► Amistades peligrosas

RETO ABIERTO: Charles Crowley derrotó a Drew Parker. Aunque se vendiera como una sorpresa, realmente no hacía mucho de la anterior vez de Parker en PROGRESS, pues compitió durante Chapter 188. El «Deathmatch Prince» es un excelente luchador, pero nunca puedo evitar sentir que muestra sólo una parte de todo su potencial cada vez que disputa un combate «estándar» (afortunadamente su faceta extrema no la ha dejado atrás). La señal de TrillerTV se fue en varias ocasiones, y por lo que pude ver, se combinaron bien los protagonistas en los ocho minutos de contienda, con secuencias intensas. Como cierre, Parker buscó su Swanton, Crowley puso sus rodillas y este seguidamente la aplicó su remate (Merry-Go-Down; una variante de la Ganso Bomb) para la cuenta de tres. ♠♠♠ 1/2 Al concluir, Crowley y Parker se dieron la mano.

Aunque se vendiera como una sorpresa, realmente no hacía mucho de la anterior vez de Parker en PROGRESS, pues compitió durante Chapter 188. El «Deathmatch Prince» es un excelente luchador, pero nunca puedo evitar sentir que muestra sólo una parte de todo su potencial cada vez que disputa un combate «estándar» (afortunadamente su faceta extrema no la ha dejado atrás). La señal de TrillerTV se fue en varias ocasiones, y por lo que pude ver, se combinaron bien los protagonistas en los ocho minutos de contienda, con secuencias intensas. Como cierre, Parker buscó su Swanton, Crowley puso sus rodillas y este seguidamente la aplicó su remate (Merry-Go-Down; una variante de la Ganso Bomb) para la cuenta de tres. ♠♠♠ Al concluir, Crowley y Parker se dieron la mano. PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16: Simon Miller derrotó a Josh Holly. En promos previas, Holly calificó a Miller de «dogshit wrestler». Y aunque me parece un tanto grosero, Miller demuestra con cada actuación que Holly no anda muy desencaminado. Aquí, de nuevo la narrativa estuvo en la resiliencia de Miller, superando los continuos ataques de Holly a su débil rodilla izquierda y algún que otro trampeo, hasta provocar que el rudo se chocara contra un esquinero sin protección y luego rematarlo con el Jackhammer (es un decir). Este duelo duró, irónicamente, más que el anterior del show. ♠♠ 1/2

En promos previas, Holly calificó a Miller de «dogshit wrestler». Y aunque me parece un tanto grosero, Miller demuestra con cada actuación que Holly no anda muy desencaminado. Aquí, de nuevo la narrativa estuvo en la resiliencia de Miller, superando los continuos ataques de Holly a su débil rodilla izquierda y algún que otro trampeo, hasta provocar que el rudo se chocara contra un esquinero sin protección y luego rematarlo con el Jackhammer (es un decir). Este duelo duró, irónicamente, más que el anterior del show. ♠♠ CAMPEONATO ATLAS PROGRESS: Gene Munny (con Kouga) derrotó a Saxon Huxley (c) (con Session Moth Martina) para ganar el título. Entre la mayor envergadura de su rival y las interferencias de Martina, salvando a su «primo» de una presumible cuenta de tres al colocarle un pie en la primera cuerda, no lo tuvo fácil Munny. Menos mal que Kouga acabó llevándose a Martina, lo que igualó las tornas. Ya sin ayuda externa, Munny encarriló la victoria con su Moonsault estilo Coast to Coast y su Lariat. 1, 2 y 3: nuevo campeón. ♠♠ 1/2 Muy anecdótico el reinado de Huxley, cuyas actuaciones no me convencen de que haya mejorado como luchador respecto a sus tiempos en NXT UK. Munny inició así su segunda ostentación del Campeonato Atlas. Antes de volver a vestidores, Martina hizo acto de presencia junto a Huxley y alzó el brazo de Munny, quien no lució muy contento.

Entre la mayor envergadura de su rival y las interferencias de Martina, salvando a su «primo» de una presumible cuenta de tres al colocarle un pie en la primera cuerda, no lo tuvo fácil Munny. Menos mal que Kouga acabó llevándose a Martina, lo que igualó las tornas. Ya sin ayuda externa, Munny encarriló la victoria con su Moonsault estilo Coast to Coast y su Lariat. 1, 2 y 3: nuevo campeón. ♠♠ Muy anecdótico el reinado de Huxley, cuyas actuaciones no me convencen de que haya mejorado como luchador respecto a sus tiempos en NXT UK. Munny inició así su segunda ostentación del Campeonato Atlas. Antes de volver a vestidores, Martina hizo acto de presencia junto a Huxley y alzó el brazo de Munny, quien no lució muy contento. Lykos Gym derrotaron a Man Like DeReiss y Michael Oku (con Amira Blair). Divertida lucha entre cuatro talentosos gladiadores; imposible que la acción sea mala cuando estos se juntan. El punto narrativo clave aquí estuvo en que, tras cierta falta de entendimiento por parte de los técnicos, Kid Lykos puso de espaldas planas a Dereiss, Campeón Mundial PROGRESS, para la victoria, valiéndose de una codera cargada con un trozo de metal, habitual táctica del exenmascarado. ♠♠♠ 1/4 La diferencia es que por fin Kid Lykos II vio el trampeo de su colega y se marchó iracundo. No obstante, Lykos parece haberse ganado una oportunidad titular.

