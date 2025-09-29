Como comentamos al dar cuenta del debut de Miyu Yamashita con PROGRESS el próximo noviembre, este pasado domingo la promotora inglesa tenía en agenda nuevo show, Chapter 184: Camden Lock Up, celebrado desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra), antes de que sobre el mismo escenario GCW y Josh Barnett presentaran nueva edición de Bloodsport.

Entre las luchas anunciadas, destacó, por encima de todas las de campeonato, un duelo «Loser Leaves PROGRESS» donde Nina Samuels y Kanji se jugaron su estancia en el producto, tras una extensa rivalidad que se remonta a inicios de 2024.

De carácter titular, Man Like DeReiss tuvo su primera defensa del Campeonato Mundial PROGRESS bajo los focos de esta compañía, ante Charlie Sterling; Rhio hizo lo propio con el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS frente a Lucy Sky (en su primer combate para la compañía) y Gene Munny debió poner sobre la mesa el Campeonato Atlas PROGRESS contra Will Kroos.

Completando el cartel, otros dos debutantes, Alexander Lockheart y Josh Holly, enfrentaron a Cara Noir y Simon Miller, respectivamente, y Owadasan continuó su periplo por PROGRESS mediante mano a mano con Ricky Knight Jr.

PROGRESS Chapter 184: Candem Lock Up pudo seguirse en directo vía DEMAND PROGRESS PLUS y TrillerTV.

► El último show de Nina

CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like DeReiss (c) derrotó a Charlie Sterling para retener el título . Sterling fijó su mira sobre la espalda de DeReiss y en general, el ex Smokin’ Ace tuvo un buen desempeño. Pero creo que todo su impulso durante los últimos meses (venciendo entre otros, a Cara Noir) no merecía esta defensa, si bien de duración considerable, situada como «opener», lo que acabó por tumbar cualquier atisbo de sorpresa. Precisamente la anterior derrota de Sterling fue contra DeReiss, en el Super Strong Style 16, y aquí cayó de la misma manera, rindiéndose vía Sharpshooter luego de recibir el 450. Al concluir, DeReiss presentó una versión personalizada del título mundial, que, a falta de verlo de cerca, diría que la única diferencia es un baño de azul en ciertas partes.

RETO ABIERTO: Simon Miller derrotó a Josh Holly. El debutante en PROGRESS insultó al público y luego a Miller, tachándolo de luchador mediocre, venido a menos desde que perdiera el Campeonato Proteus, para acabar llamándolo «zorrita calva» y como extra, darle una bofetada. Miller tuvo la educación de esperar el toque de campana para endosarle dos Lanzas y el Jackhammer. Goldberg vive. En las postrimerías, Holly quiso que el árbitro pagara los platos rotos, pero el personal de seguridad lo sacó del recinto en volandas.

RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Rhio (c) derrotó a Lucy Sky para retener el título. Defensa similar a la primera del show, previsible y a la vez disfrutable, aunque superior por la calidad de la retadora, quien fue de tú a tú en poderío físico contra Rhio (a la que conoce bastante bajo los focos de otras promotoras; el mes pasado se midieron en EVE) como pocas rivales. Sky recuerda en su estilo a Chihiro Hashimoto y creo encajaría muy bien en el joshi puroresu. Y tenía muy bien encarrilada la lucha, pero erró en un intento de plancha desde la tercera cuerda y Rhio aprovechó para reponerse y tras varias movidas, finiquitarla con su Package Piledriver y la cuenta de tres.

Ricky Knight Jr. derrotó a Owadasan. El nipón atacó a RKJ con una silla antes de sonar la campana, pero el japonés no puso en muchos apuros al inglés, en su primer combate tras ser parte del N-1 de NOAH. Rickyshi Driver sobre los cuatro minutos y caput.

