PROGRESS presenta el domingo nuevo Chapter, con Cara Noir vs. Lio Rush
► Say less, say noir
- Luke Jacobs derrotó a Tom Thelwell. Ejemplo de combate predecible pero efectivo. Viniendo de perder el Campeonato Mundial PROGRESS, era lógico que Jacobs se llevara la victoria para recuperar un poco de pulso, pero sin desmerecer a Thelwell, quien supo ir de tú a tú con su rival e incluso por momentos lo sorprendió mostrando mayor agilidad. Sin exceso de movimientos complejos, Jacobs y Thelwell contaron una buena historia, finiquitada igualmente con una movida básica, el Lariat. En concreto dos consecutivos, que tumbaron a un peleón Thelwell para seguidamente ser puesto de espaldas planas. Al concluir, Jacobs abrazó a Thelwell y alzó su brazo izquierdo en reconocimiento de su trabajo. Fraternidad mancuniana.
- Simon Miller tenía previsto medirse a Adam Maxted, pero informó de que no tenía el alta para luchar. Pronto, fijó su atención en el combate que disputará con Charlie Sterling en el siguiente show de PROGRESS, Chapter 187: Vendetta 3 (30 de noviembre), y hablando del rey de Roma, Sterling lo confrontó. A partir de aquí, el volumen del sonido ambiente disminuyó aún más y no pude captar nada de lo que dijo Sterling. Supongo que pocas cosas bonitas, porque Miller acabó golpeándolo, y este respondió con dos golpes bajos antes de volver a vestidores.
- Ethan Allen derrotó a Adam Maxted. No se quedó sin luchar Maxted, y lo hizo ante otro mancuniano, muy vitoreado. Esto lo llevó en volandas hacia la victoria tras apenas cuatro minutos de contienda. Maxted se rindió verbalmente ante una espectacular combinación de Muta Lock y Cattle Mutilation. Todos contentos.
- Tate Mayfairs derrotó a Kid Lykos. Originalmente Michael Oku era el rival de Mayfairs, pero «The OJMO» lleva ya un par de semanas lesionado. Mayfairs ejerció de técnico y Lykos de rudo; quién lo habría dicho meses atrás. El ex Campeón Mundial PROGRESS fijó su mira en el brazo izquierdo de Mayfairs y ante la resiliencia de este tiró de su estrategema en últimos meses: meterse en la tobillera un trozo de metal y golpear con él a sus rivales. Así lo hizo, pero Mayfairs, al que no se la dan con queso, fingió estar más grogui de lo que estaba y cuando Lykos volvió al ring tras esconder su arma bajo el ring, le sorprendió con su Jaguar Tooth (versión del V-Trigger) y lo cubrió. Como dijo Ricky Morton, no se trata de ser más fuerte ni más rápido que tu oponente, sino de ser más listo.
- En promo pregrabada, Alexxis Falcon dijo querer volver a contender por el Campeonato Mundial PROGRESS, y buscando dar un golpe sobre la mesa, retó a Miyu Yamashita. Se verán las caras en Chapter 187: Vendetta 3.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Rayne Leverkusen (c) derrotó a Session Moth Martina (con Kouga) para retener el título. La supuesta gracia del combate estuvo en Kouga (Owadasan, ahora utilizando su nombre de pila) como second de Martina. El nipón le dio a Martina una lata de cerveza mientras esta se encontraba cerca de rendirse por un Boston Crab y al escupir parte de su contenido en la cara de Leverkusen logró salirse de la llave. Martina tomó entonces el control del duelo y pidió a Kouda que también escupiera cerveza en la cara de Leverkusen, pero la campeona se zafó y fue la matriarca de la «familia» quien recibió el esputo. Tal nublamiento lo aprovechó Leverkusen para endosar su Thunderstruck sobre Martina y la cuenta de tres. Primera defensa de Leverkusen, y supo a poco. «The Maiden Of Metal» merece mejores retadoras.
- Scott Oberman derrotó a Drew Parker. El pasado junio, Ridgeway y Oberman, colegas de escena, se enfrentaron en Catch Pro Wrestling y el segundo lesionó al primero con un Martinete, según sus propias palabras, intencionadamente. He ahí el detonante de este frustrado duelo, porque Ridgeway no pudo presentarse, y Oberman se jactó de que motivado por el miedo. Así que Parker ejerció como sustituto, generando una de las mayores reacciones de la velada, manteniendo al público muy entusiasta con su dinamismo, en contraste con el estilo de Oberman. Y Parker tenía encarrilada la victoria, pero Oberman evitó su Swanton Bomb y le aplicó un Martinete para la cuenta de tres. Resultado que no gustó al respetable.
