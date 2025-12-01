Cartel completo de PROGRESS Chapter 187: Vendetta 3
► El regreso del buitre
- Cara Noir derrotó a Jay Joshua. Aunque pudo haber durado más (se quedó en unos 15 minutos), pues concluyó justo cuando mejor se estaba poniendo, esta lucha, aparte de encender al respetable, cumplió perfectamente con su propósito: impulsar a Noir para su presumible combate contra Man Like DeReiss mostrando sus tics rudos, sin que Joshua saliera mal parado. Es más, la victoria se dio un tanto de manera oportunista por parte del «Black Swan», luego de que dejara inconsciente a Joshua con su Blackout fuera del ring, el galés consiguiera entrar antes de la cuenta de 10 y lo recibiera con un patadón en la cabeza estilo Randy Orton para ponerlo de espaldas planas. Entre medias, grandes secuencias y la confirmación de que Joshua también es ya un consentido del público en PROGRESS.
- Lio Rush derrotó a Tommy Tanner y Scott Oberman. No tenía demasiadas expectativas hacia este combate, principalmente porque no sabía qué esperar del novel Tanner. Y me acabó encantando, tanto el encuentro como la actuación de Tanner, quien para llevar apenas un año compitiendo muestra una soltura sobre el ring, amén de su atleticismo, muy a tener en cuenta. Y es que algunas de las mejores secuencias fueron suyas, como un espectacular Tope con Tornillo por encima de la tercera cuerda. Esta combinación de los tres talentos en liza resultó un completo acierto, y especial mención para el rol de Rush, quien pese a ganar tras su Plancha Sapito sobre Tanner, dejó mucho espacio a los gladiadores locales y reconoció en las postrimerías el desempeño de Tanner. Por su parte, Oberman seguramente se convierta a no mucho tardar en el rudo top de PROGRESS.
- Gene Munny y Kouga (con Session Moth Martina) derrotaron a Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II). Una vez más, el conflicto interno entre los miembros de Lykos Gym fue determinante. Aprovechando que los focos se habían centrado en Martina, que acababa de recibir un golpe fortuito, Lykos metió un objeto en su rodillera, como de costumbre. Pero el tiro le salió por la culata, pues acabó golpeando con su rodilla reforzada a Lykos II, quien quedó a merced del remate de Kouga y la cuenta de tres. Y de nuevo, en las postrimerías, Lykos se las ingenió para calmar a Lykos II y que no lo mandara a freír espárragos.
- Charlie Sterling derrotó a Simon Miller. Realmente, el único combate que hizo honor al título del show (Vendetta) fue este, por el pique de fondo. Sobre los ocho minutos dio comienzo de manera oficial, luego de un «brawleo» por casi todo el Electric Ballroom y con Miller ya sangrante de una ceja. Hasta entonces, la lucha estaba siendo entretenida, pero una interferencia de Josh Holly estropeó el resto. Mientras el árbitro atendía a Holly por una Lanza de Miller, Sterling le endosó un golpe bajo al ex Campeón Proteus y una Lanza de cosecha propia para cubrirlo. Al concluir, Sterling tomó el micro y dijo que no había nadie en la historia de PROGRESS tan malvado como él. Y en estas que Spike Trivet hizo su regreso a la promotora, generando una reacción tremenda de completo «babyface». Sterling le ofreció la mano, pero Trivet lo sacó del ring violentamente. Luego se adueñó del micro, recordó que el apodo de Sterling («Worth Every Pound») fue idea suya cuando el Smokin’ Ace formaba parte de Dominatus Regnum e invitó a que cualquiera que quisiese ajustar cuentas lo enfrentara. «The Vulture» ha vuelto a PROGRESS y esto abre vías interesantes. La lucha, al final, mereció la pena por ello.
