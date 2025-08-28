Conjuntó RevPro una suerte de Forbidden Door «indie» con la función inicial de su aniversario, Global Wars UK. 24 horas después, en teoría, quiso centrarse más en sus propias historias, aunque ciertos puntos de su cartel anunciado también abrieron bastantes puertas (para nada prohibidas).
Como estelar, Sha Samuels, tras agenciarse la victoria en el último Revolution Rumble, buscó cerrar la historia de su regreso a la cima teniendo enfrente a Ricky Knight Jr., quien puso sobre la mesa el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro.
No menos promocionado, hubo nuevo duelo entre Michael Oku y Leon Slater; una particular defensa sin oros de por medio donde el primero pretendía conservar su estatus de rostro de RevPro ante el pujante Campeón de la División X de TNA.
Tampoco de carácter titular fue el choque que sostuvo Zack Sabre Jr., Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, contra Zozaya; todo un sueño hecho realidad para el español.
Además, Nino Bryant protagonizó defensa del Campeonato Británico de Peso Crucero RevPro ante Robbie X, las duplas Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) y Connor Mills & Jay Joshua se disputaron la cuarta edición de la Great British Tag League, mientras Blue Panther, Mercedes Moné, Persephone y Yuya Uemura volvieron a calzarse las botas.
Este cierre del decimotercer cumpleaños de RevPro pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para verse a la carta.
Resultados RevPro 13 Year Anniversary (primera jornada): Global Wars UK 2025
► The Wrld On RevPro
- Mercedes Moné, Kanji y Dani Luna derrotaron a Cut Throat Collective (Alex Windsor, Nina Samuels y Safire Reed) (con Lizzy Evo y Mercedez Blaze). Windsor intentó por todos los medios no coincidir con Moné, por ser ruda y porque así se crea más expectación de cara al presumible duelo titular que tendrán próximamente, mientras Evo y Blaze hacían de las suyas en ringside. Incluso llegaron a sacar del cuadrilátero a Reed, atrapada en el Statement Maker. Demasiados ardides en la primera mitad del combate. Si se hubiera desarrollado sin ellos habría lucido bastante mejor, pues todas las implicadas son grandes luchadoras. Luna acabó dejando grogui a Reed tras su German Suplex por encima de la tercera cuerda, rematada por el Moné Maker para la cuenta de tres. Concluida la contienda, Luna agarró el Campeonato Británico Indiscutible Femenil RevPro y Moné se mostró un tanto molesta. Por cierto, Kanji ha quedado casi como una asistenta de Moné, llevándole parte de su colección de títulos (espero haya por lo menos un «heel turn»). Las rudas también tuvieron poscombate: Windsor parecía dispuesta a expulsar de Cut Throat Collective a Reed, pero el resto de integrantes la atacaron.
- Jushin «Thunder» Liger hizo acto de presencia para el segundo punto de la velada. Posó en la foto previa junto con los contendientes y se sentó cerca del ring.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Nino Bryant (c) derrotó a Robbie X para retener el título. No deja de sorprenderme la maestría de Bryant para ejecutar sus movimientos con 20 años. Agilidad tienen muchos, pero otra cosa es la claridad y fineza, y eso ya no resulta tan común. Robbie X se permitió la chulería de ejecutar una Running Powerbomb al estilo Liger con este mirando. Seguidamente, intentó agarrar la presea, supongo para golpear a Bryant (no sé muy bien qué planeaba, pues habría provocado una DQ). El asunto es que tal lapso lo aprovechó Bryant para recuperar la iniciativa y con su Bryant Splash y el consiguiente pin, conservar su estatus. Notable lucha que pudo haber sido sobresaliente sin el comentado final. Ya concluido, Robbie X fingió querer darle la mano a Bryant, pero el chaval estuvo listo y evitó una patada, dejando que Liger, ya sobre el ring, le endosara una de sus palmadotas al miembro de los Bullet Club War Dogs. Y todos contentos al son de «Ikari no Jushin».
