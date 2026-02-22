Resultados PROGRESS Chapter 191: For The Love Of Progress 4

Por cuarto año consecutivo, PROGRESS Wrestling tomó la convención luchística For The Love Of Wrestling para presentar show propio, titulado muy ad hoc, For The Love Of Progress, este pasado viernes 20 de febrero desde la B.E.C. Arena de Manchester (Inglaterra).

Como punto principal, se anunció un combate de tercias donde Man Like DeReiss (Campeón Mundial PROGRESS), Charles Crowley y Simon Miller fueron contra Bullit, Saxon Huxley y Jack Morris.

Además, se concretaron nuevos retadores por el Campeonato Mundial de Parejas PROGRESS con un choque entre Young Guns y SAnitY, tuvo lugar un duelo de primera ronda del Super Strong Style 16 femenil donde colisionaron Shotzi Blackheart y Lana Austin, Spike Trivet se midió a Kid Lykos, Kouga hizo lo propio ante Sam Bailey y Melissa Fierce buscó conservar el título femenil de la promotora Pro Wrestling Cyprus frente a Session Moth Martina.

PROGRESS Chapter 191: For The Love Of Progress 4 pudo verse en directo vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV.

► House show en Manchester

SoCal Val ejerció de anunciadora especial

Simon Hill acompañó a Olie Spring en la mesa de comentarios.

La «hard cam» estaba situada en una posición poco usual, pero no se utilizó demasiado.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS PROGRESS: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) derrotaron a SAnitY (Axel Tischer y Big Damo) . En apenas siete minutos, tras tumbar a Damo con el Combo Patada Baja + Lariat, los Guns se sacaron otra vez de la manga su versión del Shatter Machine para dejar grogui a Tischer y rematarlo con su Combo Patada en la Cabeza + Martinete. Intenso esprint, pero no la mejor exposición que podía darse a Jacobs y Allen tras el anuncio de que lucharán contra FTR en el próximo aniversario de RevPro. ♠♠♠ 1/4

Y Martina va a estelarizar el mayor show femenil de la historia europea. En EVE, Martina no muestra una vis tan cómica, pero su problema no es tal faceta. Simplemente, nunca ha sido una buena luchadora.

En las postrimerías, Trivet tomó el micro y le dijo a Bullit que sin él no era nadie, este subió al ring y lo defenestró mediante tremendo Chokeslam. «The Vulture», eso sí, salió por su propio pie. Literalmente, sólo uno, porque el otro no lo podía apoyar.

Man Like DeReiss, Charles Crowley y Simon Miller derrotaron a Bullit, Jack Morris y Saxon Huxley . Hubo ronda de «tags» hasta que llegó el turno de Bullit, quien hizo que su equipo tomara el control, con Crowley como sometido. El «Twat» pudo ser relevado tras varios minutos y a partir de aquí el choque se rompió, con Bullit muy cerca de vencer vía pin sobre DeReiss, pero finalmente fuera de la contienda por un 3D de Crowley y Miller. Los técnicos emboscaron entonces a Huxley: Lanza, Springboard Cutter y 450 para la cuenta de tres. Entre presentaciones y careos previos, los prolegómenos casi duraron lo mismo que la lucha en sí. ♠♠♠ 1/4

. Hubo ronda de «tags» hasta que llegó el turno de Bullit, quien hizo que su equipo tomara el control, con Crowley como sometido. El «Twat» pudo ser relevado tras varios minutos y a partir de aquí el choque se rompió, con Bullit muy cerca de vencer vía pin sobre DeReiss, pero finalmente fuera de la contienda por un 3D de Crowley y Miller. Los técnicos emboscaron entonces a Huxley: Lanza, Springboard Cutter y 450 para la cuenta de tres. Entre presentaciones y careos previos, los prolegómenos casi duraron lo mismo que la lucha en sí. ♠♠♠ Como epílogo, DeReiss, Crowley y Miller celebraron con el público.

⇒ No vi el show en directo, así que lo primero que me llamó la atención al localizarlo en TrillerTV fue su duración: 113 minutos. La anterior entrega casi alcanzó los 180, pero no se inició a una hora tan tardía como la escogida para esta (9 pm en UK), motivo seguramente de que PROGRESS decidiera compactarla. Y tales limitaciones afectaron a la mayoría de combates programados, en especial al Young Guns vs. SAnity, que se sintió casi de trámite. Velada muy ligera y a la vez de contrastes, cual «house show», con un truño de proporciones colosales protagonizado por Session Moth Martina y un buen duelo entre Spike Trivet y Kid Lykos; único punto realmente destacable.