- PROGRESS anunció que Rayne Leverkusen pondrá sobre la mesa su Campeonato Mundial Femenil ante Emersyn Jayne en Chapter 187: Vendetta 3. Esta defensa es otra cosa.
- Charles Crowley derrotó a RPD. Crowley se valió de ciertas tácticas rudescas para desarmar la guardia de RPD, buscándole las cosquillas con su habitual actitud, hasta que el exboxeador lo puso serio de un directo al mentón. Crowley entonces dejó de tontear y luego de no sucumbir a un pin como consecuencia de un Superman Punch, reversó el intento de un segundo y logró que RPD se rindiera con su Weasel’s Clutch. «The Twat» se ganó el respeto de RPD, quien reconoció su victoria en las postrimerías. Lucha bastante regulera. PROGRESS intenta darle hueco a RPD, pero por ahora las actuaciones de este no convencen.
- PROGRESS anunció dos nuevos combates para Chapter 187: Vendetta 3: Diamond Eyes (Connor Mills y Nico Angelo) (c) vs. Sunshine Machine por su Campeonato Mundial de Parejas y Lykos Gym vs. Gene Munny & Kouga.
- CAMPEONATO MUNDIAL ATLAS PROGRESS: Will Kroos (c) derrotó a Jay Joshua para retener el título. Sobre el papel, apuntaba a combate del show, y así fue. Si Joshua portara algún título de categoría mundial podría considerársele entre los candidatos a luchador «indie» del 2025, y el título Atlas sería un buen aval. Sin embargo, Kroos merece su estatus, y con esta defensa demostró definitivamente que de tener a retadores adecuados, guarda potencial para conjuntar uno de los mejores reinados que dicho oro ha visto en sus nueve años de existencia. Por momentos, como ver un nuevo enfrentamiento entre Samoa Joe vs. Takeshi Morishima pasado por el filtro del british wrestling. Una pena, de nuevo, que el sonido ambiente fuese tan pobre durante toda la función y que no gozaran de algunos minutos más. Sobre los 10 de encuentro, Kroos se libró de un Mataleón estrellando a Joshua sobre un esquinero con tanta potencia que casi se lo carga, y al comprobar que Joshua no sucumbía al pin tras su Kroos Control, le aplicó un segundo. El campeón reconoció la valía del retador y dejó el ring para que el público lo despidiera entre aplausos. Demasiado ha tardado Joshua en debutar oficialmente con PROGRESS (allá por 2019 formó parte de un «dark match»).
- Cara Noir derrotó a Lio Rush. La lucha fue más un choque de personajes que otra cosa, en especial por la versión «Blackheart» mostrada por Rush (las entradas duraron cerca de ocho minutos; genial la del «All Elite»), pues sin resultar desde luego un mediocre «main event», los implicados no mostraron toda su calidad entre las doce cuerdas. En cualquier caso, se agradece que de vez en cuando veamos estelares de este tipo, y sin comedia de por medio. Hubo dos «spots» bastante espectaculares, ambos con Rush ejecutando un tope suicida: en el primero, este salió bien y mandó a Noir hasta cuarta o quinta fila, pero el segundo logró interceptarlo el inglés y convertirlo en un Suplex sobre varias sillas (vacías). El objetivo era vender que Noir, dominante durante casi todo el duelo, ahora compite de manera más despiadada, y esta vez me convencieron. Sin que Rush cayera tras el Package Piledriver, «The Black Swan» le propinó una patada en la cabeza estilo Randy Orton y lo mandó a brazos de Morfeo. Esperaba que en el epílogo saliera Man Like DeReiss, pero no.
⇒ Como dije, el choque de «gimmicks» en el cierre otorgó un aire distinto a este Chapter, compensando el exceso de 1 vs. 1 y la falta de una lucha por equipos que por momentos rompiera la dinámica del show. No es precisamente el «tag team wrestling» una de las preferencias de PROGRESS, tal vez porque cuenta con pocas duplas a su disposición; punto que de cara a 2026 debería enmendar. Otra vez, un Chapter que pasó volando (pese a los casi 40 minutos de intermedio), donde la empresa supo solventar los contratiempos y contentar a la fanaticada. Entre todo lo presentado, Will Kroos y Jay Joshua se robaron la tarde. Lucha muy recomendable para conocer a estos gladiadores si aún no lo han hecho.
7/10
