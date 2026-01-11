Resultados Real Canadian Wrestling | New Years Retribution

La empresa de lucha libre independiente, Real Canadian Wrestling, presento su evento RCW New Years Retribution, el cual tuvo lugar el 10 de enero 2026, desde Norwood Legion, en Edmonton, Alberta, Canadá.

El New Year Retribution de Real Canadian Wrestling, celebrado el 10 de enero de 2026, fue presentado como una noche de ajustes de cuentas y nuevos comienzos, y el show cumplió con esa premisa de principio a fin. La cartelera combinó rivalidades personales, luchas de alto impacto y un ambiente intenso que fue creciendo combate tras combate, con el público completamente involucrado en cada giro de la narrativa.

New Year Retribution 2026 se presentó como un evento efectivo en su objetivo principal: establecer un punto de partida claro para el nuevo año de Real Canadian Wrestling. La coherencia narrativa fue uno de sus mayores aciertos, con combates que no se sintieron aislados, sino integrados dentro de historias con continuidad y consecuencias visibles.

En términos de rendimiento en el ring, el show mantuvo un nivel sólido y constante, destacando por su intensidad física y el compromiso de los luchadores con la narrativa de cada enfrentamiento. Si bien no buscó momentos excesivamente espectaculares, sí apostó por una lucha creíble y bien estructurada, lo que fortaleció la identidad del evento.

► Resultados Real Canadian Wrestling

Gussy Jones & Weston King vencieron a Bobby Sharp & Mitch Clarke Kato venció a Ezmeraldo Fugazi The Toxic Juggernauts (Moses Luke & Tyler James) & Justin Tyme vencieron a Old School Violence (Steven Styles & Steve Wilde) & Scotty Ace CAMPEONATO CANADIENSE PESO COMPLETO RCW: Rich King (c) retuvo ante Othias Jones The Mad Lads (Nate Nixon & William Taylor) vencieron a Tony Machete & TY Jackson CAMPEONATO FEMENIL RCW: Zoe Sager venció por DQ a Vicky Vicious (c) BATTLEGROUND RUMBLE MATCH 2026: Othias Jones venció a Barricade and Berat Gorani and Bobby Sharp and Canadian Goose and Danny Evans and Dean Richtor and Ezmeraldo Fugazi and Gussy Jones and Justin Tyme and Kato and KB6 and Moses Luke and Nate Nixon and Nightmere #666 and Othias Jones and Raj Singh and Scotty Ace and Shaun Martens and Sheik Shabaz and Steve Wilde and Tyler Rose and Weston King and William Taylor

Un evento bien construido, sin grandes excesos, pero con una base narrativa firme y un mensaje claro: en RCW, el 2026 comenzó con ajustes de cuentas reales y con historias listas para desarrollarse a largo plazo, su valoración final fue de 7.5/10