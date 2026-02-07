Resultados REVOLVER Kross Hour | Killer Kross vs. Bear Bronson

Luchadores de AEW, TNA y MLW se dan cita hoy en REVOLVER Kross Hour

 

 

► Tres nuevos campeones

  • Joe Alonzo derrotó a Crash Jaxon.
  • Ryan Matthias y Amazonga derrotaron a Latinos Most Wanted (Koda Hernandez y Sabin Gauge), KC Jacobs y Brent Oakley y Rich Swann y Jake Crist.
  • Jordan Oliver derrotó a Damian Chambers (con Kayla Kassidy)
  • CAMPEONATO REMIX REVOLVER, LUCHA DE ESCALERAS: BDE derrotó a Chris Danger (c) para ganar el título. BDE puso fin al reinado de Danger, que tuvo la presea durante 76 días. BDE recuperó un campeonato que ostentó el año pasado. 
  • CAMPEONATO 24/7 REVOLVER: Trey Miguel derrotó a Bigg Pound (c), Gringo Loco, Dante Leon, Jeffrey John, y Juni Underwood para ganar el título. Miguel ha ostentado todos los cinturones de REVOLVER a excepción del Campeonato de Texas. 
  • CAMPEONATO REVOLVER: Krule derrotó a Myron Reed (c) (con Killer Kelly) y Alan Angels para ganar el título. Angels canjeó su «golden ticket» (obtenido por salir ganador del Rumble homónimo de Season Finale 2025) y se unió así a la pugna. 
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO MLW: Killer Kross (c) derrotó a Bear Bronson para retener el título. Inicialmente, la lucha no se promocionó como titular. 

 

