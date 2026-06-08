Con su octavo show en lo que llevamos de 2026, Chapter 195: Wonderbrawl II, PROGRESS Wrestling inició ayer 7 de junio desde el O2 Ritz de Manchester (Inglaterra) nueva era bajo la propiedad de Big Damo y Nikki Storm.

► Nueva era, nuevos campeones

No hubo cambio en el vídeo de cabecera de PROGRESS, ni introducción al show por parte de Big Damo y Nikki Storm. Como anunciador en el ring, Tom Campbell ocupó el lugar de Jerry Bakewell, no sé si definitivamente.

Charles Crowley derrotó a Scott Oberman. Los manierismos de Crowley vs. la ruda estoicidad de Oberman. Esta se impuso en los primeros compases, con el cuello de Crowley como objetivo. El «Twat» se encendió al ver que Oberman había pateado a Sebastian, su mono de peluche, recuperando presencia en el ring, aunque el rudo volvió a ponerse por delante, con un Cutter desde la tercera cuerda que casi le da la victoria. Crowley se repuso, planchó la cabeza de Oberman contra la orilla del ring, recogió a Sebastian, se lo lanzó a su rival y ejecutó el Springboard Cutter. Oberman fue puesto de espaldas planas. En el poscombate, Crowley tomó un

micro y dijo que la próxima vez que lo viéramos sería Campeón Mundial PROGRESS. ♠♠♠

LALLIE (Lana Austin y Hollie Barlow) derrotaron a The Experience (LA Taylor y Skye Smitson). Austin y Barlow no formaban dupla en PROGRESS desde el pasado octubre en Chapter 185: Jump In The Line. Estas debieron superar la amenaza de un equipo, sobre el papel, más poderoso y experimentado. Un «hot tag» de Austin ayudó a equilibrar la balanza, si bien poco después, Barlow tuviera que salvarla de una aparente cuenta de tres, consecuencia del Magic Killer. Barlow sacó del ring a Smitson con un Discus Elbow, Austin se unió y juntas hicieron un 2 vs. 1 sobre Taylor: Austin le endosó una Powerbomb y Barlow la remató con un Codazo desde la tercera cuerda. Taylor sucumbió vía pin. ♠♠♠1/4

Nico Angelo derrotó a Tom Thelwell. Aunque Thelwell gozara del apoyo del respetable, por ser mancuniano, y saliera muy impulsado, la agresividad de Angelo tardó poco en aparecer. Thelwell pudo devolverle algunos golpes, respondiendo por ejemplo, con un tremendo Cabezazo en carrea o una Lanza, que momentáneamente le permitieron llevar la voz cantante, pero Angelo se valió de las cuerdas para volver a tumbarlo. Thelwell tuvo un último momento de adrenalina y de nuevo Angelo lo cercenó, esta vez con una doble patada y una patada en la cara que lo puso en brazos de Morfeo. Para cuando Angelo quiso hacerlo rendir con un Bulldog Choke, Thelwell ya estaba fuera de combate y del Sistema Solar. Breve, pero intenso duelo. ♠♠♠1/2 Thelwell, furioso, fue despedido entre aplausos.

CAMPEONATO ATLAS PROGRESS: Gene Munny (c) derrotó a Kouga (con Session Moth Martina) para retener el título. Hilarante promoción de PROGRESS, riéndose de ellos mismos, con los comentaristas Olie Spring y Warren Banks comparando la historia entre Munny y Kouga con la de Undertaker y Kane. Martina, por su parte, acompañó a los «gemelos» en su entrada en escena e intentó animar a ambos de forma equitativa… y también perjudicarlos. Así es el amor maternal. Transcurridos unos seis minutos, el réferi titular se llevó un golpetazo fortuito y tuvo que ser reemplazado, con una cuenta de tres sobre Munny que pudo haberse consumado de no ser por tal incidente. Y poco después, el árbitro suplente también acabó fuera de combate por otra movida fortuita. Así que Martina, que casualmente tenía debajo de la sudadera una camiseta de rayas blancas y negras, ejerció de trencilla. Bajo tal coyuntura, Munny y Kouga se engancharon al mismo tiempo en una enredadera y Martina no quiso hacer una doble cuenta de tres, rechazando la idea de que ninguno de los dos perdiera. Y en un último intercambio, Munny se sacó su Lariat, cubrió a Kouga y Martina, aunque reticente, palmeó tres veces la lona. Tercera defensa de Munny desde que conquistara la presea en Chapter 190: In Brightest Day. ♠♠3/4 Acabada la batalla fraternal, volvió a reinar el amor y todos se marcharon al son de «Rollin’ (Air Raid Vehicle)» de Limp Bizkit.

PROGRESS anunció una gira, el «Odyssey Tour», los días 4, 5, 6, 12 y 13 de septiembre por distintas localizaciones de UK.

Cian Noonan derrotó a Daz Black. Ambos hicieron aquí su debut con PROGRESS. Los comentaristas apuntaron que esta lucha había sido petición expresa de Big Damo y Nikki Storm, en pos de ofrecer oportunidades a talentos emergentes (aunque Black lleve ya siete años sobre los rings). Y mencionado también por los narradores, Noonan y Black formaron parte de los más recientes «tryouts» de WWE en Europa. Tal vez debido al nerviosismo, Black erró varias movidas, y realmente no vi nada especial en su actuación, que tuvo mayor cantidad de ofensivas que la de su rival, estando a medio segundo de vencer tras un Axe Guillotine Driver. Sin embargo, como última secuencia, Noonan convirtió un intento de Destroyer de Black en un Rolling Fireman’s Carry Slam para seguidamente lanzarse con su Corkscrew y llevarse la victoria vía pin. ♠♠♠1/4 Muestra de respeto entre los protagonistas al concluir la lucha.

