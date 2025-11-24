Resultados RAGE: Días Pasados | Mortero vs. Luke Jacobs

La marca verde de Resist Pro Wrestling, RAGE, está en su mejor momento, y por octava vez este 2025 tuvo show propio, Días Pasados, celebrado el 15 de noviembre desde el Espai Jove Les Basses en Barcelona (Cataluña, España).

Indicativo de esa comentada candencia, la cita atrajo a todo un ex máximo monarca de RevPro y PROGRESS, Luke Jacobs, quien buscó destronar a Mortero como Campeón Absoluto de RAGE en el estelar. Sin duda, el reto más arduo para el integrante de Ley & Orden desde que conquistara la presea en abril.

Hablando de Ley & Orden, Mechero y Toro defendieron los Campeonatos por Equipos de Resist ante La Verdad, con Marc Menino acompañado de Alexander Red. Y otro miembro de Ley & Orden, Ángel Reyes, se midió en mano a mano a Iker Navarro, quien regresaba a Resist tras un periplo estival por Japón.

Completando el cartel, hubo choque entre Los Chester Rangers y El Sindicato De La Lucha, uno entre Aula Oberta y Arabian Empire y uno entre Bellako y Estoiko (Los Cavazanjas). además de una Triple Amenaza con Renzo Rose, Bastian y Mauro.

► Por Ley… y Orden

TRIPLE AMENAZA: Renzo Rose derrotó a Mauro (con Maverick) y Bastian . En el anterior evento de RAGE, Origen, Mauro salió ganador de una lucha por el módico premio de un millón de euros, y antes de comenzar esta Triple Amenaza, regaló dinero al público, hasta que Rose aguó la fiesta. Por su parte, Bastian compitió emulando a John Cena y un F-U apuntaba a darle la victoria, pero Rose lo sacó del cuadrilátero y le robó el pin. Comparado con sus rivales, Rose estuvo a otro nivel. Nunca me quedó claro si la fortuna de Mauro estaba en juego.

. En el anterior evento de RAGE, Origen, Mauro salió ganador de una lucha por el módico premio de un millón de euros, y antes de comenzar esta Triple Amenaza, regaló dinero al público, hasta que Rose aguó la fiesta. Por su parte, Bastian compitió emulando a John Cena y un F-U apuntaba a darle la victoria, pero Rose lo sacó del cuadrilátero y le robó el pin. Comparado con sus rivales, Rose estuvo a otro nivel. Nunca me quedó claro si la fortuna de Mauro estaba en juego. COMBATE BRIKOMANÍA: Bellako derrotó a Estoiko . Bricomanía fue un popular programa sobre bricolaje emitido en la televisión española, si bien no veo demasiada relación entre esta actividad y el sector de la construcción, pero bueno, entiendo la referencia. Tal estipulación determinaba que los seguidores podían aportar armas, y algunas de las aportaciones fueron un fuet o una señal de tráfico. Los obreros también llevaron consigo, como Estoiko, que envuelto en un papel de bocadillo escondía un martillo. Mientras, Bellako tomó una mesa de trabajo situada cerca del stage, sobre la que acabó cayendo y rompiéndola por cortesía de su colega de trabajo. Divertida confrontación que tuvo unas felices postrimerías: Bellako y Estoiko sellaron la paz compartiendo bocadillo, como buenos obreros. Karl Marx sonrió desde el cielo.

. Bricomanía fue un popular programa sobre bricolaje emitido en la televisión española, si bien no veo demasiada relación entre esta actividad y el sector de la construcción, pero bueno, entiendo la referencia. Tal estipulación determinaba que los seguidores podían aportar armas, y algunas de las aportaciones fueron un fuet o una señal de tráfico. Los obreros también llevaron consigo, como Estoiko, que envuelto en un papel de bocadillo escondía un martillo. Mientras, Bellako tomó una mesa de trabajo situada cerca del stage, sobre la que acabó cayendo y rompiéndola por cortesía de su colega de trabajo. Divertida confrontación que tuvo unas felices postrimerías: Bellako y Estoiko sellaron la paz compartiendo bocadillo, como buenos obreros. Karl Marx sonrió desde el cielo. Aula Oberta (Alberto García y Toni Toni) (con Víctor «El Gigante» López) derrotaron a Arabian Empire (El Sultán y Félix) (con Carlos Alejandro Guzmán de Olmedo y Núñez y Gisela Pons) . La historia aquí tenía miga. Núñez y Pons, rectores de la Sancta Universitas Aristocratica, pretendían cerrar Aula Oberta y apropiarse de la música de entrada de García y Toni (aunque fuera la Quinta Sinfonía de Beethoven, de dominio popular). Así que decidieron aliarse con Arabian Empire, sabios ellos. Y el mal fracasó, porque luego de que Núñez diera un tartazo por error a Pons cuando los rudos intentaban trampear, Toni rodó de espaldas a El Sultán, sorprendiéndolo. Durante todo el encuentro, Félix, guardaespaldas del árabe corrupto, muy querido por el público, se vio abocado a la villanía por su cliente.

