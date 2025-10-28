► Make It Rayne

El show abrió con Lana Austin y Hollie Barlow disfrazadas de minions, arrebatándole el rol de anfitrión a Jerry Bakewell, hasta que Hyperactive (Anita Vaughan y Safire Reed) salieron a confrontarlas y las retaron a luchar in situ. Bakewell hizo oficial la lucha sin mucha dilación.

Hyperactive (Anita Vaughan y Safire Reed) derrotaron a LALLIE (Lana Austin y Hollie Barlow) . «Opener» de comedia para iniciar la velada. No tengo nada en contra de este tipo de lucha libre, pero tal estilo desmerece a Vaughan y Reed, gladiadoras que «seriamente» son capaces de conjuntar grandes combates. Las hiperactivas generaron tensiones entre Austin y Barlow, con un plátano como instrumento de discordia, que la ex Campeona Mundial PROGRESS utilizó contra Vaughan. Y tal elemento acabó por serle contraproducente, pues un resbalón con su cáscara propició que Vaughan y Reed recuperaran la iniciativa y luego de tumbar a Barlow fuera del ring, Austin se comiera el Shining Wizard de Reed para la cuenta de tres.

Simon Miller derrotó a Mulligan (con Josh Holly) . Durante toda la lucha, los comentaristas vendieron al debutante como un monstruo destructor, y después de todo, Miller lo acabó venciendo en cinco minutos, mediante tres Lanzas y el Jackhammer. Quiso escenificarse que Mulligan tenía encarrilado el duelo y que una injerencia de Holly, ordenándole a saber qué, supuso un punto de inflexión, pero realmente no fue algo decisivo. Parece que el impulso a Miller de cara a recuperar el Campeonato Proteus continúa, pese a la limitada calidad del también «youtuber». En el poscombate, Holly recriminó a Mulligan su derrota y este, harto, le endosó un Chokeslam.

. Durante toda la lucha, los comentaristas vendieron al debutante como un monstruo destructor, y después de todo, Miller lo acabó venciendo en cinco minutos, mediante tres Lanzas y el Jackhammer. Quiso escenificarse que Mulligan tenía encarrilado el duelo y que una injerencia de Holly, ordenándole a saber qué, supuso un punto de inflexión, pero realmente no fue algo decisivo. Parece que el impulso a Miller de cara a recuperar el Campeonato Proteus continúa, pese a la limitada calidad del también «youtuber». En el poscombate, Holly recriminó a Mulligan su derrota y este, harto, le endosó un Chokeslam. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Rayne Leverkusen derrotó a Rhio (c) para ganar el título . Esto debió haber cerrado la función. Gran combate, de muchas alternativas y perfectamente escenificado a través de una acción muy fluida, donde la resiliencia de Leverkusen tomó por sorpresa a Rhio y en última instancia, le hizo perder su oro, cuando «The Maiden of Metal», tras salirse de varios intentos de pin en 2.99, evitó un Package Piledriver y logró rodarla súbitamente de espaldas, provocando que todo el Electric Ballroom saltara de sus asientos. Una de las grandes sorpresas de los últimos años en PROGRESS, por varias razones. La primera, porque Kanji apuntaba a tener revancha con Rhio, o así se sugirió, luego de que perdiera en Chapter 183 por una controvertida decisión arbitral y echara a Nina Samuels de PROGRESS en Chapter 184. La segunda, porque Leverkusen sólo había ganado previamente un encuentro bajo los focos de la promotora, hace ya ocho meses. Sospecho que tal vez Rhio ha recibido una llamada de WWE y aquí comenzó su descarga de oros (todavía ostenta dos más, el máximo de ICW y el femenil de 4th Rope Wrestling). En cualquier caso, certera decisión la de confiar en Leverkusen, gladiadora que lo tiene todo para ser una estrella internacional. Rhio reconoció la victoria de Leverkusen y le entregó personalmente la presea. Obviando la nipona, ninguna escena en el mundo cuenta hoy día con tantas luchadoras con madera de campeona como la británica.

CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like DeReiss (c) derrotó a Lio Rush para retener el título . Rush compitió bajo su «gimmick» de Blackheart, muy propicio en fechas halloweenescas, y de inicio, DeReiss lució un tanto ojiplático, sorprendido por la agresividad y capacidad para absorber castigos del «All Elite». En consecuencia, Rush fue protagonista de varios falsos finales, incluido uno en el que DeReiss quiso romper una cuenta de 10 fuera del ring para dejarnos uno de los «spots» de la noche: una Cannonball sobre Rush, que estaba sentado en la tercera fila, tras tomar carrerilla desde el otro lado del ring. DeReiss metió entonces a Rush en el ring y lo planchó con su 450… sin éxito, y seguidamente «The Man of the Hour» se levantó con la boca llena de una sustancia viscosa y negra. Menos mal que yo ya había cenado. En este punto, muchos llegaron a contemplar un cambio titular, pues Rush se recuperó y se lanzó con su Plancha estilo sapito sobre el campeón, y dado que la cuenta no llegó a tres, le aplicó un Muta Lock por el que DeReiss hizo el amago de palmear la lona. Finalmente, «The Lyrical Dragon» retomó el control y tras un Electric Chair German Suplex y un Martinete, logró que Rush sucumbiera a la cuenta de tres. Excelente desempeño de ambos protagonistas. Al concluir la batalla, DeReiss sacó de su funda su Campeonato Mundial PROGRESS personalizado y este estaba lleno de sangre y plumas. Me esperaba a Cara Noir con las gafas de Steve Urkel diciendo: «¿He sido yo?»

⇒ La primera hora de Chapter 185, concretamente la más «entertainment», apenas me entusiasmó. Pero a partir de la segunda, fue una maravilla. Pocos shows «indies» este año pueden presumir de un bloque tan sólido de cuatro combates, aunque el Will Kroos vs. Charles Crowley no fuese tan brillante. Y entre todos, me quedo con el que coronó a Rayne Leverkusen, por su intrínseca calidad y por su sorpresivo resultado, marcando a su vez, parece, el principio del fin de Rhio en PROGRESS. Una cita absolutamente imperdible para quien siga el producto, cuando se antojaba casi de trámite en cuanto a sus luchas titulares. Como dije, casi redonda de no ser por su inicio.

8/10

