Over The Top Wrestling (OTT) produjo su decimosegundo show del 2026 este pasado sábado 28 de marzo, desde el Barbican Centre de Drogheda (República de Irlanda), bajo el título de Super Showdown.

Como principal lucha, de la que un servidor hizo previa aquí, Calum Black puso sobre la mesa el Campeonato No Limits OTT ante TJ Charles, viejo conocido de la escena española.

Completando el cartel anunciado, BDE BDE (Big Bad Dirty Nicky y Bittersweet Josh) enfrentaron a The Tate Estate (Ilija Zarkov y Nathan Murphy) y hubo cuatro duelos: Renzo Rose vs. Luke Frehill, Jay vs. Cian Noonan, Matthew Bullett Smyth vs. Frankie Vendetta (bajo estipulación «Weirdos Rules») y Terry Thatcher vs. Daragh Lynch.

El show puede verse completo de manera gratuita en el canal de YouTube de OTT.

► El ídolo de los niños

Luke Frehill derrotó a Renzo Rose.

Jay derrotó a Cian Noonan.

Terry Thatcher derrotó a Daragh Lynch.

WEIRDOS RULES MATCH: Matthew Bullett Smyth derrotó a Frankie Vendetta (con The Sem). Nunca se detalló en qué consistía la estipulación, pero básicamente fue una lucha sin DQ.

Nunca se detalló en qué consistía la estipulación, pero básicamente fue una lucha sin DQ. BDE (Big Bad Dirty Nicky y Bittersweet Josh) derrotaron a The Tate Estate (Ilija Zarkov y Nathan Murphy).

CAMPEONATO NO LIMITS OTT: Calum Black (c) derrotó a TJ Charles para retener el título. Black estaba en su ciudad natal, así que contó con todo el apoyo del respetable, mientras Charles ejercía de rudo, apalizándolo antes del inicio oficial del choque, dejándole el cuello tocado por un Martinete. Buena parte de la acción transcurrió fuera del ring, donde Black se lanzó desde el stage a lo Kurt Angle. Pero Charles continuó fijando sus ataques sobre el cuello de Black y se valió del oro en liza para golpearlo. 1, 2.. 2.99. Black se repuso cual héroe local, y tras una quebradora contra el esquinero y su Pumphandle Slam, cubrió a Charles. Victoria de puro «babyface», acrecentada por la numerosa presencia de niños en el Barbican Centre. ♠♠♠3/4

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