La empresa de lucha libre independiente, Remarkable Wrestling, presento su evento Own the Night, el cual tuvo lugar el 16 de septiembre desde NYWC Ssportatorium en Deer Park, New York. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

Remarkable Wrestling es una promoción de lucha libre independiente que ha ganado popularidad en la comunidad de la lucha libre. El evento Own the Night, presentó una emocionante cartel de luchas, con algunos de los mejores luchadores de AIW compitiendo en el ring.

Resultados Remarkable Wrestling

Percy Ryan venció a Bobby Orlando IWTV Tag Team Championships and Remarkable Tag Team Championships match: Miracle Generation retuvieron ante Ken Broadway y Michael Fain Dominick Denaro venció a Matt Tremont Hayley Dylan venció a Amity LaVey (w/ Michael Mistretta) Remarkable Heavyweight Championship match: Dezmond Cole retuvo ante Kevin Blackwood Cono Cappuccia venció a Chris Sabin via DQ Motor City Machine Guns vencieron a Tristen Thai and Cono Cappuccia