- FINAL DE LA GREAT BRITISH TAG LEAGUE 2025: Connor Mills y Jay Joshua derrotaron a Cowboy Way 1 Called Manders y Thomas Shire). Tampoco deja de sorprenderme que sin tener una división de parejas propiamente dicha como en WWE o AEW con talentos que dediquen el 100% de su tiempo a conjuntarla, hoy día las luchas de este tipo que programa RevPro estén a años luz de las que se ven bajo los focos de aquellas grandes empresas, con secuencias innovadoras, tal que Joshua rompiendo un pin mediante un Martinete. El choque comenzó roto desde el principio, casi en modo «Texas Tornado», y así se mantuvo hasta el final, cuando Manders palmeó la lona mientras estaba sometido en un Ankle Lock y un Crossface por parte de Mills y Joshua, respectivamente, luego de que Shire evitara una presumible rendición de su compañero antes de tiempo y fuese sacado del ring. Pese a la dureza de la batalla, en las postrimerías Cowboy Way reconocieron la victoria de Mills y Joshua y les entregaron los trofeos (por cierto, de diseño un tanto cutre). Y como segundo segmento poscombate, los Young Guns salieron a confrontar a los ganadores, quienes obtuvieron así una tentativa por el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro que portan.
- Persephone derrotó a Emersyn Jayne. Muy disputado mano a mano, ambas venían de no vencer en sus respectivas implicaciones de la primera jornada, pero sólo Persephone pudo marcharse con el brazo en alto, luego de evitar un Moonsault, aplicar su Lanza y a continuación un tremendo Razor’s Edge por el que Jayne sucumbió vía pin. Considerando la guerra que dio a Moné, Jayne debió haber ganado, aunque considerando el final del combate entre Persephone y Alexxis Falcon 24 horas antes, me parece lógico que la mexicana venciera.
- Los siguientes minutos se dedicaron a introducir en el Salón de la Fama de RevPro a Kurtis «Mad Kurt» Chapman. En su memoria, RevPro celebrará torneo con una copa para dar a conocer a talentos emergentes. Bravo.
- Blue Panther y CPF (Joe Lando, Danny Black y Maverick Mayhew) derrotaron a Hechicero, Will Kaven, Mark Trew y Kieron Lacey. CPF vistieron de azul y salieron con máscaras de Blue Panther. Y como era lógico, Lando, Black y Mayhew hicieron casi todo el trabajo, para que el veterano, en la última secuencia, sólo tuviera que aplicarle su Nudo Lagunero a Kaven, quien se rindió ipso facto luego de pasarse todo el combate intentando chupar cámara por delante de Hechicero. Merecido triunfo para Panther, compensatorio de su derrota ante Chris Ridgeway el viernes.
- Yuya Uemura derrotó a JJ Gale (con David Francisco). Pleno para Uemura, y aquí también puso de espaldas planas a su rival con el Deadbolt Suplex. Un combate correcto, pero nada en él hizo que me entusiasmara. Se juntaron dos gladiadores epítomes del «randonismo», que aparte aquí no tuvieron su mejor tarde-noche. En cualquier caso, Uemura guarda cierto tirón entre el público de RevPro, por lo que no descarto un regreso a no mucho tardar.
- Y tras Kurtis Chapman, le tocó el turno a James Castle, igualmente fallecido muy pronto (en 2024, con 35 años), de entrar en el Salón de la Fama de RevPro.
- Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) salieron al ring quejosos de no tener combate y lanzaron un reto abierto… respondido por Lio Rush y Action Andretti.
- CRU (Lio Rush y Action Andretti) derrotaron a Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) por conteo de 10 fuera del ring. Al ver cómo se les complicaba la cosa, Cooper y Mambo dejaron el cuadrilátero y tomaron camino de vuelta hacia vestidores. Cooper dijo que Rush y Andretti buscaban protagonismo en RevPro porque no lo tenían en AEW. Con tal resultado, esta «improvisación» fue una pérdida de tiempo. 13 minutos, que se dice pronto, además de tibias reacciones por parte del Crystal Palace. En un show de cinco horas, uno no está para luchas que no conducen a nada, aunque la acción fuese vistosa.