Simon Miller derrotó a Nathan Black (con Faraaz Noor). Según la historia vendida, Black quería impresionar a Big Damo y Nikki Storm con una victoria notoria, de ahí su reto hacia Miller. Black estuvo acompañado en su esquina por un participante de la más reciente temporada de ‘The Traitors (UK)’, Faraaz Noor. Dato que doy no porque un servidor esté al tanto de la parrilla televisiva británica, sino porque sé documentarme. En su salida a escena, por cierto, hubo silencio sepulcral; tal vez dicho «reality» no tenga tanta audiencia. Black luchó contra Gene Munny en Chapter 192: Cause And Effect con el Campeonato Atlas sobre la mesa, y de nuevo, tuvimos aquí un punto cómico. Antes del inicio, Miller hizo una broma acerca del tamaño del pene de Black, propiciando cánticos durante todo el duelo de «Simon Penis». Afortunadamente, la broma tampoco fue muy larga, objetivamente hablando, pues subjetivamente duró un siglo. En los compases finales, Black quiso que Noor le alcanzara una silla, y ante la negativa del muchacho, le endosó una patada. Noor, aún así, pudo arrebatarle el arma antes de que Black la empleara, recibiendo otro golpetazo como respuesta. Tal distracción la aprovechó Miller para endosarle su Lanza a Black y cubrirlo. Y a lo tonto, he escrito casi 13 líneas sobre esto. Como en el Gene Munny vs. Kouga, lo mejor fue comprobar cómo los comentaristas eran los primeros en no tomarse en serio nada. ♠♠ Concluida, Black atacó de nuevo a Noor y Miller hizo el salve.

Raven Creed derrotó a Melissa Fierce. Creed no luchaba en PROGRESS desde 2023 y su personaje es similar al que portaba Nikki Storm en WWE. ¿Casualidad su regreso? Creed se ganó abucheos, aunque no por su desempeño, sino por su agresividad. Los comentaristas vendieron que estábamos ante una nueva Creed y cuando se dice eso, suele suponer un «spoiler». Efectivamente, tras varias buenas secuencias de Fierce, Creed le descoyuntó los dedos de su mano derecha y luego le defenestró el codo del mismo brazo, para finalmente arrearle un cabezazo y un Death Valley Driver. 1, 2 y 3. Buen duelo (más corto, eso sí, que la pantomima conjuntada en el punto anterior), y aunque pudiera lucir de relleno, parece tuvo el propósito de empezar a impulsar a Creed. ♠♠♠1/2

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS PROGRESS: 0121 (Drilla Moloney y Man Like DeReiss) derrotaron a Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) para ganar el título. Aunque no hubiera una rivalidad ex profeso, todos se conocían ya y habían tenido sus rencillas previas, en especial entre DeReiss y los Guns. Nada más comenzar, Jacobs y Moloney ya estaban sangrando de la frente, cuando la lucha tuvo su primera ruptura. Todos lucieron motivadísimos desde el inicio, con ganas de hacer honor al término «main event». DeReiss, por ejemplo, lanzó a Allen contra un esquinero con tanta fuerza que el Young Gun se vio visiblemente conmocionado durante los minutos posteriores. Moloney y su resiliencia marcaron la batalla, resistiendo un tremendo Martinete de Jacobs y a continuación el combo High & Low, para acabar rompiendo un pin valiéndose de una Ganso Bomb; spot de la noche que supuso el definitivo reseteo, con la lucha por última vez rota para no volver a recomponerse. DeReiss pudo «kickear» tras un Shatter Machine (nuevo guiño a FTR) y entonces llegó la interferencia de Nico Angelo, desequilibrando a Allen de un esquinero cuando los Guns se disponían a rematar a Moloney con el Doomsday Device. Dereiss y Moloney emboscaron a Allen y con la Ganso Bomb y el 450, lo pusieron de espaldas planas. En su primera defensa, los Guns cayeron y 0121 recuperaron unos cinturones que habían ostentado en 2022. Alguien quiere que Jacobs y Allen lleguen, como Antonio Machado, ligeros de equipaje a su choque contra FTR en el próximo aniversario de RevPro. ♠♠♠♠1/4

Como epílogo, los Guns se marcharon disgustados y hubo celebración de los nuevos campeones.

⇒ No fue un estreno muy brillante para Big Damo y Nikki Cross. El cartel de este Chapter 195, verdaderamente, se sentía de perfil bajo respecto a citas anteriores, y si consideramos su condición de particular debut, incluso decepcionante. Con todo, puntos como el Nico Angelo vs. Tom Thelwell y el Raven Creed vs. Melissa Fierce, a priori poco notorios, resultaron de lo mejor del show. Y afortunadamente, el estelar cumplió las expectativas; difícil no hacerlo por otra parte, teniendo a cuatro competidores tan buenos implicados. Mientras, parece que la comedia permanecerá como punto innegociable en PROGRESS, y aunque el Gene Munny vs. Kouga estuvo simpático, su aportación resta más que suma.

♠♠♠1/4