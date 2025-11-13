Resultados NWA Powerrr #231 NWA 77: Part 4 | Natalia Markova vs. Kenzie Paige

La empresa de lucha libre independiente, National Wrestling Alliance, presento su episodio #231 – NWA 77: Part 4, el cual fue transmitido el 11 de noviembre 2025, desde The Paramount en Huntington, New York, Estados Unidos.

NWA Powerrr #231 – NWA 77: Part 4 fue un episodio que cumplió con su cometido de celebrar la historia de la NWA mientras sigue mirando hacia el futuro. Los combates fueron sólidos, especialmente el de Kenzie Paige vs. Natalia Markova, que dejó claro que la división femenina de la NWA sigue siendo una de las más interesantes de la lucha libre. Si bien el combate de equipos entre Team JCP y Team KFW fue divertido, un poco más de cohesión en la narrativa habría mejorado la experiencia.

Sin embargo, lo que realmente destaca de este show es cómo la NWA sigue manteniendo su esencia: una lucha libre basada en la técnica, el storytelling y el desarrollo de los personajes. En un mundo donde la lucha libre puede volverse demasiado sobreelaborada, la NWA sigue siendo un santuario para quienes valoran el deporte en su forma más pura.

Este episodio, aunque no perfecto, sigue siendo un paso positivo en la dirección correcta para la NWA. Y si bien este show puede no haber alcanzado el nivel de algunos de los más grandes episodios de la compañía, sigue siendo una pieza importante dentro de una programación que nunca deja de evolucionar.

► Resultados NWA Powerrr

No Count Outs Match: Baron Von Storm venció por DQ a Daisy Kill (w/Talos) No Limits Mixed Eight Man Tag Team Match: Team JCP (AJ Cazana, Bullwhip Ballard, Judy Lee Taylor & KC Cazana) (w/Joe Cazana) vencieron a Team KFW (Hunter, Kylie Paige, Tommy Henry & Tyler Franks) NWA World Women’s Title Match: Natalia Markova venció a Kenzie Paige (c) para convertirse en nueva campeona