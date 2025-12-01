► El regreso del buitre

⇒ Ya a las puertas de la cuarentena, un servidor prefiere shows donde haya menos combates y estos sean más largos, que no un cartel amplio donde muchos puntos apenas lleguen a los 10 minutos. Entiendo que con la segunda opción das exposición a numerosos talentos, pero desde mi perspectiva egoísta de espectador, hubiera preferido en el caso que nos ocupa no haber visto el choque de duplas y el Simon Miller vs. Charlie Sterling (pese al regreso de Spike Trivet en sus postrimerías) y que PROGRESS se hubiera ceñido a seis combates. En cualquier caso, seis puntos bastante destacables por dos reguleros hacen de Chapter 187: Vendetta 3 una experiencia satisfactoria.

7/10

🚨 SPIKE TRIVET HAS RETURNED TO PROGRESS WRESTLING!#Vendetta3 pic.twitter.com/hnuy6nKRrA — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) November 30, 2025