. La historia aquí tenía miga. Núñez y Pons, rectores de la Sancta Universitas Aristocratica, pretendían cerrar Aula Oberta y apropiarse de la música de entrada de García y Toni (aunque fuera la Quinta Sinfonía de Beethoven, de dominio popular). Así que decidieron aliarse con Arabian Empire, sabios ellos. Y el mal fracasó, porque luego de que Núñez diera un tartazo por error a Pons cuando los rudos intentaban trampear, Toni rodó de espaldas a El Sultán, sorprendiéndolo. Durante todo el encuentro, Félix, guardaespaldas del árabe corrupto, muy querido por el público, se vio abocado a la villanía por su cliente. Iker Navarro derrotó a Ángel Reyes (con Sweet Flow) . Luego de una primera parte, como dirían los yanquis, un tanto «entertainment», aquí hubo «pro-wrestling» del bueno, al nivel de un combate que podríamos ver en RevPro (de hecho, ambos protagonistas ya tienen bagaje en la casa inglesa). Dos gladiadores cada vez más brillantes sobre el cuadrilátero, rebosantes de carisma y sin ardides de por medio, Navarro dejó la rudeza para las postrimerías, luego de llevarse medio encuentro sugiriendo el uso de su Rikishi Driver y finalmente empleándolo exitosamente. «El Famoso» alzó el brazo derecho de Reyes en señal de reconocimiento, pero sólo era una estratagema de cara a patearle los bajos. Sweet Flow también se fue a casa con las castañuelas en repique.

. Luego de una primera parte, como dirían los yanquis, un tanto «entertainment», aquí hubo «pro-wrestling» del bueno, al nivel de un combate que podríamos ver en RevPro (de hecho, ambos protagonistas ya tienen bagaje en la casa inglesa). Dos gladiadores cada vez más brillantes sobre el cuadrilátero, rebosantes de carisma y sin ardides de por medio, Navarro dejó la rudeza para las postrimerías, luego de llevarse medio encuentro sugiriendo el uso de su Rikishi Driver y finalmente empleándolo exitosamente. «El Famoso» alzó el brazo derecho de Reyes en señal de reconocimiento, pero sólo era una estratagema de cara a patearle los bajos. Sweet Flow también se fue a casa con las castañuelas en repique. CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE RESIST: Ley & Orden (Mechero y Toro) (c) derrotaron a La Verdad (Marc Menino y Alexander Red para retener los títulos . La verdad, no sé qué méritos habían hecho Menino y Red de cara a una tentativa, pero siempre está bien ver a Mechero y Toro por su gran conexión con el público y su creciente habilidad como dupla. Red no supo aprovechar una distracción al árbitro de Menino y Mechero le arrebató la silla con la que intentaba golpear a Toro, hasta comerse el remate conjunto de los campeones. Diría que principalmente supuso un encuentro-excusa para vender la próxima defensa, ya que al concluir, Lozano y Junior Martínez, de Plan B, atacaron a Mechero y Toro, mostrando sus intenciones de contender por las correas. Esta futura lucha puede ser muy buena.