- Alexxis Falcon derrotó a Miyu Yamashita. Sin llegar al nivel de los recientes duelos de Yamashita con Dani Luna y Kanji, un buen punto del show, donde la nipona dominó la práctica totalidad de los 13 minutos conjuntados, tumbando cualquier intento de la inglesa por llevar la voz cantante con su técnica y capacidad de golpeo. En los compases finales, la disputa tuvo un poco más de equilibrio, hasta que dos remates consecutivos de Falcon (Falcon’s Fury), ya que el primero no permitió que Yamashita sucumbiera al pin, provocando el shock en los comentaristas, hicieron que «The Iron Queen» lograra una valiosa victoria, que probablemente la haya situado como nueva retadora por el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS. Falcon y Yamashita se mostraron respeto en el poscombate.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS PROGRESS: Diamond Eyes (Connor Mills y Nico Angelo) (c) derrotaron a Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) para retener el título. Sin resultar en ningún caso mediocre, el punto del show que más me decepcionó. Los cuatro implicados tienen capacidad para ofrecer un choque memorable, pero ni la duración ni su cierre permitieron sacar el máximo partido. Al recibir Mills el remate conjunto de Sunshine Machine, Jay Joshua interfirió evitando una aparente cuenta de tres y atacando a Cooper y Mambo. Parece que de alguna manera, PROGRESS quiso hacer ver a Joshua aún más como un destructor con tal injerencia. Angelo aprovechó la coyuntura y tras su Split Personality, puso de espaldas planas a Mambo. Mills, Angelo y Joshua celebraron juntos en el cuadrilátero. No estaría mal una (re)revancha.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Rayne Leverkusen (c) derrotó a Emersyn Jayne. Esta lucha, en cambio, aunque tampoco tuviera una duración propia de un coestelar, no acusó esa sensación de que dejara a deber algo. En apenas 13 minutos, y sin salir del ring, hubo de todo: fino llaveo, buenos intercambios de golpes y contrarrestos, «limbwork» de Jayne dirigido expresamente a la espalda de Rayne (de ahí que entrecomille, porque la espalda no es una extremidad)… Y final memorable como guinda: Rayne evitó que Jayne se lanzara sobre ella con su Moonsault y a cambio le obsequió con un Reverse Frankensteiner desde la tercera cuerda y su Thunderstruck para el pin. Ahora sí, una gran defensa de Rayne, ante una Jayne que probablemente sea la luchadora más completa de la escena británica.
- Antes del «main event», Jerry Bakewell, el anunciador, anunció, valga la redundancia, la última función del 2025 de PROGRESS, su tradicional Unboxing, para el 28 de diciembre.
- CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like Dereiss (c) derrotó a Tate Mayfairs para retener el título. Considerando las claras sugerencias de un próximo DeReiss vs. Cara Noir, nada hacía presagiar que veríamos un cambio de monarca. Y una vez más, PROGRESS supo hacer que esta defensa destilara trascendencia; desde las presentaciones hasta su duración, pasando por varios falsos finales que por un momento me hicieron dudar. Nunca me ha parecido que Mayfairs estuviera al nivel de los mejores luchadores británicos de la actualidad, pero aquí, en una actuación completamente «face», me calló la boca. Sobre los 18 minutos de batalla, sacó de debajo del ring su puño americano, pero finalmente no quiso utilizarlo y prefirió ser legal. Y cual Roddy Piper en WrestleMania VIII, por ser legal, acabó perdiendo, no sin antes llevar al límite a DeReiss con un Pepsi Plunge por el que el campeón no sucumbió. Seguidamente, «The Lyrical Dragon» se las ingenió para contrarrestar un Jacknife Pin y colocar a Mayfairs para el Martinete definitivo. El retador, lejos de mostrarse frustrado, alzó el brazo derecho del campeón al concluir la agotadora contienda.
- Como epílogo, las luces se apagaron cuando DeReiss iba a hablar. Al volver, Cara Noir, silla en mano, lo había tumbado con una silla, sobre la que después se sentó tranquilamente, entre abucheos de la parroquia presente en el Electric Ballroom.
⇒ Ya a las puertas de la cuarentena, un servidor prefiere shows donde haya menos combates y estos sean más largos, que no un cartel amplio donde muchos puntos apenas lleguen a los 10 minutos. Entiendo que con la segunda opción das exposición a numerosos talentos, pero desde mi perspectiva egoísta de espectador, hubiera preferido en el caso que nos ocupa no haber visto el choque de duplas y el Simon Miller vs. Charlie Sterling (pese al regreso de Spike Trivet en sus postrimerías) y que PROGRESS se hubiera ceñido a seis combates. En cualquier caso, seis puntos bastante destacables por dos reguleros hacen de Chapter 187: Vendetta 3 una experiencia satisfactoria.
7/10
