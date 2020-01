NXT 15 DE ENERO 2020 .— El torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic continúa en este episodio de NXT. Serán dos los encuentros que tendremos. En uno de ellos, Matt Riddle y Pete Dunne hacen alianza para enfrentar a Mark Andrews y Flash Morgan Webster. En el otro, tendremos el debut televisivo en WWE del astro internacional Alex Shelley, quien reformará con KUSHIDA la dupla de los Time Splitters que tanto éxito logró en New Japan Pro Wrestling (aunque seguramente no se llamarán así). Sus rivales son los Grizzled Young Veterans: Zack Gibson y James Drake. NXT se emite, como es usual, desde la NXT Arena, en la Full Sail University de Winter Park, Florida.

NXT 15 de enero 2020

Además de esos duelos, un atractivo de este episodio es la campal con la que se definirá a la retadora de Rhea Ripley al Campeonato Femenil NXT para el especial NXT TakeOver: Portland. Las participantes son Io Shirai, Xia Li, Bianca Belair, Candice LeRae, Chelsea Green, Dakota Kai, Vanessa Borne, Kayden Carter, Mia Yim, Santana Garrett, Shotzi Blackheart y la nueva contratación: Mercedes Martinez.

Y en otra lucha para buscar a un retador, esta vez para el Campeonato de Peso Crucero NXT, que Ángel Garza defenderá en Worlds Collide, Lio Rush, Isaiah «Swerve» Scott y Tyler Breeze se enfrentarán para definir al representante de NXT. Garza tendrá, además, dos retadores de NXT UK, pues el combate será de cuatro esquinas.

Inicia NXT 15 de enero 2020

WWE inicia con una gráfica recordando a Rocky Johnson, fallecido esta tarde.

Luego, se muestra un video con lo más destacado de la semana anterior, incluyendo la irrupción de The Undisputed Era en NXT TakeOver: Blackpool II, cuando atacaron a los miembros de Imperium.

Keith Lee hace su aparición en el ring para dirigirse al público. Los cánticos de «Bask in his Glory» no se hacen esperar.

Lee les recuerda que es el Contendor número 1 al Campeonato Norteamericano NXT y que Undisputed Era ha llegado a su pico, a su límite, mientras que él es «Limitless», y lo demostrará la próxima semana en su lucha de Campeonato contra Roderick Strong.

Suena la música de Undisputed Era y mandan a callar a Lee y se van con todo, cuatro contra uno.

Luego de que Strong lastimara el tobillo de Lee con una silla, aparece Tommaso Ciampa al rescate y los campeones huyen, ya dejando el daño hecho sobre Lee.

► 1- Dusty Rhodes Tag Team Classic – Primera Ronda: Pete Dunne y Matt Riddle vs. Flash Morgan Webster y Mark Andrews

Los Broserweights hacen su ingreso al cuadrilátero, por separado. ¿Habrá química en esta nueva pareja dispareja?

Dunne y Andrews inician la acción. El público va con los cánticos «Broserweights», mientras los contendientes inician con movimientos ágiles, pero «abanicando la brisa». Igualmente arrancan unos aplausos por parte del público. Vamos a comerciales.

De vuelta a la acción, Webster es dominado por los locales, quienes se combinan con rápidos relevos. Riddle obtiene cuenta de 2.

Andrews finalmente consigue el relevo y logra hacerse cargo de Dunne y Riddle. Cuando estos iban a combinarse, Andrews esquiva y les aplica una doble chilena.

El público corea más fuerte «Broserweights». Los de NXT UK están impresionando bastante bien esta noche. Andrews vuelve a tomar el relevo, pero la experiencia de Dunne se hace sentir, y con una rápida sucesión de golpes lo trata de disminuir.

Riddle toma el relevo y luego de un par de cuentas para dos segundos sobre Andrews, vuelve a ceder el relevo a Dunne, quien ahora lo castiga con llaves de rendición, mientras Webster espera impaciente su relevo.

Andrews logra zafarse y con un northern light suplex, seguido de un doble pisotón deja tendido a Dunne; sin embargo, también queda exhausto luego del castigo recibido. Vamos a comerciales.

Al regresar, Webster en control y con un par de dropkicks logra enviar a Riddle y Dunne afuera del ring.

La espectacularidad de los de NXT UK impresionan al público presente, quienes corean: «NXT, NXT». Riddle y Dunne se recuperan y se combinan bien contra Webster, quien había sorprendido con una enredadera sobre Riddle, pero rápidamente los Broserweights logran golpearlo con un combo Bro to Sleep/Enzuigiri para una larga cuenta de 2 sobre Webster. «Esto es asombroso» se escucha en Full Sail.

