► Say less, say noir

⇒ Como dije, el choque de «gimmicks» en el cierre otorgó un aire distinto a este Chapter, compensando el exceso de 1 vs. 1 y la falta de una lucha por equipos que por momentos rompiera la dinámica del show. No es precisamente el «tag team wrestling» una de las preferencias de PROGRESS, tal vez porque cuenta con pocas duplas a su disposición; punto que de cara a 2026 debería enmendar. Otra vez, un Chapter que pasó volando (pese a los casi 40 minutos de intermedio), donde la empresa supo solventar los contratiempos y contentar a la fanaticada. Entre todo lo presentado, Will Kroos y Jay Joshua se robaron la tarde. Lucha muy recomendable para conocer a estos gladiadores si aún no lo han hecho.

7/10