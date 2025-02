Como primer evento de relevancia del «Royal Rumble Weekend» que está teniendo lugar sobre Indianápolis (Indiana, EEUU), ayer The Wrestling REVOLVER presentó Square Game, desde el Fountain Square Theatre de dicha ciudad, y que pudo verse en directo vía TrillerTV.

En su estelar, Myron Reed puso sobre la mesa el Campeonato REVOLVER ante su compañero de The Rascalz, Trey Miguel. Tambien hubo lucha por el Campeonato Remix PWR, que había quedado vacante tras la lesión de Jake Something, un duelo entre Masha Slamovich y Ace Austin, o uno entre Steve Maclin y el actor/luchador Paul Walter Hauser, junto a otros encuentros.

Hell of an Indianapolis debut.



Huge thanks to @thisisjrose & @NaptownAllPro for making it happen!



📸 @ChadAFrench pic.twitter.com/DdWDrMVCBh