Andrews está de vuelta, y logra enviar a Dunne y Riddle afuera del ring, pero Webster va por un tope pero Riddle lo recibe de pie y le aplica un Bro Derek afuera del ring. Adentro, Dunne conecta un golpe de antebrazo para contrarrestar un intento de SSP de Andrews. Luego, Dunne le aplica el Bitter End sobre la rodilla de Riddle y eso es todo.

Los Broserweights se alzan con la victoria y pasan a la siguiente ronda a enfrentarse a Imperium. Gran lucha por parte de los cuatro, y la pareja dispareja de Riddle y Dunne se combinaron muy bien ante un muy buen equipo de Andrews y Webster, quienes vendieron cara su derrota.

Hablando de Imperium, se muestra un video con WALTER y compañía, diciendo que habrán represalias por el ataque sufrido el domingo pasado.

Tras bastidores, Cathy Kelley está esperando alguna actualización sobre la situación de Keith Lee, quien podría no ser partícipe de su lucha titular la próxima semana.

Tommaso Ciampa hace su aparición al escenario. El público los recibe con los cánticos de «Daddy’s home»

Luego de hacer un recuento de todos los atacados por Undisputed Era, dice que se hará cargo de Adam Cole y que quiere recuperar «su vida» nuevamente. Pero los campeones vuelven a caer como pirañas y cuatro contra uno sobre Ciampa.

Cuando Ciampa era dominado, aparece Johnny Gargano al rescate, y «Johnny Wrestling» limpia la casa y el público le hace saber que está con él. Bobby Fish queda mal ubicado y a los cánticos de «DIY, DIY», Ciampa y Gargano los escuchan y se combinan para liquidar a Fish.

Los ex compañeros, sólo se miran fijamente y no se dan la mano. ¿Reunión de DIW? No por el momento. Cada uno tiene sus asuntos y tienen a Undisputed Era como un enemigo en común.

► 2- Dusty Rhodes Tag Team Classic – Primera Ronda: The Time Splitters vs. Grizzled Young Veterans

El regreso de los Time Splitters es una realidad. Esta pareja dominó en Japón y buscará alzarse con el trofeo. El público está con Alex Shelley, quien inicia la acción con Zack Gibson. Luego de una rápida acción donde los GYV parecían dominar, los locales lograron contraatacar y enviar a sus rivales afuera del ring.

Luego de que Shelley y KUSHIDA dominaban a sus rivales con movimientos ágiles, consiguiendo un doble suplex sobre Gibson para cuenta de 2.

Eventualmente, Gibson y Drake logran revertir la situación y se combinan para enviar a Shelley a la lona y luego le conectan una patada a un desprevenido KUSHIDA enviándolo afuera del ring. Celebran los invasores.

De vuelta del comercial, Shelley es dominado por los GYV, pero finalmente logra esquivar un golpe de Gibson y cede el relevo a KUSHIDA, quien con el apoyo del público, logra hacerse cargo de Gibson y Drake.

KUSHIDA rápidamente cae en inferioridad numérica, pero logra deshacerse de Gibson, y con la ayuda de Shelley quien se reincorporaba y toma el relevo y logra una gran combinación con KUSHIDA para una larga cuenta de 2 sobre Drake, que fue interrumpida por Gibson.

Shelley y KUSHIDA buscan liquidar las cosas, y este último buscaba el esquinero pero Gibson lo envía a volar y Shelley queda solo contra GYV, quienes se combinan para su Ticket to Mayhem para liquidar esto.

Grizzled Young Veterans se alzan con la victoria y su pase a la siguiente ronda a enfrentar a The Undisputed Era. Buena lucha, no mejor que la precedente, pero se puede disfrutar. Los cuatro tuvieron su oportunidad de brillar y una pena que el debut de Shelley haya culminado en derrota.

KUSHIDA y Shelley, quienes aún son apoyados por el público, buscan estrecharle la mano, pero los ganadores se van y toman el micrófono diciendo que ellos son una gran pareja…. del pasado. Ellos «son el presente y el futuro, y que ganarán el Dusty Rhodes Tag Team Classic 2020». El público los abuchea.

Más temprano, Robert Stone anunció que retiró a Chelsea Green de la batalla real esta noche porque ella se merece algo mejor. Él la llama la ex agente libre más sexy y ella confirma que él quiere decir lo más sexy.

