Se echaba ya de menos a RCW, promotora que desde el pasado octubre no ofrecía nuevo espectáculo, cuando tuvo lugar Wild Night. Y la casa comandada por Carlos Gascó por fin volvió a las andadas este pasado sábado 17 de enero con Cuesta De Enero, tomando el Casinet d’Hostafrancs en Barcelona (Cataluña, España).

Como punto más relevante de su cartel, una lucha a cuatro bandas para determinar nuevo Campeón Mundial RCW, tras quedar vacante este honor por la marcha a WWE de Zozaya, quien ostentaba el cetro. Cuatro duelos clasificatorios para el encuentro titular se programaron: Pol Badía vs. Guillermo, Eddie Vergara vs. Herco Wisky (veterano de la escena argentina, debutante con RCW), Marc Menino vs. Martí Ubach y Kassius vs. Lucio (otro gladiador argentino).

Además, la Campeona de Level One, Alexa Jade, se midió a Céline Faery, una de las principales competidoras de la lucha libre francesa, quien también hizo su estreno con RCW.

Todos los combates disputados pueden verse libremente en el canal de YouTube de Catch-Live.Fr.

► El sucesor de Zozaya

COMBATE CLASIFICATORIO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO DE RCW: Lucio derrotó a Kassius . Antes de comenzar las hostilidades, Lucio se ganó la antipatía del respetable por criticar la presentación del anunciador, y ya iniciado el duelo, por pedirle a Kassius que no lo golpeara en la cara. Este, claro, no le hizo mucho caso, sacando su habitual repertorio influenciado por la lucha mexicana. Sin embargo, en última instancia, Kassius no pudo conectar su remate y a cambio Lucio le endosó el suyo (una suerte de Busaiku Knee) para la cuenta de tres sobre los 11 minutos de contienda.

. Antes de comenzar las hostilidades, Lucio se ganó la antipatía del respetable por criticar la presentación del anunciador, y ya iniciado el duelo, por pedirle a Kassius que no lo golpeara en la cara. Este, claro, no le hizo mucho caso, sacando su habitual repertorio influenciado por la lucha mexicana. Sin embargo, en última instancia, Kassius no pudo conectar su remate y a cambio Lucio le endosó el suyo (una suerte de Busaiku Knee) para la cuenta de tres sobre los 11 minutos de contienda. COMBATE CLASIFICATORIO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO DE RCW: Martí Ubach derrotó a Marc Menino. Choque de rudos aquí, si bien quien principalmente plasmó tal condición fue Ubach. En los compases finales, luego de dominar la batalla, Ubach quitó uno de los protectores y no contento con ello, quiso valerse de las cuerdas para una cuenta, pero el réferi estuvo atento. Menino buscó hacer lo mismo, con el mismo resultado. Sin embargo, no estuvo tan atento cuando Ubach estampó a Menino contra ese esquinero sin protección y luego lo rodó de espaldas agarrándole los pantalones. Con todo, buena parte del respetable celebró la victoria del «Hijoput* de Andorra».

Choque de rudos aquí, si bien quien principalmente plasmó tal condición fue Ubach. En los compases finales, luego de dominar la batalla, Ubach quitó uno de los protectores y no contento con ello, quiso valerse de las cuerdas para una cuenta, pero el réferi estuvo atento. Menino buscó hacer lo mismo, con el mismo resultado. Sin embargo, no estuvo tan atento cuando Ubach estampó a Menino contra ese esquinero sin protección y luego lo rodó de espaldas agarrándole los pantalones. Con todo, buena parte del respetable celebró la victoria del «Hijoput* de Andorra». COMBATE CLASIFICATORIO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO DE RCW: Guillermo derrotó a Pol Badía. Duelo cordial por ser ambos Ninfómanos del Wrestling, pero no exento de intensidad, donde Badía, se permitió golpear a Guillermo fuera del ring al son de «Eres un enfermo» de Las Supremas de Móstoles. Luego dicen que la lucha libre española carece de identidad… Todo se decidió en última instancia cuando Guillermo pudo reversar un School Boy pin y y súbitamente puso de espaldas planas a su colega durante tres segundos. Se combinaron bien los protagonistas, que en las postrimerías también mostraron cordialidad.

