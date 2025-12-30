Tradición de la empresa desde 2016, PROGRESS Wrestling cerró año este pasado domingo 27 de diciembre con una nueva edición de su particular Unboxing, al amparo del Electric Ballroom en Londres (Inglaterra).

«No Card, No Spoilers, No Clue» rezaba el eslogan promocional, pues como de costumbre, ninguna lucha fue anunciada de antemano, alimentando la incertidumbre sobre lo que podríamos ver durante la velada. Un «hype» justificado, considerando, por ejemplo, que en la entrega de 2024, Nina Samuels conquistó el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS.

Para quienes no tuvieran el privilegio de ser sorprendidos en persona, Chapter 188: Unboxing VIII – The Search For Socks se emitió a través de DEMAND PROGRESS PLUS y TrillerTV.

► El día del espontáneo

[PRE-SHOW]

Tommy Tanner derrotó a Ricky Sosa.

[SHOW PRINCIPAL]

Lana Austin y Hollie Barlow abrieron la función, seguidas de Maddy Morgan, joven gladiadora oriunda de Blackpool que hacía así su debut en PROGRESS. Austin, confiada, pidió a Barlow que volviera a vestidores, pero tras hacerlo, salieron en este orden tres gladiadoras más: Harley Hudson, Alexxis Falcon y Rhio. Entonces, Barlow apareció de nuevo para no dejar sola a Austin y se armó de tal manera el primer combate.

LUCHA A SEIS BANDAS: Alexxis Falcon derrotó a Harley Hudson, Lana Austin, Maddy Morgan, Rhio y Hollie Barlow . Con toda la constelación de nombres notorios, la más aplaudida fue Barlow, gladiadora cuyo entusiasmo encanta al público. Morgan tuvo un buen estreno, se agenció los movimientos más atléticos y sorprendentemente no encajó la cuenta de tres. Fue Hudson, tras el Falcon’s Fury, en un encuentro que sin resultar sobresaliente entonó al Electric Ballroom. Falcon hizo gestos de querer competir por el Campeonato Mundial PROGRESS.

Bullit derrotó a Charles Crowley . Hubo un muy vistoso spot, cuando Bullit hizo un powerbomb a Crowley desde la orilla del ring sobre las sillas de primera fila. Y aún así, a continuación, ya dentro de otra vez del ring, Crowley no sucumbió vía pin. Sin embargo, el poderío de Bullit acabó por imponerse. Dos Chokeslams consecutivos (luego de uno al inicio del duelo) y Crowley fue puesto de espaldas planas. Realmente, una lucha de realce alargada, un tanto chocante considerando que el perdedor acababa de anunciarse para el Super Strong Style 16. Eso sí, Crowley se levantó desafiante gritando a Bullit que seguía en pie, cual Elton John.

Mothdog (Gene Munny y Kouga) (con Session Moth Martina) derrotaron a Mark Trew y Kieron Lacey . Los habituales de RevPro atacaron a Mothdog antes de que sonara la campana de inicio y emplearon tácticas rudas durante todo el combate, pero Martina también hizo de las suyas en ringside. Incluido al final de la lucha, evitando que Lacey rompiera el pin fruto del remate combinado de Munny y Kouga sobre Trew. En las postrimerías, Munny retó a Diamond Eyes (Connor Mills y Nico Angelo), actuales Campeones Mundiales de Parejas PROGRESS. Y por sorpresa, Nico Angelo hizo acto de presencia y atacó a Martina cuando Munny y Kouga se encontraban ya de vuelta a vestidores.

Drilla Moloney derrotó a Spike Trivet . Estos tuvieron sus más y sus menos (más más que menos) tiempo atrás, cuando Trivet portaba el Campeonato Mundial PROGRESS. Mucho dominio de Moloney, que se sacó inclluso un Made In Japan como guiño a Shingo Takagi, su socio de armas durante la reciente NJPW World Tag League. Trivet estuvo muy cerca de perder por cuenta de 10 fuera del ring luego de un Martinete en la orilla del ring. Muy buen final, cuando Trivet, desafiante, buscó un paquetito y Moloney lo evitó, transicionando entonces a su remate y la cuenta de tres. Moloney reconoció el desempeño de Trivet en las postrimerías. Esperaba una victoria de «The Vulture», que habría encajado con su historia de regreso, pues al fin y al cabo Moloney no es un habitual de PROGRESS. Aún así, excelente lucha.

Simon Miller, Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) y Drew Parker derrotó a Josh Holly, Scott Oberman y Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) . Mambo fue quien más tiempo vio acción, sacando lo mejor de su repertorio. Miller pudo darle su merecido a Holly en algunos lances, pero el rudo se vengó sacando del ring al réferi ante una presumible cuenta de tres y dio un golpe bajo a «Super Simon». Sin embargo, Oberman endosó por error un silletazo sobre Holly y este también quedó fuera de la pugna. Lykos II, único técnico del grupo de rudos, estuvo a punto de finiquitar a Mambo, pero empezó a discutir con Lykos I hasta confiscarle de su rodillera un pequeño martillo, objeto que llevaba tiempo usando para ganar combates y que empleó para arrebatar a Sunshine Machine el Campeonato Mundial de Parejas PROGRESS meses atrás. Todo concluyó con el Combo Plancha sapito + Shooting Star Press de Sunshine Mahine sobre Lykos II en venganza, aunque este aseguraba no saber de los trampeos de su colega hasta ese momento. Lykos II se marchó con el público coreando su nombre, y acabó ayudando a Lykos I a volver a vestidores. De tan bueno, tonto.

. DeReiss y Robbie X en el mismo ring, apuesta segura. Gran combate garantizado. Robbie X se lastimó la rodilla izquierda al errar un Spiral Tap y esto lo aprovechó DeReiss, aplicándole su Sharpshooter, pero el War Dog escapó luego de morderle un dedo, en un plus de agresividad que hace aún más atractivas si caben sus actuaciones. El retador volvió a intentar su Corkscrew, de nuevo sin éxito, esta vez cayendo sobre las rodillas de DeReiss, quien lo remató con un Destroyer desde la segunda cuerda y un 450. DeReiss dijo que en enero (día 25, Chapter 189: In Darkest Night) le patearía el trasero a Cara Noir y se acabarían los jueguitos del «Black Swan».

⇒ Una vez más, PROGRESS se sacó de la manga un show navideño a la altura de cualquier otro Chapter visto durante el año, y sin necesidad de grandes sorpresas, a excepción de la de Drilla Moloney. Sus dos combates principales están ya entre lo mejor que ha presentado la empresa en 2025, sirviendo de valioso refuerzo para la credibilidad de Man Like DeReiss y Rayne Leverkusen como monarcas. No me apasiona la idea de que Alexxis Falcon sea la siguiente retadora, pues tras Kanji se antoja un paso atrás, pero por lo demás, el 2026 en PROGRESS, con DeReiss vs. Cara Noir, Diamond Eyes vs. Mothdog (por fin en su versión seria) y unos presumibles Kid Lykos vs. Kid Lykos II y Spike Trivet vs. Bullit, pinta bastante bien.

8/10

At the conclusion of UNBOXING VIII, @alexxisfalcon wasted no time in issuing a challenge to @RayneLeverkusen for the PROGRESS Women’s World Championship.



While the challenge has been made and accepted, the formalities are still being finalised by PROGRESS management.



As soon as… pic.twitter.com/gIk0NXO0rl — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) December 30, 2025