Divertida lucha entre cuatro talentosos gladiadores; imposible que la acción sea mala cuando estos se juntan. El punto narrativo clave aquí estuvo en que, tras cierta falta de entendimiento por parte de los técnicos, Kid Lykos puso de espaldas planas a Dereiss, Campeón Mundial PROGRESS, para la victoria, valiéndose de una codera cargada con un trozo de metal, habitual táctica del exenmascarado. ♠♠♠ La diferencia es que por fin Kid Lykos II vio el trampeo de su colega y se marchó iracundo. No obstante, Lykos parece haberse ganado una oportunidad titular. Bullit derrotó a Spike Trivet. Desde el primer minuto, todo apuntaba a «banger». Ambos, aunque Trivet en especial, salieron en estampida, llevando las hostialidades fuera del ring y transmitiendo esa sensación de ajuste de cuentas mediante un estilo recio. Trivet no paró de intentar movidas aéreas para compensar la diferencia de envergadura, y tan en apuros puso a Bullit —quien minutos antes decidió no hacerle el pin para proseguir con sus castigos—, que este tuvo que valerse del típico recurso rudo de empujar al réferi contra las cuerdas, desequilibrándolo. Entonces, volvió a subirlo y desde allí le endosó un Chokeslam, que ya sí, le dio el triunfo vía pinfall en unos nueve minutos. ♠♠♠♠ 1/4 Acabado el choque, Bullit, micro en mano, declaró querer medirse a «The Vulture», no a Spike Trivet, asegurando que no pararía de hacerle la vida imposible hasta que este sacara su mejor versión y tuvieran una revancha. Interesante, pero no me cuadra demasiado su discurso luego de ver cómo se desarrolló el combate, que para nada fue un «squash». De ahí que seguidamente, Trivet le replicara exponiendo que se había dejado la piel en el ring, pero que si quería a «The Vulture» lo tendría. Finalmente, volvieron a enzarzarse y de nuevo, Bullit se impuso, aplicando un movimiento característico de su rival. Por último, Bullit dijo que al contrario que Trivet, él no se arrepentía de nada. Este combate tuvo más miga que casi todo el show entero.

Desde el primer minuto, todo apuntaba a «banger». Ambos, aunque Trivet en especial, salieron en estampida, llevando las hostialidades fuera del ring y transmitiendo esa sensación de ajuste de cuentas mediante un estilo recio. Trivet no paró de intentar movidas aéreas para compensar la diferencia de envergadura, y tan en apuros puso a Bullit —quien minutos antes decidió no hacerle el pin para proseguir con sus castigos—, que este tuvo que valerse del típico recurso rudo de empujar al réferi contra las cuerdas, desequilibrándolo. Entonces, volvió a subirlo y desde allí le endosó un Chokeslam, que ya sí, le dio el triunfo vía pinfall en unos nueve minutos. ♠♠♠♠ Acabado el choque, Bullit, micro en mano, declaró querer medirse a «The Vulture», no a Spike Trivet, asegurando que no pararía de hacerle la vida imposible hasta que este sacara su mejor versión y tuvieran una revancha. Interesante, pero no me cuadra demasiado su discurso luego de ver cómo se desarrolló el combate, que para nada fue un «squash». De ahí que seguidamente, Trivet le replicara exponiendo que se había dejado la piel en el ring, pero que si quería a «The Vulture» lo tendría. Finalmente, volvieron a enzarzarse y de nuevo, Bullit se impuso, aplicando un movimiento característico de su rival. Por último, Bullit dijo que al contrario que Trivet, él no se arrepentía de nada. Este combate tuvo más miga que casi todo el show entero. Paul Walter Hauser anunció, vía vídeo pregrabado, que por lesión, no podría volver a competir ni aparecer por el Electric Ballroom durante un tiempo. La fanaticada abucheó lo expuesto. Lógico, considerando que Hauser, en 10 meses como Campeón Proteus, sólo ha defendido su presea en PROGRESS una vez. No sé si la popularidad de Hauser compensa tal situación titular.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS PROGRESS, TORNADO MATCH: Diamond Eyes (Nico Angelo y Jay Joshua) (con Connor Mills) (c) derrotaron a Sunshine Machine para retener el título. Aunque se anunció que Connor Mills sería el compañero de Angelo, finalmente Diamond Eyes hicieron uso de la regla «Freebird» y por primera vez bajo los focos de PROGRESS, el Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro ocupó su lugar. Y en consecuencia, Joshua se reencontró con Cooper, al que el pasado día 1 venció para retener la máxima corona de RevPro. Estos protagonizaron las mejores secuencias, como la última, un gran intercambio de golpes que derivó en el cierre del encuentro: Sunshine Machine emboscaron a Joshua, pero antes de poder aplicarle su remate conjunto, Angelo retuvo a Cooper en un esquinero al tiempo que Joshua hacía que Mambo se rindiera vía Mataleón sobre los 11 minutos. Final un tanto abrupto para una lucha que a pesar de su calidad, pudo dar más de sí. ♠♠♠ 1/2

