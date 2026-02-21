Resultados Prestige Wrestling 20 de febrero 2026 | Roseland XIII: The End

La compañía de lucha libre independiente Prestige Wrestling presentó su evento Roseland XIII: The End, el cual se llevo a cabo el 20 de febrero 2026, desde The Roseland Theater en Portland, Oregon, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

Prestige Wrestling cerró su último evento con Roseland XIII desde el Roseland Theater en Portland, Oregon, un show cargado de acción y momentos emotivos, transmitido gratis por YouTube. El promotor William Quintana ya había anunciado que este sería el último evento de la empresa.

Resultados Prestige Wrestling

Travis Williams venció a Alan Angels C4 (Cody Chhun & Guillermo Rosas) vencieron a Amerikan Gunz (Ethan HD & Mike Santiago) y Los Suavecitos (Danny Rose & Ricky Gee) Brooke Havok venció a Haley Dylan Minoru Suzuki venció a Matt Brannigan Jordan Cruz venció a Ryan Clancy COMBATE ROSELAND RIOT: War Machines (Drexl, JAIDEN, Spencer Scott & Zaye Perez) vencieron a United Front (Casey Ferreira, Cole Rivera, Elliot Tyler & Sid Sylum) COMBATE ROSELAND RUMBLE: ganador Ryan Clancy CAMPEONATO FEMENIL WEST COAST PRO: Johnnie Robbie (c) retuvo ante Amira CAMPEONATO DE PAREJAS PRESTIGE: The Hammer Brothers (Jack Hammer & Sledge Hammer) vencieron a Midnight Heat (Eddie Pearl & Ricky Gibson) (c) – para convertirse en nuevos campeones CAMPEONATO PRESTIGE: Judas Icarus venció a Kevin Blackwood (c) – para convertirse en nuevo campeón

El 20 de febrero de 2026 no fue simplemente el cierre de un evento, sino la clausura formal de una promoción que ayudó a definir la identidad de la lucha libre independiente en la Costa Oeste. Prestige Wrestling apostó por una despedida coherente con su ADN: combates intensos, variedad estilística, presencia internacional y un evento estelar con peso emocional real. puntuación del show 8.8/10