CAMPEONATO ATLAS PROGRESS: Will Kroos derrotó a Gene Munny (c) (con Session Moth Martina) para ganar el título. Martina interfirió en un par de ocasiones, evitando movidas clave de Kroos, como su Spanish Fly, hasta que el árbitro la sorprendió intentando golpear al retador con la presea en liza y la expulsó de ringside. Antes de marcharse, Martina distrajo al colegiado para que Munny utilizara dicho oro, pero este prefirió prescindir de trampeos y su limpieza le pasó factura, porque en última instancia, Kroos pudo aplicarle el Spanish Fly y su Kroos Control y lo puso de espaldas planas, desatando el jolgorio. En las postrimerías, Munny reconoció el triunfo de su «sobrino» y le dio personalmente el campeonato. Gran momento, Kroos tiene potencial para ofrecer buenas defensas.

Cara Noir derrotó a Alexander Lockheart. Antes del inicio oficial, Noir golpeó a Lockhart en sus partes pudendas, pero lo que parecía iba a ser un mero «squash» se convirtió en una lucha de realce muy interesante por mostrar la resiliencia del perdedor, soportando todas las movidas que el «Black Swan» le lanzaba, y estando incluso cerca de sorprenderlo con algún que otro oportuno contrarresto. De hecho, Noir finalmente recurrió a un patadón en la cabeza cual Randy Orton, con el que Lockhart quedó fuera de combate. En las postrimerías, Noir siguió atacando a Lockhart, hasta que Man Like DeReiss hizo el salve y el rudo puso pies en polvorosa. PROGRESS quiso mostrarnos cómo se las gasta el nuevo Noir, aunque creo que no lució demasiado amenazante.

LOSER LEAVES PROGRESS: Kanji derrotó a Nina Samuels. Cuando vi a Kanji derramar una lágrima al hacer su entrada al ring, me temí que sería su última lucha en PROGRESS, dadas sus recientes interacciones con Mercedes Moné (puerta de entrada quizás para un fichaje por AEW), pero Samuels acabó disputando su canto de cisne. Un estelar digno de Stardom o TJPW, muy parejo al inicio, pero que se decantó del lado de Kanji por su capacidad de llaveo, dejando maltrecho el hombro izquierdo de Samuels. Esta se las ingenió entonces para que el réferi recibiera una patada de Kanji y cortar así el momentum de esta. Sin colegiado, la ex NXT UK buscó endosar un sillazo sobre su oponente, y justo a tiempo hizo acto de presencia un segundo árbitro para evitarlo… y llevarse en respuesta una patada. El combate tornó en un brawl lejos del ring, con Kanji cayendo sobre la mesa de comentarios en dos ocasiones sin que esta se rompiera. Ya otra vez entre las doce cuerdas, vio cómo Samuels le quitaba la protección de su brazo izquierdo, que tuvo que operarse tiempo atrás. Kanji respiró por la herida, y tal afrenta le sirvió de empuje, casi truncado por un golpe contra un esquinero sin protección, que terminó utilizando a su favor para estrellar allí el hombro tocado de Samuels, golpearla con su Hidden Blade y hacer que se rindiera vía Kimura Lock. Chapó por ambas protagonistas. Me pregunto cuál será el siguiente paso de Samuels.

Como epílogo, Kanji abrazó a Samuels y esta se despidió entre cánticos de «Thank You, Nina». Historia en PROGRESS.

Por el mencionado Bloodsport, Chapter 184 tuvo una duración menos extensa de lo habitual (no alcanzó las tres horas), pero ninguna lucha se sintió apresurada ni acusó falta de minutos. Los grandes aciertos del show, la coronación de Will Kroos y el tremendo «main event», se complementaron con las dos buenas defensas, el avance de la rivalidad Cara Noir vs. Man Like DeReiss mediante el valioso debut de Alexander Lockheart y las exhibiciones de Simon Miler y RKJ. PROGRESS está encadenando unos shows entretenidísimos en los últimos meses, y con los resultados de Chapter 184 tiene ahora un plantel de campeones muy atractivo. Obviando que Paul Walter Hauser ostenta el título Proteus, claro. 8/10.

Thank you to every single fan for watching either in the Ballroom or online yesterday.



The community you create is special.



Chapter 184 directors cut lands this Friday on DPP. #PROGRESSWrestling pic.twitter.com/inQwYXH5JC — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) September 29, 2025