Aunque se anunció que Connor Mills sería el compañero de Angelo, finalmente Diamond Eyes hicieron uso de la regla «Freebird» y por primera vez bajo los focos de PROGRESS, el Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro ocupó su lugar. Y en consecuencia, Joshua se reencontró con Cooper, al que el pasado día 1 venció para retener la máxima corona de RevPro. Estos protagonizaron las mejores secuencias, como la última, un gran intercambio de golpes que derivó en el cierre del encuentro: Sunshine Machine emboscaron a Joshua, pero antes de poder aplicarle su remate conjunto, Angelo retuvo a Cooper en un esquinero al tiempo que Joshua hacía que Mambo se rindiera vía Mataleón sobre los 11 minutos. Final un tanto abrupto para una lucha que a pesar de su calidad, pudo dar más de sí. ♠♠♠ CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Alexxis Falcon (c) derrotó a Rhio para retener el título . PROGRESS quiso apuntar que por primera vez, tres estelares consecutivos de su producto han sido femeniles. Y desde luego, puede presumir de un buen manejo de sus habituales gladiadoras. Todo parecía discurrir por cauces amistosos, pues hubo abrazo en el inicio del duelo, pero sobre los cinco minutos hubo un primer indicio de que algo hostil ocurriría, cuando Falcon le dio un golpe bajo a su supuesta amiga, gesto que Rhio le devolvió. Luego, Falcon arañó los ojos de la Campeona EVE y esta, cegada, endosó su Package Piledriver a la réferi. Como habría sido feo que la lucha terminara así, no hubo descalificación y pronto salió un árbitro sustituto. Rhio, entonces, hizo el amago de valerse del oro en liza, pero se lo pensó mejor, y tras un falso final, al apoyar un pie la aspirante en la primera cuerda, el segundo colegiado también acabó defenestrado por un lance fortuito. Momento para el girito de guion: Falcon utilizó la codiciada presea para golpear a Rhio, dejándola a merced de su remate. Cuenta de tres y la campeona saldó su primera defensa, aunque perdió a una amiga. ♠♠♠ 3/4

. PROGRESS quiso apuntar que por primera vez, tres estelares consecutivos de su producto han sido femeniles. Y desde luego, puede presumir de un buen manejo de sus habituales gladiadoras. Todo parecía discurrir por cauces amistosos, pues hubo abrazo en el inicio del duelo, pero sobre los cinco minutos hubo un primer indicio de que algo hostil ocurriría, cuando Falcon le dio un golpe bajo a su supuesta amiga, gesto que Rhio le devolvió. Luego, Falcon arañó los ojos de la Campeona EVE y esta, cegada, endosó su Package Piledriver a la réferi. Como habría sido feo que la lucha terminara así, no hubo descalificación y pronto salió un árbitro sustituto. Rhio, entonces, hizo el amago de valerse del oro en liza, pero se lo pensó mejor, y tras un falso final, al apoyar un pie la aspirante en la primera cuerda, el segundo colegiado también acabó defenestrado por un lance fortuito. Momento para el girito de guion: Falcon utilizó la codiciada presea para golpear a Rhio, dejándola a merced de su remate. Cuenta de tres y la campeona saldó su primera defensa, aunque perdió a una amiga. ♠♠♠ Como epílogo, Falcon, hurgando en la herida, escupió sobre la cara de Rhio. Dramático cierre.

⇒ Erré en mi predicción de cuál acabaría siendo el «banger» del show, pero en cualquier caso, ese Diamond Eyes vs. Sunshine Machine justificó mi argumento de que todas las luchas de duplas deberían discurrir bajo modalidad «Tornado». Spike Trivet y Bullit se alzaron como los «MVPs» de una velada bastante completa, donde los puntos flojos resultaron los habituales (véase, los protagonizados por los talentos más cercanos a la comedia) y donde las principales figuras dieron lo que se esperaba de ellas. Chapter 190 supuso una mejora sustancial respecto a Chapter 189.

♠♠♠3/4