Duelo cordial por ser ambos Ninfómanos del Wrestling, pero no exento de intensidad, donde Badía, se permitió golpear a Guillermo fuera del ring al son de «Eres un enfermo» de Las Supremas de Móstoles. Luego dicen que la lucha libre española carece de identidad… Todo se decidió en última instancia cuando Guillermo pudo reversar un School Boy pin y y súbitamente puso de espaldas planas a su colega durante tres segundos. Se combinaron bien los protagonistas, que en las postrimerías también mostraron cordialidad. COMBATE CLASIFICATORIO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO DE RCW: Eddie Vergara derrotó a Herco Wisky (con Nelli Vértigo). Y en este último duelo clasificatorio, Vergara, viejo conocido de RCW y la escena española, tuvo todo el apoyo del Casinet. Sobre todo, después de que Wisky proclamara que Barcelona había provocado que Messi se fuera de España. Una rudeza confirmada durante la lucha, cuando Vértigo hizo que Vergara cayera al suelo al agarrarle las piernas desde fuera del ring y cuando Wisky usó de parapeto a su valet para que el chileno no se lanzara contra él con un tope. Todo en vano. Wisky acabó lanzando… whisky a la cara de Vértigo y Vergara lo remató con su Knee Facebuster para la cuenta de tres. Otra pugna que rondó los 10 minutos.

Y en este último duelo clasificatorio, Vergara, viejo conocido de RCW y la escena española, tuvo todo el apoyo del Casinet. Sobre todo, después de que Wisky proclamara que Barcelona había provocado que Messi se fuera de España. Una rudeza confirmada durante la lucha, cuando Vértigo hizo que Vergara cayera al suelo al agarrarle las piernas desde fuera del ring y cuando Wisky usó de parapeto a su valet para que el chileno no se lanzara contra él con un tope. Todo en vano. Wisky acabó lanzando… whisky a la cara de Vértigo y Vergara lo remató con su Knee Facebuster para la cuenta de tres. Otra pugna que rondó los 10 minutos. Alexa Jade derrotó a Céline Faery . Descafeinado debut de Faery en España, quien venía de competir en el glorioso último show de aniversario de APC (vuelvo a recomendarlo encarecidamente) ante una Jade con la que no se combinó demasiado bien, aunque ambas se emplearan a fondo. En pos de darle un poco más de sustancia al choque pudo haberse puesto sobre la mesa el Campeonato de Level One; desconozco si RCW y Triple W guardan relación. Luego de un Double Knee Facebuster, Jade pudo por fin aplicar su Lionsault, seguido del efectivo pin.

. Descafeinado debut de Faery en España, quien venía de competir en el glorioso último show de aniversario de APC (vuelvo a recomendarlo encarecidamente) ante una Jade con la que no se combinó demasiado bien, aunque ambas se emplearan a fondo. En pos de darle un poco más de sustancia al choque pudo haberse puesto sobre la mesa el Campeonato de Level One; desconozco si RCW y Triple W guardan relación. Luego de un Double Knee Facebuster, Jade pudo por fin aplicar su Lionsault, seguido del efectivo pin. LUCHA A CUATRO BANDAS POR EL CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO DE RCW (VACANTE): Guillermo derrotó a Lucio, Martí Ubach y Eddie Vergara para ganar el título. Y el maniqueísmo se hizo muy presente también aquí, con Guillermo y Vergara como técnicos y Lucio y Ubach como rudos asociados en pos de tundir a «el Humilde» y «The Latin Action Man». Aunque esa alianza fue breve, y durante la segunda mitad, cada uno hizo su batalla. Sobre los 16 minutos, Guillermo tumbó a Lucio con un Lariat, Vergara hizo lo propio con Guillermo, Ubach sacó a Vergara del ring en pos de cubrir a Guillermo, pero este, atento, evitó la cuenta y se sacó su Alquimia, tras la que el andorrano fue puesto de espaldas planas. Buen «main event», perfectamente secuenciado, donde todos los protagonistas tuvieron tiempo de mostrar su arte.

⇒ Debo hacer un inciso acerca de cierto grupo de espectadores empeñados en hablar cada segundo y competir por quién dejaba el comentario más ingenioso (ingenioso a juicio de ellos, claro). Un factor que lastró la práctica totalidad del show y alcanzó su punto álgido durante la lucha Alexa Jade vs. Céline Faery. Obviando esto, entretenida velada que sirvió para reivindicar la figura de Guillermo. Me quedo también con la implicación de Lucio, interesante gladiador que debería dejarse ver más por la península ibérica.

6/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guillermo Vernal (@guillermo_wrestler)