. La verdad, no sé qué méritos habían hecho Menino y Red de cara a una tentativa, pero siempre está bien ver a Mechero y Toro por su gran conexión con el público y su creciente habilidad como dupla. Red no supo aprovechar una distracción al árbitro de Menino y Mechero le arrebató la silla con la que intentaba golpear a Toro, hasta comerse el remate conjunto de los campeones. Diría que principalmente supuso un encuentro-excusa para vender la próxima defensa, ya que al concluir, Lozano y Junior Martínez, de Plan B, atacaron a Mechero y Toro, mostrando sus intenciones de contender por las correas. Esta futura lucha puede ser muy buena. Los Chester Rangers (Chester, Chester Ciego y Chester Ramblas) derrotaron a El Sindicato De La Lucha (Chakao, Eros, Jaime Léctor e Ivanski) . Chester Ramblas iba ataviado con la camiseta del Paris Saint-Germain y una riñonera. Brillante. Desavenencias entre Chakao e Ivanski, este último miembro díscolo del Sindicato, provocaron en última instancia la victoria de los Rangers, a los que se sumó el anunciador del show, Moz, para equilibrar la inicial desventaja numérica. Mientras el cuarto Chester y Chester Ramblas despachaban fuera del ring a Chakao, Eros y Léctor, Chester cayó con una Plancha sobre Ivanski desde los hombros de Chester Ciego y cubrió al sindicalista. Si la lucha libre es falsa, expliquen eso.

. Chester Ramblas iba ataviado con la camiseta del Paris Saint-Germain y una riñonera. Brillante. Desavenencias entre Chakao e Ivanski, este último miembro díscolo del Sindicato, provocaron en última instancia la victoria de los Rangers, a los que se sumó el anunciador del show, Moz, para equilibrar la inicial desventaja numérica. Mientras el cuarto Chester y Chester Ramblas despachaban fuera del ring a Chakao, Eros y Léctor, Chester cayó con una Plancha sobre Ivanski desde los hombros de Chester Ciego y cubrió al sindicalista. Si la lucha libre es falsa, expliquen eso. CAMPEONATO ABSOLUTO DE RAGE: Mortero (c) (con Ángel Reyes) derrotó a Luke Jacobs para retener el título . Aunque la diferencia en bagaje y poderío físico era evidente, Mortero no lució fuera de lugar y resistió lo indecible. Ríanse ustedes de Michael Oku: un Martinete en la orilla del ring, un Sliding Forearm, un combo Exploder desde la tercera cuerda + Powerbomb, un combo Lariat + Martinete, un Mataleón… Reyes arrojó la toalla, pero Mortero no dejó que cayera. Y la paliza siguió, hasta que desesperado, Jacobs quiso valerse de la presea en juego, Reyes lo evitó, golpeó con ella a Jacobs y el inglés, tras tres Lanzas consecutivas, cayó vía pin.

. Aunque la diferencia en bagaje y poderío físico era evidente, Mortero no lució fuera de lugar y resistió lo indecible. Ríanse ustedes de Michael Oku: un Martinete en la orilla del ring, un Sliding Forearm, un combo Exploder desde la tercera cuerda + Powerbomb, un combo Lariat + Martinete, un Mataleón… Reyes arrojó la toalla, pero Mortero no dejó que cayera. Y la paliza siguió, hasta que desesperado, Jacobs quiso valerse de la presea en juego, Reyes lo evitó, golpeó con ella a Jacobs y el inglés, tras tres Lanzas consecutivas, cayó vía pin. Y entonces vimos la verdadera miga de Días Pasados: por la espalda, Reyes golpeó a Mortero con su maletín de RAGE logrado el pasado abril e hizo uso de su tentativa titular.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE RAGE: Ángel Reyes derrotó a Mortero (c) para ganar el título . El ataque previo no fue suficiente, así que Reyes, en camiseta y bermudas, sacó su Patada Circular y Mortero sucumbió al conteo de tres.

. El ataque previo no fue suficiente, así que Reyes, en camiseta y bermudas, sacó su Patada Circular y Mortero sucumbió al conteo de tres. Como epílogo, Estrella, la General Manager de RAGE, entró en el ring y recriminó a Reyes por sus actos. El nuevo Campeón Absoluto de RAGE le respondió con un Martinete.

⇒ Cuando vengo de elaborar un artículo donde pongo de relieve la identidad propia que destila la lucha libre española, Días Pasados es un ejemplo idóneo, presentando historias, personajes y combates muy apegados a la cultura local. Un show imperdible para entender la actualidad de RAGE, con Luke Jacobs como estelar retador y con la sorpresiva y grata coronación de Ángel Reyes. Resist debía sacar partido de la popularidad de «el Diamante» tras ser «adoptado» por Los Tranquilos de Japón, y lo hizo de perfecta manera.

7/10

Ya está en el Patreon de @ResistPW RAGE: Días Pasados. Quienes quieran presumir de saberse al dedillo la carrera de Ángel Reyes como independiente cuando firme con alguna gran empresa, no deberían perderse el show. https://t.co/d0JmyJ0KeH — Self High Five (@rafael_indi) November 23, 2025