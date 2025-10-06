Resultados RCW Wild Night | Dash Chisako vs. Nightshade

Quedaba una promotora en España por iniciar temporada. Y la espera mereció la pena, pues hablamos de Revolution Championship Wrestling (RCW), la imperdible promotora afincada en Barcelona que regenta Carlos Gascó y siempre es capaz de ofrecer un cartel de primerísimo nivel internacional. 

Así, Wild Night, esta season premiere de RCW, tuvo lugar el pasado sábado 4 de octubre, desde el Casinet d’Hostafrancs de la Ciudad Condal, con un cartel anunciado donde como estelar, Dash Chisako, (veterana adscrita a Sendai Girls) debutando en la escena española, fue contra la ex máxima monarca de la promotora, Nightshade

Y hubo más nombres de estreno, caso de Zoe Lucas, midiéndose a Myla Grace (gladiadora bajo contrato con TNA); Hollie Barlow, en duelo contra Alexa Jade (Campeona de Level One de Triple W), y la australiana Lil Marz, en Triple Amenaza junto a Skye Smitson y B3CCA

Completando el cartel, los Campeones de Parejas de RCW, Basado Lovers (IssI y Rente) enfrentaron a una de las mejores parejas femeniles del panorama europeo, Hyper Active, conformada por Anita Vaughan y Safire Reed

► Dashing Night

  • Basado Lovers (Issi y Rente) derrotaron a Hyper Active (Anita Vaughan y Safire Reed)
  • Hollie Barlow derrotó a Alexa Jade
  • TRIPLE AMENAZA: B3CCA derrotó a Skye Smitson y Lil Marz
  • Myla Grace derrotó a Zoe Lucas
  • DASH Chisako derrotó a Nightshade

 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

