Resultados Pro Wrestling Euskadi: Borrokazulo 9

Por novena vez, Pro Wrestling Euskadi (PWE) celebró show desde el Borrokazulo, su particular fortín en Basauri (Vizcaya, España), este pasado 29 de noviembre, como despedida del año para la promotora.

En la lucha principal, Rente tuvo su sexta defensa del Campeonato PWE de Euskal Herria ante la gran promesa de la escena española, Caldera, en su primera oportunidad por dicho cinturón.

El otro combate concretado tuvo a Herio e Issi en mano a mano. El primero, incansable en su misión de volver a verse las caras con Rente, se jugaba nueva tentativa por el Campeonato PWE de Euskal Herria contra el segundo, amigo de «la Perfección Mecánica» y también miembro de El Sindicato de la Lucha.

Además, se anunció que tras lo sucedido entre Guti y Romero El Madero en el anterior show (Herriz Herri 4: Etxebarri), donde ambos acabaron su duelo con doble descalificación, Fran Garralda (presidente de PWE) daría cuenta del futuro de estos luchadores en la empresa.

► La última puerta de Herio

[PRESHOW]

Ángel Riego y Jauna IV derrotaron a Pariente y Viti de la Cova.

[SHOW PRINCIPAL]

Romero el Madero y Javier “El Magno” derrotaron a Guti y Xene . Antes del combate, Romero y Guti firmaron contrato para el próximo duelo entre ambos.

. Antes del combate, Romero y Guti firmaron contrato para el próximo duelo entre ambos. Herio derrotó a IssI .

. Rubén Cerón y Luis derrotaron a Patxi y The Anvil .

. CAMPEONATO PWE DE EUSKAL HERRIA: Rente (c) derrotó a Caldera para retener el título .

. Rente defenderá el Campeonato PWE de Euskal Herria ante Herio en Urtemuga 2, próximo show de PWE, el 17 de enero.