Un video de Finn Balor hablando de Ilja Dragunov, a quien enfrentará en Worlds Collide. Lo elogia pero dice que no pertenece al ring con él.

Angel Garza se une a la mesa de comentaristas para la siguiente lucha. Garza defenderá su campeonato frente al ganador de esta lucha y otras dos superestrellas de NXT UK en Worlds Collide.

► 3- Lucha por ser Contendor Número 1 al Campeonato Crucero NXT: Tyler Breeze vs. Lio Rush vs. Isaiah «Swerve» Scott

Luego de que los contendientes se quedan viendo como un minuto, Breeze decide ponerle seriedad al asunto, y primero golpea a Scott y luego a Lio Rush, de quien obtiene una cuenta de 1.

Mientras tanto, Ángel Garza comenta español y Beth ni Mauro les entiende ni papa. Pero también les traduce. Seguramente tendrá que considerar un trabajo como ese cuando culmine su carrera.

Mientras Garza comenta que será el mejor Campeón crucero de la historia, Swerve buscaba castigar a Lio Rush, pero Breeze tiene otras intenciones y logra un suplex sobre ambos.

Scott y Breeze se combinan para castigar al ex Campeón, a quien Garza dice que ya venció. Mientras tanto, Breeze es más astuto y conecta patada a ambos, y consigue una cuenta de 2 sobre Swerve.

Al mínimo pestañeo, ya tenemos a Lio Rush conectando un final hour sobre Swerve para cuenta de 2, ya que Breeze fue al salve.

Luego de que entre los 3 se intercambian golpes y patadas, Lio Rush queda en pie y va por el Final hour sobre Breeze, pero Scott lo aleja del conteo, solo para recibir el springboard stunner por parte de Lio Rush.

Breeze sorprende a Lio con una enredadera para cuenta de 2. Luego va por el Unprettier, pero Lio lo bloquea, aunque recibe una patada en el proceso. Breeze antes de cubrir es sorprendido por Swerve con un codazo y luego lo liquida con el JML Driver para la cuenta de 3.

Isaiah «Swerve» Scott es el ganador en un buen encuentro. Merecida victoria y nuevo retador para Garza. Scott tendrá su primera oportunidad titular y será un hueso duro de roer en Worlds Collide.

Tras bastidores, Rhea Ripley es entrevistada acerca de la batalla campal. Luego dice que se hará cargo de Toni Storm en Worlds Collide y que hará lo mismo con quien gane el evento principal.

En las afueras de Full Sail, Gargano y Ciampa son entrevistados y comparten impresiones de su primera aparición juntos en un ring desde febrero pasado. Gargano les hace saber lo que Moustache Mountain (de NXT UK) dijeron, y llegaron a un acuerdo para enfrentarlos por los viejos tiempos.

Aparecen los de Undisputed Era queriendo pleito, pero rápidamente Keith Lee aparece en la escena y empujando y arrojando a todo lo que se le ponga en frente. Finalmente concluye diciendo que «La profecía terminará»

OFICIAL: Para la próxima semana: Keith Lee vs. Roderick Strong y las semifinales del Tag Team Classic.

OFICIAL Para Worlds Collide: DIY vs. Moustache Mountain.

► 4- Batalla campal para determinar a la Retadora Número 1 al Campeonato femenil NXT: Io Shirai, Xia Li, Bianca Belair, Candice LeRae, Dakota Kai, Vanessa Borne, Kayden Carter, Mia Yim, Santana Garrett, Shotzi Blackheart, Carolina, Kacy Catanzaro, Mercedes Martinez, Tegan Nox y Shayna Baszler.

Entrada sorpresiva de Catanzaro, quien retorna a Full Sail. También debemos destacar el debut de Mercedes Martínez, la nueva contratación de WWE. Ciertamente hay más luchadores que las que fueron anunciadas en televisión.

Tegan Nox regresa luego de ser traicionada por su ex amiga Dakota Kai en WarGames. Al final, ingresa Shayna Baszler, quien no estaba programada, pero quiere recuperar su título.

La acción inicia rápidamente y se forman los típicos grupos en cada costado del ring. Y comienzan la ronda de eliminados. Bianca Belair consigue su primera víctima

Carolina también es eliminada:

Luego de que Kaydeen Carter ayudara involuntariamente a Kacy Catanzaro, es eliminada por Shayna Baszler.

Vanessa Bourne, quien estaba en mala posición, es eliminada por Mia Yim.

Xia Li está repartiendo patadas y luego va por Bianca Belair buscando eliminarla, pero es golpeada y sorprendida por Baszler, quien la elimina.