- Zack Sabre Jr. derrotó a Zozaya. Genial enfrentamiento, que recordó en algunos puntos al célebre ZSJ vs. A-Kid de Triple W Total Rumble 8. Los continuados castigos de ZSJ sobre el brazo derecho de Zozaya le valieron la victoria al inglés, pues tras un De Madrid Al Cielo desde la segunda cuerda, consiguió salirse de la cuenta gracias a que el español no pudo apoyar bien dicha parte de su cuerpo. Y en el último intercambio, ZSJ logró contrarrestar in extremis un Farmer Suplex de Zozaya y aplicar un Armbar, provocando que «el Freestyler» se rindiera súbitamente alrededor de los 28 minutos de contienda. En las postrimerías, se escenificó una despedida a Zozaya, lacrimoso y rodeado de varios compañeros de vestidor, cuando micro en mano dijo que sólo se trataba de un hasta luego. Al contrario que wXw por los casos de Aigle Blanc y Mike D Vecchio, RevPro no detalló en ningún momento que esta fuese la última lucha de Zozaya con ellos, y tal vez anunciarlo de antemano habría sido más conveniente. Parece pues confirmarse su marcha a WWE, como recogimos el pasado mayo.
- Leon Slater (con Liam Slater y Cameron Khai) derrotó a Michael Oku (con Amira). Khai acompañó a Slater, para sorpresa de Oku (Khai fue alumno luchístico de «The OJMO»), y le sirvió de talismán. Tantos golpes de Slater sobre la espalda de Oku dieron sus frutos, al evitar que este le hiciera un Superplex y a cambio endosarle uno con giro, seguido de la Swanton 450. Pero Oku no cayó. Un tanto desesperado, Slater recurrió al Lionsault de Oku, y el «OJMO» lo empujó hacia fuera del ring, cayendo de mala manera contra una valla de protección, en un spot muy vistoso. Poco después ejecutó el Style Clash, y tampoco fue suficiente. Liam y Khai intentaron alejar a Amira de ringside, lo que encendió a Oku, recuperando la iniciativa y estando a punto de imponerse luego de un 450 de cosecha propia. Hasta que Slater evitó un Frog Splash y lo convirtió en un Twist of Fate, endosó una Swanton Bomb y un Swanton 450 y cubrió a Oku. Aunque sobresaliente, no diría que mejor que su enfrentamiento previo, en High Stakes 2025. Slater ofreció un apretón de manos en el poscombate, pero Oku no quiso y se marchó decaído.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Sha Samuels (c) derrotó a Ricky Knight Jr. para ganar el título. Sangre mediante, Samuels logró rodar de espaldas a RKJ cuando este se disponía a rematarlo con su Rickyshi Driver, sorprendiéndolo. Con cinco horas de show a sus espaldas (sin intermedios), algunos seguidores decidieron dejar el recinto, pero los presentes aplaudieron a rabiar la victoria de Samuels. Andy Quildan podrá afirmar que le dio al público lo que quería. Una pena que yo no entre en ese grupo de nostálgicos del primer reinado de Samuels. No porque sea demasiado joven para haberlo vivido, sino porque, simplemente, nunca me ha entusiasmado Samuels. Entiendo el cierre de círculo de celebrar tu aniversario volviendo al campeón inaugural, pero RKJ lució, al menos aquí, cual Stan Stasiak: un mero peón para evitar un técnico vs. técnico y que Samuels no le quitara la correa a Oku. Tal vez la la próxima aventura de RKJ en NOAH como parte del torneo N-1 Victory jugara su papel, aunque no sería la primera vez que un campeón pasa un mes sin defender su cetro. Por otra parte, si Oku va camino del «heel turn», esta era una oportunidad idónea para escenificarlo.
- Pocos peros pueden ponerse al nivel «in-ring» de la segunda noche de aniversario, superior al de la primera. Su problema, y en esto sí coinciden ambas, fue el «bookeo». Se compensaron errores del viernes, pero se repitieron otros que aunque en menor medida, hicieron que la velada pareciera apadrinada por AEW —como el fútil Sunshine Machine vs. CRU— y que RevPro perdiera parte de su identidad en pos de ofrecer un gran espectáculo contenedor de todos los talentos posibles. Y quien escribe, que diría Antonio Machado, ama los mundos sutiles. Sin llegar a tal nivel de mediocridad, el 13 aniversario de RevPro fue el particular The Wrld On GCW de la promotora inglesa. 7/10.
