Luchadores de AEW, TNA y MLW se dan cita hoy en REVOLVER Kross Hour
► Tres nuevos campeones
- Joe Alonzo derrotó a Crash Jaxon.
- Ryan Matthias y Amazonga derrotaron a Latinos Most Wanted (Koda Hernandez y Sabin Gauge), KC Jacobs y Brent Oakley y Rich Swann y Jake Crist.
- Jordan Oliver derrotó a Damian Chambers (con Kayla Kassidy).
- CAMPEONATO REMIX REVOLVER, LUCHA DE ESCALERAS: BDE derrotó a Chris Danger (c) para ganar el título. BDE puso fin al reinado de Danger, que tuvo la presea durante 76 días. BDE recuperó un campeonato que ostentó el año pasado.
- CAMPEONATO 24/7 REVOLVER: Trey Miguel derrotó a Bigg Pound (c), Gringo Loco, Dante Leon, Jeffrey John, y Juni Underwood para ganar el título. Miguel ha ostentado todos los cinturones de REVOLVER a excepción del Campeonato de Texas.
- CAMPEONATO REVOLVER: Krule derrotó a Myron Reed (c) (con Killer Kelly) y Alan Angels para ganar el título. Angels canjeó su «golden ticket» (obtenido por salir ganador del Rumble homónimo de Season Finale 2025) y se unió así a la pugna.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO MLW: Killer Kross (c) derrotó a Bear Bronson para retener el título. Inicialmente, la lucha no se promocionó como titular.
KILLER KROSS HAS RETURNED TO REVOLVER AND HE BROUGHT THE MLW WORLD CHAMPIONSHIP.@realKILLERkross #RevolverKROSS @PWRevolver pic.twitter.com/FOlUFWWZrx— 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) February 6, 2026