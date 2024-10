Resultados RevPro Global Wars UK | Luke Jacobs vs. Tomohiro Ishii

El gran fin de semana luchístico en las islas británicas comenzó con, a mi juicio, el plato fuerte, Global Wars UK, velada producida por RevPro y participada por el CMLL, NJPW y Stardom, cuyo cartel se antojaba uno de los más atractivos que la casa inglesa ha presentado últimamente.

Desde un Doncaster Dome lleno hasta la bandera, Global Wars UK tuvo un seguimiento bastante estimable para los estándares de RevPro, casi al mismo nivel que su show de aniversario el pasado agosto. Sin embargo, diría que Global Wars UK estuvo un peldaño por debajo en cuanto a calidad, con algunos combates en los que se echó en falta mayor desarrollo (y eso que «sólo» había programados un total de ocho), lastrado también por un público algo disperso.

¿Decepcionante? Tampoco lo consideraría como tal, pues resultó disfrutable de principio a fin. Quizás mis expectativas estaban demasiado altas. En cualquier caso, otra buena muestra, volviendo al mencionado show de aniversario, de la nueva edad dorada del «british wrestling».

Seguidamente, todo lo que dio de sí RevPro Global Wars UK.

