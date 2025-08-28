Conjuntó RevPro una suerte de Forbidden Door «indie» con la función inicial de su aniversario, Global Wars UK. 24 horas después, en teoría, quiso centrarse más en sus propias historias, aunque ciertos puntos de su cartel anunciado también abrieron bastantes puertas (para nada prohibidas).

Como estelar, Sha Samuels, tras agenciarse la victoria en el último Revolution Rumble, buscó cerrar la historia de su regreso a la cima teniendo enfrente a Ricky Knight Jr., quien puso sobre la mesa el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro.

No menos promocionado, hubo nuevo duelo entre Michael Oku y Leon Slater; una particular defensa sin oros de por medio donde el primero pretendía conservar su estatus de rostro de RevPro ante el pujante Campeón de la División X de TNA.

Tampoco de carácter titular fue el choque que sostuvo Zack Sabre Jr., Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, contra Zozaya; todo un sueño hecho realidad para el español.

Además, Nino Bryant protagonizó defensa del Campeonato Británico de Peso Crucero RevPro ante Robbie X, las duplas Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) y Connor Mills & Jay Joshua se disputaron la cuarta edición de la Great British Tag League, mientras Blue Panther, Mercedes Moné, Persephone y Yuya Uemura volvieron a calzarse las botas.

Este cierre del decimotercer cumpleaños de RevPro pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para verse a la carta.

► The Wrld On RevPro

Thank you everyone who was a part of our 13th Birthday Celebrations at the weekend!



THE JOURNEY CONTINUES



Mark the date Saturday August 29th 2026 in your diaries as we go ALL IN on our 14th Year Anniversary 🥳



Relive the shows now on https://t.co/dIQJlopTGz pic.twitter.com/WuUwwR757v — Revolution Pro (@RevProUK) August 26, 2025