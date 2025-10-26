Como cada temporada por estas fechas, Over The Top Wrestling (OTT) celebra su show de aniversario. Y ya van 11 años, con una promotora que de nuevo tomó el National Stadium de Dublín (Eire), este sábado 25 de octubre.

Cinco campeonatos tuvieron presencia en un show estelarizado por Big Damo y Goldenboy Santos, donde el irlandés buscó conservar el Campeonato Mundial OTT ante el portugués, protegido de Joe Cabray, dueño de la empresa.

Además, Myla Grace, bajo contrato con TNA, se enfrentó a Raven Creed en pos de conquistar el Campeonato Femenil OTT; hubo duelo entre Trent Seven y Jay para determinar Campeón Europeo OTT tras quedar vacante por la incomparecencia de B Cool; Calum Black tuvo su segundo compromiso como Campeón No Limits OTT en un Gauntlet ante Man Like DeReiss, Alan Angels, Charlie Sterling y Liamo; mientras Hype Dawgs (Kuro y Mecca) debieron poner sobre la mesa el Campeonato de Parejas OTT contra Renzo Rose y Matthew Bullet Smyth.

Ya sin oros de por medio, Moose (otra figura de TNA) se midió a Michael Oku y Lio Rush, «All Elite», se batió con el novel Cian Noonan.

► Tres nuevos campeones

CAMPEONATO NO LIMITS OTT, GAUNTLET: Calum Black derrotó a Man Like DeReiss, Alan Angels, Charlie Sterling y Liamo para retener el título . DeReiss fue el último eliminado.

. DeReiss fue el último eliminado. Cian Noonan derrotó a Lio Rush .

. Moose derrotó a Michael Oku (con Amira Blair) .

. CAMPEONATO FEMENIL OTT: Myla Grace derrotó a Raven Creed (c) para ganar el título .

. CAMPEONATO DE PAREJAS OTT: Renzo Rose y Matthew Bullet Smyth derrotaron a Hype Dawgs (Kuro y Mecca) (c) para ganar el título . En el poscombate, Smyth atacó a Rose y se llevó con él los cinturones.

. En el poscombate, Smyth atacó a Rose y se llevó con él los cinturones. CAMPEONATO EUROPEO OTT (VACANTE): Trent Seven derrotó a Jay para ganar el título .

. CAMPEONATO MUNDIAL OTT: Big Damo (c) derrotó a Goldenboy Santos (con Joe Cabray) para ganar el título. B Cool reapareció y evitó que Cabray propiciara la victoria de Santos.

