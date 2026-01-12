Resultados OTT Invasion: Let’s Try This Again! (10 de enero 2026)

Entre las promotoras más destacadas de Europa faltaba OTT por estrenar su 2026. Y lo hizo este pasado sábado 10 de enero con Invasion: Let’s Try This Again!, desde el Strand Hotel de Limery (República de Irlanda).

Cuatro de los campeonatos adscritos a OTT tuvieron presencia: Trent Seven defendió el oro europeo ante Matthew Bullet Smyth; Myla Grace, «Knockout» en TNA, hizo lo propio con el Campeonato Femenil frente a la polaca Diana Strong; Makaveli (Goldenboy Santos y Damien Corvin) buscaron conservar el Campeonato de Parejas contra Raven Creed y Steve Savage; mientras Calum Black intentó prolongar su reinado como Campeón No Limits a costa de Leyton Buzzard.

Completando el cartel, destacar el regreso de Carlito a OTT, haciendo dupla con LJ Cleary para medirse a The Tate Estate (Michael May y Nathan Murphy).

► OTT arranca 2026

Renzo Rose derrotó a James Ellis.

CAMPEONATO DE PAREJAS OTT: Makaveli (Goldenboy Santos y Damien Corvin) (c) derrotaron a Raven Creed y Steve Savage para retener el título.

CAMPEONATO NO LIMITS OTT: Calum Black (c) derrotó a Leyton Buzzard para retener el título.

The Tate Estate (Michael May & Nathan Murphy) (con ES Tate) derrotaron a Carlito y LJ Cleary.

BDE (Big Bad Dirty Nicky y Bittersweet Josh) (con Young Daragh) derrotaron a KOE (Adam King y Marcus King).

CAMPEONATO FEMENIL OTT: Myla Grace (c) derrotó a Diana Strong para retener el título.

CAMPEONATO EUROPEO OTT: Trent Seven (c) derrotó a Matthew Bullett Smyth para retener el título.

