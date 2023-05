La promotora The Wrestling REVOLVER, dirigida por Sami Callihan, sigue dejando buenos shows, aunque a menudo parezcan un «spin-off» de IMPACT! Wrestling por la habitual presencia de talentos bajo contrato con la otrora TNA.

Pero el poder de convocatoria de Callihan es más amplio, porque ayer, en el evento Mayhem For All, hubo cabida para Rocky Romero y David Finlay (NJPW) o para Jon Moxley y Marina Shafir (AEW). «Mox» disputó su quinto combate en REVOLVER, yendo en mano a mano contra Jake Crist, viejo conocido del «All Elite», al que se impuso.

Pero el estelar fue cosa de Masha Slamovich, rival de Sami Callihan en un «deathmatch» intergénero que ojalá dentro de algunas décadas veamos en un producto «mainstream», con victoria para la moscovita.

Celebrado desde el Horizon Event Center de Clive (Iowa, EE.UU.), REVOLVER Mayhem For All dejó los siguientes resultados.

I might be the only Alex Shelley fan at @PWRevolver …but I wear it proudly #RevolverMAYHEM pic.twitter.com/ZdWyHDf1fm

Took no time flat for someone to go through the barbed wire door. #RevolverMAYHEM



Masha’s face says it all: pic.twitter.com/g1PPgqQnXO