura de Jay Joshua se ha venido abajo luego de su trampeo ante Oku y ahora vuelve a lucir cual compinche de Connor Mills, Kanji se ve envuelta en una rivalidad con Alexxis Falcon que no le hace favor alguno, Joe Lando vive una situación similar con Will Kaven y el «hype» por Cut Throat Collective ha acabado por desinflarse. La siguiente cita de la promotora no será ya hasta el 1 de febrero y espero que este paréntesis le venga bien de cara a darle una vuelta a ciertas decisiones creativas.

5/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revolution Pro Wrestling (@revprouk)